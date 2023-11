Baum angesägt – Täter ermittelt

Speyer (ots) – Bereits am 03.10.2023 wurde der Polizei die Sachbeschädigung eines Baumes in der Berghäuser Straße gemeldet. Gegen ca. 01 Uhr hatte ein unbekannter Mann einen Baum mit einer Handsäge angesägt. Der Mann befand sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, durch einen Zeugen konnte jedoch ein Bild des unbekannten Mannes gefertigt werden.

Der Baum musste schließlich durch die Feuerwehr aufgrund der Beschädigungen gefällt werden. Der Wiederbeschaffungswert des Baumes beträgt ca. 22700 Euro. Durch die Polizei wurde inzwischen ein 42-jähriger tatverdächtiger Mann ermittelt, welcher in seiner Vernehmung die Straftat zugab und sich reumütig zeigte.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Speyer (ots) – Am 09.11.2023 gegen ca. 16:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Auestraße einen 38-jährigen Mann, welcher sich mehrere Waren in seine Jackentasche steckte und versuchte den Kassenbereich zu passieren.

Der Mann wurde vom Ladendetektiv angesprochen und schubste diesen schließlich zur Seite um fußläufig die Flucht zu ergreifen. Der Ladendetektiv wurde dabei nicht verletzt, verständigte die Polizei und lief dem 38-Jährigen hinterher.

In der Tullastraße konnte der Mann von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Bei der folgenden Durchsuchung der Person konnten diverse zuvor entwendete Speisen und Getränke gefunden und sichergestellt werden. Die Waren wurden dem Ladendetektiv wieder ausgehändigt.

er Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.