Wachenheim, Kurpfalzpark, Lindenberg: Bestandsausbau von Wachenheim an der Weinstraße bis zum Kurpfalz-Park Wachenheim

Wachenheim – Am 20. November 2023 beginnen die Arbeiten zum Bestandsausbau der K 16 von Wachenheim an der Weinstraße bis vor den Kurpfalz-Park. Die K16 wird während den Arbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird überörtlich über Neustadt an der Weinstraße umgeleitet.

Weitere Informationen finden Sie auch im Mobilitätsatlas unter:

https://verkehr.rlp.de/#/?center=49.42359,8.05573&zoom=12

Die Baumaßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt.

Die Arbeiten starten im Bereich des Campingplatz Burgtal. Mit dem Beginn der Arbeiten ist die Zufahrt zum Kurpfalz-Park, zum Naturfreundehaus Oppauer Haus sowie zum Campingplatz Burgtal nur aus Richtung Lambrecht möglich.

Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme beträgt aller Voraussicht nach ca. acht Monate, die Gesamtlänge beträgt ca. 5,8 km.

Die Baukosten von ca. 2,49 Millionen Euro tragen der Landkreis Bad Dürkheim sowie das Land Rheinland-Pfalz.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen während der Bauzeit um Verständnis.