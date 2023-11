Farbschmiererei an Brückenpfeiler mit verfassungswidrigem Kontext

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag stellte ein aufmerksamer Zeuge am Brückenpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung stadteinwärts einen mit schwarzer Farbe gesprühten Schriftzug mit verfassungswidrigem Inhalt fest. Durch die hinzugerufene Streife wurde der Schriftzug abgedeckt, die Stadt Mannheim entfernte den Schriftzug.

Die Kriminalpolizeipolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannte Täterschaft aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Senior betrogen, bestohlen und geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Als es am Samstag um kurz nach 12 Uhr an der Türe eines Seniors in der Marburger Straße klingelte, dachte er zunächst, dass ihn ein Bekannter besuchen wolle, weshalb er sorglos öffnete. Stattdessen stand plötzlich ein unbekannter Mann in seiner Wohnung, der vorgab, dass sich beide von früher her kennen würden.

Dem Unbekannten gelang es geschickt den älteren Mann in ein Gespräch zu verwickeln und abzulenken. Als der Senior den Raum verließ, um ein Glas Wasser zu holen, nutzte dies der Unbekannte und entwendete Bargeld aus einer Vitrine.

Dies bemerkte aber der ältere Herr und es kam zu einem Kampf zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf schlug der Dieb dem Senior mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Dann verschwand er mit der Beute.

Der Täter wird als ungefähr 40 Jahre alt, 170 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze, dunkle, graumelierte Haare und einen hellen Teint. Er war bekleidet mit einer Jeans und einer dünnen blauen Jacke. Deutsch sprach er ohne Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Unbelehrbarer Passant zeigt verbotene Geste

Mannheim (ots) – Am Samstag um 16.57 Uhr, fiel ein 52- Jähriger Passant am Rande einer Demonstration, den dort eingesetzten Polizeikräften durch das Zeigen des sogenannten „Hitlergrußes“ auf. Entgegen anderslautender Meldungen in den sozialen Medien, wurde der Mann direkt an der Haltestelle Abendakademie vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er wieder entlassen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Unfall – Folge von 2 Promille

Mannheim (ots) – Ein 35-Jähriger befuhr am Samstag um 22:15 Uhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Neckarstadt und verlor er in der Kurve, Höhe der Kolpingstraße, die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Ampel und wurde wieder nach links geschleudert.

In der Folge stieß er anschließend nach rechts gegen einen Bordstein. Die Ampel wurde hierbei gänzlich beschädigt. Ein neben dem BMW fahrender Pkw wurde durch die umherfliegenden Teile ebenfalls beschädigt.

Der 35-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Hierbei wurden keine Verletzungen bekannt, allerdings wurde ein Alkoholtest gemacht. Dieser hatte über 2 Promille zum Ergebnis, woraufhin ihm zunächst Blut und anschließend der Führerschein genommen wurde.

Der BMW musste aufgrund der Schäden abgeschleppt werden. Die Ampel wurde komplett zerstört. Zur Reinigung der Fahrbahn und während des Abschleppens des BMW musste der Bereich Goethestraße/Kolpingstraße vollständig gesperrt werden.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet.

Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 21 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Nietzschestraße ein Auto brennen würde. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Polizisten beschleunigt aufgesucht. Vor Ort konnte ein brennender Mercedes aufgefunden werden, bei dem das Feuer aus dem Motorraum loderte.

Die Anwohner wurden mittels Lautsprecher angewiesen, Türen und Fenster vorübergehend geschlossen zu halten. Die Feuerwehr der Stadt Mannheim kam ebenfalls hinzu und löschte das brennende Fahrzeug. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Fahrzeug in Augenschein genommen und ein technischer Defekt als Ursache vermutet. Zu der Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.