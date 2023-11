Bobenheim-Roxheim: Bernd-Jung-Stiftung und Uschi Freymeyer – Malwettbewerb mit tollen Preisen

Bobenheim-Roxheim – Die Bernd-Jung-Stiftung und die bekannte Frankenthaler Künstlerin Uschi Freymeyer rufen alle Kinder zwischen 8-12 Jahren auf, bei einem Malwettbewerb mitzumachen. Gewinnen können sechs Kinder einen Kurs bei Uschi Freymeyer, der im Februar 2024 beginnt und mittwochs nachmittags im Kunsthaus Frankenthal stattfindet. Die Stiftung fördert dieses Projekt, so dass der Kurs für die sechs jungen Teilnehmer komplett kostenlos sein wird.

Die Einsendefrist der Wettbewerbsbeiträge ist bis einschließlich 10. Januar 2024, so dass die Bilder auch mit etwas mehr Zeit und Muße und natürlich viel Kreativität in den Weihnachtsferien gemalt werden können.

Thema des Bildes: Male ein Haus, in dem die Kunst zu Hause ist

Die Bilder können mit Wassermalfarben, Acryl oder auch mit Blei-, Holz- oder Filzstiften gemalt sein, sollten das handliche Format DIN A4 haben und unbedingt mit Namen, Alter, Adresse und einer Telefonnummer auf der Rückseite versehen werden. Die Bilder sollen entweder an die Stiftung geschickt werden, Adresse: Bernd-Jung-Stiftung, In den Fuchslöchern 25 in 67240 Bobenheim-Roxheim oder an Uschi Freymeyer, Adresse: Kunsthaus, Mina-Karcher-Platz 42, 67227 Frankenthal. Die Bilder können natürlich auch einfach in den Briefkasten geworfen werden. Bitte die Angaben nicht vergessen!