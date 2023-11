Randalierer klettert auf Autos

Kaiserslautern (ots) – Um weitere Straftaten zu verhindern, hat die Polizei am Sonntag 12.11.2023, einen 35-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.Zeugen hatten kurz nach 10 Uhr in der Einsatzzentrale angerufen und mitgeteilt, dass ein Mann in der Marktstraße randalieren und auf Autos springen würde.

Unter anderem war er auf die Motohaube eines Porsche geklettert und hatte den Lack beschädigt. Als die Streife wenig später vor Ort ankam, hielt sich der Randalierer noch dort auf. Er roch stark nach Alkohol und legte ein sehr wechselhaftes Verhalten, von weinerlich bis hoch aggressiv, an den Tag. Weil er überhaupt nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte, wurde der 35-Jährige schließlich zu Boden gebracht und gefesselt.

Da aufgrund seines Verhaltens weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Weil er sich auch hier teilweise sehr aggressiv verhielt, wurde er schließlich in einer Zelle untergebracht, wo er sich in den folgenden Stunden beruhigen konnte. |cri

Unter Alkoholeinfluss Autos demoliert (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat sich eine Frau am Sonntag ans Steuer ihres Autos gesetzt und gegen 13.15 Uhr in der Eugen-Hertel-Straße einen Unfall gebaut. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im 5-stelligen Bereich.

Nach den bisherigen Ermittlungen streifte die 29-Jährige auf ihrem Weg mit dem Hyundai Genesis zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra, setzte ihre Fahrt aber ohne anzuhalten fort. Nur wenige Meter weiter krachte sie dann allerdings auf einen ebenfalls stehenden VW Golf und schob diesen auf einen davor abgestellten Smart fortwo.

Zwar versuchte die 29-Jährige auch danach noch weiterzufahren, vermutlich aufgrund der gebrochenen Radaufhängung an ihrem eigenen Pkw sowie der ausgelösten Airbags blieb sie dann aber doch stehen.

Bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass die Unfallfahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bescheinigte ihr einen Pegel von 2,07 Promille.

Die Frau musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen und auch ihren Führerschein abgeben. Der Hyundai wurde von einem Abschleppdienst mitgenommen und die 29-Jährige der US-Militärpolizei übergeben. |cri

Autofahrer unter Drogen, Scooter-Fahrer unter Alkohol

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Sonntag in der Innenstadt einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war gegen 14.35 Uhr in der Kanalstraße in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten bei ihm drogentypisches Verhalten fest.

Der Mann wurde deshalb zum Urintest gebeten, dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf eine Betäubungsmittelgruppe. Daraufhin musste der 41-Jährige sein Auto stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Er muss nun auf jeden Fall mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen; ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Bereits am frühen Morgen hatte eine Streife in der Pariser Straße einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der ihr aufgefallen war. Von dem 30-jährigen Mann ging starker Alkoholgeruch aus. Ein freiwilliger Atemtest zeigte einen Wert von 0,75 Promille. Der Mann musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Die Scooter-Fahrt war für ihn beendet. |cri

Mit Nacktbildern erpresst

Kaiserslautern (ots) – Wegen Erpressung hat ein junger Mann am Sonntag bei der Polizei Anzeige erstattet. Wie der 26-Jährige mitteilte, hatte er über einen Handy-Messengerdienst mit einer Unbekannten Nacktbilder ausgetauscht.

Anschließend kam die „Überraschung“: Die Chat-Partnerin forderte mehrere hundert Euro in Form von sogenannten Guthaben-Karten. andernfalls würde sie die Fotos veröffentlichen.

Der 26-Jährige ging auf die Forderung ein, und übermittelte die Codes von mehreren Steam- und Google-Karten. Danach entschloss er sich aber doch dazu, die Polizei einzuschalten. Die Ermittlungen nach der Erpresserin laufen. |cri

Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Wörthstraße an einem Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Die Halterin des Hyundai i10 entdeckte den Schaden am Sonntagnachmittag und meldete sich bei der Polizei.

Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus dem Wageninneren nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen einer Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem ist in den vergangenen Tagen in der Wörthstraße etwas Verdächtiges aufgefallen? Und wer kann Hinweise geben, seit wann an dem Pkw die Scheibe kaputt ist? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Auto offen – Diebe greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Dass er sein Auto offen ließ, ist einen Anwohner „An der Emilsruhe“ teuer zu stehen gekommen. Auch die Tatsache, dass der Pkw sozusagen „vor der Haustür“ des Mannes stand, hielt Diebe nicht davon ab, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Wagen einzudringen und sich diverse Gegenstände unter den Nagel zu reißen.

Am Sonntagvormittag fiel dem 58-Jährigen auf, dass aus dem Innenraum des VW Passat eine Damenjacke, eine Handtasche der Marke „Liebeskind“ sowie die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs verschwunden sind. Geschätzter Schaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen Samstag um 16.30 Uhr und Sonntag um 09.30 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Am frühen Samstagmorgen überprüft eine Funkstreife in der Saarbrücker Straße die Fahrtüchtigkeit eines 20-jährigen BMW-Fahrers. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Urintest reagiert positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem jungen Mann aus Kaiserslautern wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pilan

Alkohol am Steuer- Unfall gebaut

Landstuhl (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kaiserstraße einen Unfall gebaut. Gegen 22:30 Uhr verlor die 35-Jährige auf ihrem Weg stadtauswärts die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab.

In der Folge krachte der Mini gegen zwei, am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, bevor sie mitten auf der Straße zum Stehen kam. Die Ursache für den Unfall war mit 1,78 o/oo Alkohol schnell gefunden. Der Zecherin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Der Mini wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden im hohen 5-stelligen Bereich. Die unverletzte Dame wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. |pilan