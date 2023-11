Strafrechtliche Ermittlungen gegen Betreiber eines Instragram-Account

Mainz (ots) – Der Betreiber eines Instagram-Accounts mit Bezug zu Mainz, veröffentlicht seit Donnerstag 09.11.2023 Beiträge, welche bei vielen Menschen zu Verunsicherungen führen. In den Beiträgen wird vor Personen gewarnt, welche angeblich Kinder entführen und deren Organe verkaufen. In diesem besonderen Fall hat der Verantwortliche Fotos vermeintlicher Täter und mehrerer Autos inklusiver derer Kennzeichen veröffentlicht.

Mittlerweile hat er seine Veröffentlichungen mindestens auch auf die Plattformen TicToc und Telegram ausgeweitet. Dem Polizeipräsidium Mainz liegen keine Informationen vor, welche eine reale Grundlage haben.

Die Polizei ermittelt gegen den Veranwortlichen. Seine Handlungen können den Verdacht der falschen Verdächtigung, Verleumdung, übler Nachrede, vortäuschen einer Straftat sowie Verstöße gegen die Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen, erfüllen.

Die Polizei Mainz warnt davor derartige Meldungen ungeprüft zu teilen, zu verbreiten oder sonst wie zu veröffentlichen. Das Verbreiten kann strafrechtliche Ermittlungen zur Folge haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Stolpersteine beschädigt – Zeugen gesucht

Mainz-Ebersheim (ots) – Am Donnerstag 09.11.2023 zw. 15-16 Uhr, kam es in Ebersheim zur Beschädigung mehrerer Stolpersteine. In der Schulrat-Spang-Straße vor der Hausnummer 2 wurden die 3 Steine, die dort zum Gedenken an die jüdischen Bewohner und deren Schicksal verlegt sind, durch bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe verunreinigt.

Durch die Tat wurden die auf den Steinen angebrachten Namen unleserlich. Auch zuvor dort abgelegte Blumen wurden durch den oder die Täter entfernt.

Wer im genannten Zeitraum Feststellung gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mann ohne Ticket wird in JVA eingeliefert

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittag des 10.11.2023 informierte die DB die Bundespolizei am Hauptbahnhof, über einen Mann ohne gültigen Fahrschein im RE von Mannheim nach Mainz. Eine Streife der Bundespolizei stellte die Personalien des 25-jährigen Italieners bei Ankunft des Zuges im Hauptbahnhhof fest.

Bei der Überprüfung der Person konnte ermittelt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Diebstahl bestand. Der 25-jährige konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.127,50 EUR nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen in die JVA Rohrbach eingeliefert. Gegen den Mann wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Mainz-Lerchenberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen auf dem Lerchenberg. Der erste Einbruch ereignete sich in der Rembrandtstraße. Dort brachen die unbekannten Täter in die rückwärtige Terrassentür ein und gingen daraufhin mehrere Räume im Inneren an.

Der zweite Einbruch ereignete sich in der nahe gelegenen Fontanestraße. Hier konnte die Tatzeit näher eingegrenzt werden und lag am Freitag zwischen 16-19 Uhr. Auch hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und öffneten etliche Schränke und Kommoden im Inneren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Fahrzeuge / Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.