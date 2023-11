Neustadt: Rotary Adventskalender 2023 Endspurt – Letzte Exemplare noch bis 25. November 2023 an drei Verkaufsstellen verfügbar

Neustadt an der Weinstraße – Der Verkauf des beliebten Rotary Adventskalenders geht in die Endphase. Die wenigen noch verfügbaren Exemplare können bis längstens 25.11.2023 noch bei drei exklusiven Verkaufsstellen in Neustadt erworben werden.

Der Rotary Adventskalender 2023 hat im bisherigen Verkauf sehr großen Anklang gefunden. Aktuell sind nur noch wenige Exemplare verfügbar.

Aus diesem Grund hat der Rotary Club Neustadt entschieden, keinen weiteren Straßenverkauf mehr in der Fußgängerzone durchzuführen.

Stattdessen können die letzten verfügbaren Exemplare, in den folgenden drei exklusiven Verkaufsstellen noch bis zum 25.11.23 erworben werden, solange der Vorrat reicht:

Buchhandlung Hoffmann, Friedrichstr. 24, Osiander Neustadt, Kellereistr. 12-14, Quodlibet Buchhandlung, Kellereistr. 10.

Jeder Kalender hilft

Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in diesem Jahr an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt. Die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick ist eine Einrichtung für Menschen in besonderen Lebenslagen aus Neustadt und Umgebung und wichtiger Lebensmittel- und Ankerpunkt für viele Menschen – auch als Stätte für ehrenamtliches und soziales Engagement. Die Angebote entwickeln sich stetig weiter. Die Hilfe durch den Rotary Club Neustadt soll dies unterstützen

Die grafische Gestaltung von Titelbild und sämtlichen Motiven dieser 16. Auflage des Adventskalen­ders kommen in diesem Jahr von der Künstlerin Alena Steinlechner, die in Neustadt lebt und arbeitet. Charakteristisch für ihre Arbeit sind atmosphärische Stadtansichten und expressive Straßenszenen. Für das Titelbild des Adventskalenders hat sie die Stimmung auf dem Neustadter Weihnachtsmarkt besonders schön eingefangen.