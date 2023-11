Aufmerksamer Ladendetektiv

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr, kam es zu 2 Diebstählen in zwei Supermärkten im Waldspitzweg. Ein 61-Jähriger bezahlte zwei Bananen, hatte jedoch insgesamt 4 Bananen mitgenommen. Daraufhin wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Der Dieb zeigte sich uneinsichtig, ging den Ladendetektiv körperlich an und begab sich zurück in den Verkaufsraum um dort die entwendete Ware zu verteilen.

Der Ladendetektiv wurde durch den 61-Jährigen nicht verletzt. Im Rahmen einer Durchsuchung des Ladendiebs konnte weiteres Diebesgut aus einem anderen Supermarkt festgestellt werden, vermutlich hatte er dies kurz zuvor in einem benachbarten Supermarkt entwendet. Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Waldsee (ots) – Am Morgen des 08.11.2023 gegen 06:00 Uhr, kam es auf der L533, zwischen Waldsee und Schifferstadt, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Überholen stieß ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 49-Jährigen Fahrzeugführers zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für zwei Stunden voll gesperrt werden, die Freiwillige Feuerwehr Waldsee war ebenfalls vor Ort. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000EUR.

Verkehrsunfall unter Alkohol

Neuhofen (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 15:10 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf einem Feldweg zwischen der L534 und dem Parkplatz an der Schlicht gemeldet. Ein 47-Jähriger PKW-Fahrer befuhr den Feldweg von der Schlicht kommend in Fahrtrichtung L534. Hierbei kam er vom Feldweg ab und rutschte seitlich in einen Graben, wo er zum Stehen kam.

Der Fahrer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Rheinauen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille, sodass dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000EUR. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.