Beleidigt und getreten – Zeugen gesucht

Ramberg (ots) – Im Rahmen des Fußballspiels SC Ramberg gegen SV Landau Süd der B-Klasse Südpfalz am 12.11.2023 kam es zu einer Beleidigung zum Nachteil einer 28-Jährigen. Die Beleidigungen sollen durch einen 27-Jährigen getätigt worden sein.

Der 32-jährige Freund der Geschädigten wollte hiernach den 27-Jährigen nach Spielende zur Rede stellen. Dies nahm der 27-Jährige zum Anlass, um nach dem 32-Jährigen zu treten. Der 27-Jährige verfehlte allerding sein Ziel, traf jedoch den Hund des 32-Jährigen. Der Hund wurde hierdurch verletzt.

Der 27-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen. Als sportlicher Sieger ging der SC Ramberg hervor, das Spiel endete 4:2 für die Heimmannschaft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht geklärt

Offenbach an der Queich (ots) – Am 12.11.2023 befuhr gegen 15:10 Uhr ein 33-jähriger Honda-Fahrer die Jakobstraße in Offenbach an der Queich in Richtung Essinger Straße. Hierbei touchierte er einen geparkten PKW Hyundai. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden beschädigte. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

Der Honda-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtenden PKW-Fahrers ablesen.

An dessen Wohnanschrift konnte durch die Polizei ein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Der 33-jährige Honda-Fahrer hat sich nun durch sein Verhalten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingebrockt.

Brennendes Baumhaus

Edesheim (ots) – Im Brühlweg wurde am vergangenen Freitag ein brennendes Baumhaus gemeldet. Lt. Ermittlungen sollen angeblich 3 unbekannte Jugendliche zum Aufwärmen in dem Haus ein kleines Feuer gemacht haben, welches sich eigenständig entfacht und das gesamte Bauwerk in Mitleidenschaft gezogen hätte.

Von den angeblichen Unbekannten fehlt derzeit jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Verletzter Radfahrer

Maikammer (ots) – Bereits am vergangenen Samstag 11.11.2023, 15.37 Uhr, übersah ein 31 Jahre alter Autofahrer beim Befahren des Kreisels (K 32/ L 512) bei Maikammer einen 73-jährigen E-Biker, weshalb es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei erlitt er Schürfwunden an beiden Knien und Armen. Er musste in ärztliche Behandlung.