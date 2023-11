Neustadt: Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße am 20. Januar 2024

Neustadt an der Weinstraße – Die Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße lädt am Samstag, 20.01.2024 in den Saalbau zum Konzert unter dem Titel „Solo für Orchester“ ein.

Die BDW ist ein Auswahlorchester des Musikverbands Deutsche Weinstraße und setzt sich in diesem Jahr aus über 90 Musikerinnen und Musikern der im Verband organisierten Vereine und darüber hinaus zusammen. Nach der pandemiebedingten Zwangspause konnte die BDW schon im vergangenen Jahr einen großen Zustrom an Interessierten gewinnen, der für die diesjährige Projektphase noch getoppt wurde.

Unter der Leitung von Verbandsdirigent Thomas Kuhn wird am 20. Januar 2024 ein „Solo für Orchester“ zu hören sein. Die BDW setzt sich damit selbst in den Mittelpunkt und tritt an einzelnen Instrumenten und registerweise solistisch auf, auch Gesang und Körpereinsatz sind wieder dabei.

Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße im Januar 2023 im Saalbau Neustadt an der Weinstraße (Foto: Holger Knecht)

Eröffnet wird der Abend durch die Ouverture in C, des französischen Komponisten Charles-Simon Catel aus dem Jahr 1792. Die Sons of the midnight Sun von Timo Forsström lassen nordische Trommeln und Heldengesänge ertönen. James Barnes hat mit den Fantasy Variations eine durchlaufende Improvisation über ein Thema von Paganini geschrieben. In diesem Stück kommen alle Register des Orchesters solistisch zum Einsatz, häufig auch in kleinerer, kammermusikalischer Besetzung. Ein Medley aus dem Musical My Fair Lady und Heavens Light von Steven Reineke bilden den Beginn des 2. Teils, mit vielen bekannten, aber auch sehr ruhigen und emotionalen Melodien. Stephen Melillo schließlich ist mit Escape from Plato’s Cave für das dreiteilige Abschlusswerk des Abends verantwortlich, eine musikalische Erzählung über das wohl bekannteste Gleichnis des griechischen Philosophen Platon.

Weitere Informationen gibt es unter www.mv-weinstrasse.de.

Die Eintrittspreise liegen bei 16€ Erwachsene, 14€ für Inhaber einer Rheinpfalz-Card und 12€ ermäßigt für Menschen mit Schwerbehinderung, Studenten & Jugendliche ab 11 Jahren. Eintrittskarten sind online unter www.ticket-regional.de/mdw und www.reservix.de erhältlich.