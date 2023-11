Mehrfach gesuchter Mann am Hauptbahnhof festgestellt

Karlsruhe-Hauptbahnhof (ots) – Ein mit 5 Fahndungsausschreibungen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof kontrolliert worden. Am Samstagabend 11.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den polnischen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn 5 Aufenthaltsermittlungen von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften bestehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 55-Jährige seine Reise fortsetzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Insgesamt 6 verletzte Personen

Karlsruhe (ots) – Am Samstag fuhr gegen 18:20 Uhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer von der Bundesautobahn 5 kommend auf der B10 in Richtung Elfmorgenbruchstraße. Hierbei soll der Fahrer laut ersten Aussagen vor Ort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung warteten zu diesem Zeitpunkt ein VW Polo und zwei VW Golf. Der Opel kollidierte mit allen drei Fahrzeugen, wobei der VW Polo letztlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Der darin befindliche 40-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er, sowie seine 34-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. In einem VW Golf befand sich eine Familie. Die beiden 41 Jahre alten Eltern wurde jeweils leicht verletzt. Die beiden Kinder wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Im zweiten VW Golf befand sich ein 74 Jahre alter Fahrer, welcher ebenfalls leicht verletzt wurde.

Der Unfallverursacher, die beiden Schwerverletzten, sowie die Eltern wurde durch Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Neben den Fahrzeugen wurde auch die dortige Lichtzeichenanlage stark beschädigt. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste zur Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung bis 22:45 Uhr voll gesperrt werden.

Die Hintergründe zur Unfallursache sind derzeit der Gegenstand der Ermittlungen.

Kreis Karlsruhe

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach bewaffnetem Raub auf Geschäft

Philippsburg (ots) – Nach einem schweren Raub auf einen 37-jährigen Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Philippsburg sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Der 37-Jährige befand sich gegen 03:50 Uhr alleine in einem Café in der Rote-Tor-Straße in Philippsburg, als 2 unbekannte, maskierte Täter das Café betraten.

Ein Tatverdächtiger bedrohte dabei den 37-jährigen Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe und drängte den Geschädigten in Richtung der Toilettenräume, während ein zweiter Tatverdächtiger aus einer Geldkassette einen hohen 3-stelligen Betrag an Bargeld, sowie eine Packung Zigaretten, einen Schlüssel und ein Mobiltelefon entwendete.

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei erlangte erst am Folgetag Kenntnis von der Tat.

Nach Angaben des Beraubten waren die beiden männlichen Tatverdächtigen mit schwarzer Sportkleidung, Kapuzen und Handschuhen bekleidet und maskiert gewesen. Mindestens einer von ihnen führte eine schwarze Pistole mit sich. Außerdem sollen beide Täter deutsch gesprochen haben und jüngeren Alters sein.

Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zur Tat oder zu den Personen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in ein Wohnhaus in

Blankenloch eingedrungen und haben Bargeld und Wertgegenstände entwendet. In der Zeit zwischen 18:30-22 Uhr gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Weißenburger Straße.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.