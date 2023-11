RNV-Häuschen beschädigt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte besprühten im Zeitraum vom 11.11.2023, 16:00 Uhr bis 12.11.2023, 09.00 Uhr die Wand des RNV-Häuschens in der Adolf-Kolping-Straße in Ludwigshafen-Oggersheim an der dortigen Endhaltestelle mit einer ca. 3 x 5 Meter großen Palästina-Flagge.

Konnten Sie die Tat beobachten oder kennen Sie jemanden, der die Sachbeschädigung mitbekam? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Dooring

Ludwigshafen (ots) – Ein 58-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag 12.11.2023 gegen 14:50 Uhr in der Zollhofstraße leicht verletzt, als ein 44-Jähriger unachtsam die Beifahrertür eines Autos öffnete. Das Fahrzeug hatte ordnungswidrig auf dem Radweg geparkt, sodass der 58-Jährige über den Gehweg ausweichen musste. Als er am Auto vorbeifuhr, traf ihn unvermittelt die Beifahrertür und er stürzte.

Auch gegen den 40-jährigen Fahrer des Autos wurde eine Anzeige aufgenommen, da er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Wir appellieren an alle Autofahrenden:

Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. „Dooring“ heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Morgen des 13.11.2023 kam es in der Rheinfeldstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 56-jährige Autofahrer übersah eine 48-jährige Fußgängerin, die hinter einem Auto die Rheinfeldstraße überquerte, daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde.

Das Auto des 56-Jährigen wurde hierbei nicht beschädigt. Die Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in der Hauptstraße

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer 23-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn kam es am Sonntag 12.11.2023, 18:10 Uhr in der Hauptstraße. Dort bog die 23-Jährige während der Rotlichtphase ordnungswidrig nach rechts auf die K7 in Richtung Altrip ab.

Die vorfahrtsberechtigte Straßenbahnfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 10.000 Euro.

Fahrerflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am 12.11.2023 gegen 17:30 Uhr kam es in der Edigheimer Straße auf dem dortigen Parkplatz eines Discounters zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine Zeugin beobachtete, wie ein 36-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke fuhr und hierbei auf den Frontstoßfänger eines gegenüber geparkten Autos stieß. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort.

Am geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 EUR. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen, wodurch der 36-jährige Unfallverursacher überführt werden konnte.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Einbrüche in Friseurladen und Möbelhaus

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen Freitag 10.11.2023, 16 Uhr und Samstag 11.11.2023, 09 Uhr, wurde versucht gewaltsam in einen Friseursalon in der Friesenheimer Straße einzudringen. Hierbei wurde ein Fenster stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Darüber hinaus wurde ein Möbelgeschäft in der Edigheimer Straße Ziel eines Einbruchs. Der oder die Täter verschafften sich hier gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Wertgegenstände. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Ob beide Einbrüche miteinander in Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Sofern Sie in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 telefonisch (9621 963-2222) oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am 11.11.2023 kam es gegen 18:00 Uhr in der Schwedlerstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei übersah eine 25-jährige Autofahrerin beim Anfahren vom Fahrbahnrand ein passierendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden 40 Jahre und 41 Jahre alten Fahrzeuginsassen des passierenden Autos wurden hierbei leicht verletzt.

Mehrere Einbrüche in Autos

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 11.11.2023, 13 Uhr und dem 12.11.2023, 14 Uhr schlugen unbekannte Täter in der Dessauer Straße in Ludwigshafen die Seitenscheiben von vier Autos (2 Mercedes, ein Fiat, ein Opel) ein und durchsuchten diese. Hierbei wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Packung Zigaretten, etwa 30EUR Kleingeld und zwei Schraubenzieher erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.800EUR.

Am Sonntag (12.11.2023, zwischen 1:55 Uhr und 10 Uhr) wurden drei Autos (zwei Mercedes, ein Fiat) auf dem Jacob-von-Lavale-Platz aufgebrochen. Hierzu wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Im Anschluss durchsuchten die unbekannten Täter das Fahrzeug. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro.

Ebenfalls durch Einschlagen einer Scheibe verschafften sich in der Maudacher Straße Unbekannte Zugang zu einem Auto. Sie stahlen eine Sporttasche mit Bekleidung im Wert von rund 100 Euro aus dem Fahrzeug. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag (11.11.2023, 12 Uhr) und Sonntag (12.11.2023, 13 Uhr) liegen.

In unmittelbarer Nähe zu dieser Tat wurde auch in der Straße An der Mittagsweide eine Scheibe eines VW eingeschlagen. Es gelang den unbekannten Verursachern nicht, in das Auto einzudringen und etwas zu entwenden. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstagnachmittag (11.11.2023), 17:10 Uhr und Sonntagmorgen (12.11.2023), 11 Uhr, liegen.

Sie haben sachdienliche Hinweise zu den genannten Einbrüchen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Jugendliche durch Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zwei 14-jährige männliche Jugendliche befanden sich am Freitag 10.11.2023 gegen 18:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Gartenstraße, als ihnen aus einer Gruppe von 5 Jugendlichen im Alter von 13-15 Jahren Pfefferspray in die Augen gesprüht wurde.

Die beiden 14-jährigen wurden hierdurch verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Nähere Hinweise zu den Tätern sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Oppau unter der Telefonnummer 0621-963 2222 entgegen.

Mann läuft gegen Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 10.11.2023 gegen 09:45 Uhr, fuhr eine Straßenbahn der RNV an der Haltstelle Berliner Platz an. Nach wenigen Metern wurde die Straßenbahnführerin darauf angesprochen, dass ein Fußgänger bei Anfahren, aus bis dato unerklärlichen Gründen, seitlich gegen die Straßenbahn gelaufen sei.

Der 31-jährige Fußgänger wurde letztlich mit einem Cut an der Augenbraue in ein Krankenhaus verbracht. Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Friseursalon

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitagabend 10.11.2023, versuchte ein bislang unbekannter Mann gegen 21 Uhr in einen Friseursalon in der Kirchenstraße einzubrechen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621-963 2773 entgegen.

Handtasche geraubt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Donnerstag 09.11.2023 gegen 11 Uhr, wurde eine 76-jährige Ludwigshafenerin Opfer eines Raubdelikts. Die Frau war zu Fuß im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz unterwegs, als sie von einem Unbekannten geschubst wurde und zu Boden fiel. Hierbei entriss der Mann ihr ihre Umhängetasche samt Geldbeutel und flüchtete anschließend.

Die 76-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Der Täter wurde als circa 20-30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur beschrieben. Er trug eine blaue Jeans und eine blaue Stoffjacke.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Und wieder hatten Telefon-Betrüger Erfolg

Ludwigshafen (ots) – Eine 53-Jährige erstattete bei der Polizei in Ludwigshafen eine Anzeige wegen Betruges. Am 11.11.2023 erhielt sie von unbekannten Tätern eine SMS mit dem Inhalt „Hallo Papa, das ist meine neue Nummer (etc.)“. Da sie davon ausging, dass es sich um ihre Tochter aus Amerika handle, schrieb sie mit den unbekannten Tätern, die sie letztlich dazu brachten rund 1.900bEUR per Echtzeitüberweisung an ein von den Tätern genanntes Konto zu überweisen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621-963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.