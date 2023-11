Sachbeschädigung an Kunstprojekt

Sinsheim (ots) – Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt gegen unbekannte Täter. Diese beschädigte in den letzten Tagen, der Zeitraum ist leider ebenso unbekannt, ein Exponat des Kunstprojekts „Menschen Mythen Weg“. Das Exponat „X für U“ wurde unmittelbar nach der Unterführung der A 6 an der Kreuzung aufgestellt und nun beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bezifferbar.

Das Polizeirevier Sinsheim ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel: 07261-6900 zu melden.

Radfahrerinnen stoßen zusammen – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim (ots) – Leider kein Karnevalsklamauk ereignete sich am Samstag 11.11. gegen 11:11 Uhr auf dem Fahrradweg an den Bahngleisen zw. der Ludwig-Erhard-Str. und dem Oftersheimer Bahnhof.

Eine bislang noch unbekannte Fahrradfahrerin wich einem angeleinten Hund aus und geriet so auf die Seite einer entgegen kommenden 77-jährigen Fahrradfahrerin. Beide stießen zusammen und die 77-Jährige stürzte schwer auf die Schulter. Auf Grund ihrer Verletzungen musste sie in einem Krankenhaus behandelt werden.

Auch die Unbekannte verletzte sich, aber sie entfernte sich nach eintreffen des Krankenwagens ohne ihre Personalien anzugeben, weshalb das Polizeirevier Schwetzingen die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Unfallflucht einleitete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Diebstahl von Diesel aus mehreren Lkw’s

Weinheim (ots) – Am Sonntag, vermutlich in der Zeit von 24-06 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft an vier auf dem Parkplatz Fliegwiese geparkten Lkw’s die Tankdeckel, um so an den getankten Diesel zu gelangen. Insgesamt wurden mehrere hundert Liter Diesel gestohlen.

Es entstand ebenfalls ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit über 2 Promille in parkendes Fahrzeug gerauscht

Altlußheim (ots) – Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntag gegen 02 Uhr mit, dass es in der Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und der Verursacher offensichtlich stark alkoholisiert wäre. Vor Ort trafen die Beamten auf den 30-jährigen Unfallverursacher, der deutliche körperliche Anzeichen eines übermäßigen Alkoholkonsums aufwies.

Dieser fuhr, vermutlich aufgrund seiner Ausfallerscheinungen, mit seinem Fahrzeug in den ordnungsgemäß geparkten Skoda eines 54-Jährigen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Er musste die Polizisten auf das Revier begleiten und ihm wurde dort durch einen Polizeiarzt Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde das Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr bis auf Weiteres untersagt.

Auto fährt Fußgängerin auf den Fuß – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag überquerte um kurz nach 16:30 Uhr, eine Fußgängerin kurz der Einmündung der Hauptstraße die Freitagsgasse. Unklar ist derzeit noch, wie genau es zum Zusammenstoß zwischen der 33-jährigen Passantin und der 19-jährigen Fahrerin eines BMW kam.

Unbestritten ist, dass das Auto über den rechten Fuß der 33-Jährigen fuhr, wodurch sich diese leichte Verletzungen zuzog. Ob der Unfall auf Grund der Unachtsamkeit der Autofahrerin passierte oder weil die Fußgängerin ohne Umschau zu halten hinter einem

geparkten Fahrzeug unvermittelt auf die Fahrbahn lief, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Zu schnell und unaufmerksam bei Regen auf der Autobahn unterwegs

Dielheim/ BAB 6 (ots) – Ein 57-jähriger Autofahrer machte in der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz nach Mitternacht eigentlich alles richtig. Auf seinem Weg auf der BAB 6 von Wiesloch in Richtung Mannheim passte er auf Grund des starken Regens die Geschwindigkeit seines Opels an die schwierigen Verkehrsbedingungen an und fuhr auf der rechten Spur.

Das galt allerdings nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht für den Fahrer eines Transporters, der trotz der eingeschränkten Sicht zu schnell fuhr. Daher bemerkte dessen 24-jähriger Fahrer auch den vor ihm befindlichen Opel zu spät und rammte ihn. Durch die Wucht des Zusammenpralls kam der Opel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, die auf einer Länge von knapp 60 Metern beschädigt wurde.

Am Opel lösten die Airbags aus und dessen 57-jähriger Fahrer musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der Transporter wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen und war so massiv beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf über

17.000 Euro geschätzt.

Der 24-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Schwer betrunkener LKW-Fahrer verursacht Unfall

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 39-Jähriger mit einem Sattelzug auf dem Parkplatz der Tank- und Raststätte Kraichgau Nord um kurz nach 20:30 Uhr einige Meter rückwärts. Dies tat der Fahrer allerdings ohne die nötige Rückschau zu halten und kollidierte mit einem hinter dem LKW geparkten Sattelzug.

Trotz der geringen Entfernung und Geschwindigkeit entstand mit 10.000 Euro ein erheblicher Sachschaden am anderen Zugfahrzeug, das nach dem Zusammenprall auf Grund der Schäden nicht mehr weiterfahren konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Unfallverursacher deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemtest ergab den erschreckend hohen Wert von 2,3 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten und hat auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Wildunfall – BMW-Fahrerin erfasst Reh

Hockenheim (ots) – Am Freitag gegen 17.15 Uhr, befuhr eine 74-jährige BMW-Fahrerin die Kreisstraße K 4250 von Ketsch kommend in Fahrtrichtung Altlußheim. Unvermittelt querte ein ausgewachsenes Reh in Höhe des Segelflugplatzes von rechts nach links die Fahrbahn.

Die 74-Jährige konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden und erfasste das Reh. Während das Reh am Unfallort verendeten blieb die Fahrzeuglenkerin unverletzt. Jedoch entstand an ihrem Pkw ein Sachschaden, der auf ca. 2.000 Euro geschätzt wird.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Am Freitag in der Zeit von 12.40-19.30 Uhr, nutzten ein oder mehrere Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwetzingen ein. Sie stiegen hierzu auf einen im 1 OG befindlichen Balkon, eines im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße befindlichen Anwesens. Dort hebelten sie ein Fenster auf und verschafften so Zutritt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von ca. 1.400 Euro entwendet. Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202/288-0 oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 aufzunehmen.

Betrunkene Fiat-Fahrerin mit 1,8 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Sinsheim (ots) – Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Sinsheim, als diese am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, eine 53-jährige Fiat-Fahrerin in der Hoffenheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier stellten die Beamten starken Alkoholgeruchgeruch bei der Fahrzeuglenkerin fest.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von stolzen 1,8 Promille zu Tage. Zu alledem war die Frau auch nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf dem Polizeirevier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.