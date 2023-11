Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Sonntag 12.11.2023 gegen 21:40 Uhr, wurde ein 29-Jähriger in der Gönnheimer Straße von einem 52-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Bei dem 52-Jährigen handelt es sich um den Ex-Mann der Lebensgefährtin des 29-Jährigen. Der 29-Jährige konnte nach Hause flüchten und die Polizei verständigen.

Polizeikräfte konnten den 52-jährigen Angreifer im Rahmen der Fahndung in Friedelsheim vorläufig festnehmen. Er wies, wie auch der 29-Jährige, mehrere Schnitt-/Stichverletzungen auf.

Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht und mussten notoperiert werden. Bei beiden besteht nach derzeitigem Kenntnisstand keine Lebensgefahr.

Die Polizei Schifferstadt hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat aufgenommen. Haben Sie am Sonntagabend, zwischen 21:30-21:45 Uhr, etwas in der Gönnheimer Straße in Rödersheim-Gronau beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Streitigkeiten wegen nicht angeleintem Hund mit diversen Anzeigen

Dudenhofen (ots) – Am 12.11.2023 gegen 13 Uhr gingen eine 53-jährige und eine 55-jährige Frau zusammen mit dem 4 Monate alten Golden Retriever der 53-Jährigen in einem Waldstück an der L528 spazieren. Dabei kam ihnen ein älteres Paar entgegen. Der nicht angeleinte Hund rannte zu dem älteren Paar, woraufhin der Mann mit seinem Gehstock in Richtung des Hundes abwehrende Stechbewegungen durchführte.

Der Hund, der durch den Stock nicht getroffen wurde, rannte nochmals zu dem Paar und wurde mit einem Reizstoffspray durch den Mann besprüht.

Anschließend kam es zu einem Streitgespräch zwischen den Frauen und dem Paar, infolge dessen der Mann Stechbewegungen mit dem Stock in Richtung der 53-jährigen Frau durchführte, welche von ihr jedoch abgewehrt wurden. Der Mann setzte das Reizstoffspray auch in unmittelbarer Nähe der beiden Frauen ein, im Anschluss klagten die Frauen über Atemwegsreizungen.

Das ältere Paar stieg schließlich in einen PKW und fuhr davon. Das Kennzeichen des PKW konnte abgelesen werden.

In den laufenden Ermittlungen wurden bereits diverse Verfahren eingeleitet.

Weiterfahrt untersagt

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am späten Sonntagabend wurde ein 20-jähriger aus Hochdorf-Assenheim sitzend in seinem Fahrzeug in der Kirchenstraße angetroffen und kontrolliert. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Außerdem händigte der 20-jährige den Beamten ein Tütchen mit einer Marihuana-Blüte aus. Die Weiterfahrt wurde aufgrund des aktuellen Einflusses von berauschenden Mitteln untersagt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Limburgerhof (ots) – Am Sonntag 12.11.2023 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldsee die Speyerer Straße in Richtung Ortsteil Rehhütte. In Höhe der Hausnummer 47 kollidierte der 69-jährige mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges mit dem linken Seitenspiegel eines dort geparkten Fahrzeuges. Als die Beamten erst zeitverzögert an der Unfallstelle eintrafen, stand der vermutlich beschädigte Pkw nicht mehr dort.

Gesucht wird nun der Eigentümer bzw. Fahrzeughalter dieses Fahrzeuges, der zur genannten Uhrzeit an der genannten Örtlichkeit geparkt hatte und einen entsprechenden Schaden aufweist. Dieser kann sich unter Tel: 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden.

Mehrere PKW-Einbrüche

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Freitag (10.11.2023) auf Samstag (11.11.2023) kam es im Bereich Dannstadter Straße/Joseph-Haydn-Straße/ Robert-Schumann-Straße zu mehreren Auto-Aufbrüchen. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zum Fahrzeuginneren. Die Täter hatten es auf Bedienelemente und die elektronischen Einrichtungen abgesehen.

Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mutterstadt (ots) – Am Freitag, den 10.11.2023 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 15-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad, den Gehweg der Schifferstadter Straße in Richtung Ortskern Mutterstadt. Dabei musste sie einem Spaziergänger mit Hund ausweichen und touchierte ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht.

Da der Unfall im Nachgang gemeldet wurde, sind weder Daten zu der Person mit Hund, noch bezüglich eines etwaigen Schadens am PKW bekannt. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.