Wetzlar: Israel Flagge gestohlen –

Ein Unbekannter entwendete zwischen Mittwoch (08.11.2023), 17:45 Uhr, und Donnerstag (09.11.2023), 11:45 Uhr, in der Moritz-Hensoldt-Straße, eine israelische Staatsflagge. Diese 1,50m x 4,00m große Flagge war vor dem Gebäude der CDU Fraktion Wetzlar an einem Mast mit Kunststoffhaken angebracht. Offenbar durchtrennte der Unbekannte diese Befestigung und entwendet die Flagge. Der Schaden wird mit rund 200 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: Flagge aufgesprüht –

Eine Streife der Wetzlarer Stadtpolizei stellte am Mittwoch (08.11.2023), um 19:30 Uhr, im Berliner Ring, Farbschmierereien im Bereich einer Bushaltestelle fest. Hier sprühte ein Unbekannter ein Symbol auf den Gehweg, was offenbar eine Palästinenserflagge darstellen sollte. Weiterhin besprühte er die Fassade der Bushaltestelle. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Dillenburg-Oberscheld: Einbrecher erbeutet geringe Menge Münzgeld –

Das Gebäude der EAM in der Schelde-Lahn-Straße war Ziel eines Einbrechers. Dieser schlug in der Zeit zwischen Mittwoch (08.11.2023), 17:00 Uhr, und Donnerstag (09.11.2023), 06:45 Uhr, ein Fenster ein und gelangte dadurch in die Lagerhalle. Anschließend durchsuchte er das Gebäude nach Diebesgut und griff sich eine geringe Menge an Münzgeld. Die Kriminalpolizei in Dillenburg erbittet Hinweise unter 02771/907-0. (D.H.)

Herborn-Seelbach: Dachziegel illegal entsorgt –

Eine aufmerksame Spaziergängerin stellte am Samstag (04.11.2023), um 13:49 Uhr, im angrenzenden Bereich der Steinbruchzufahrt, eine illegale Müllentsorgung fest. Der Weg dorthin führt über die Zufahrt zum Steinbruch, von dort auf den ersten Weg nach rechts. Dieser geschotterte Weg verläuft parallel zu der Marburger Straße in Richtung Herborn-Seelbach und geht in den Annelise-Deusing-Weg über. Auf diesem geschotterten Weg, nach ca. 150m auf der linken Seite, warf ein Unbekannter den Müll auf die Wiese. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Müll überwiegend um alte schwarze/ granitfarbene Betondachziegel der Firma Braas, insbesondere um Firstziegel, handelt. Im diesem Zusammenhang bitte die Polizei in Herborn (02772/4705-0) um Zeugen: Wer kann Hinweise zu der Herkunft der Dachziegel geben? Bei wem wurden an dem Samstag oder in den Tagen davor mit solchen Ziegeln Arbeiten am Dach, insbesondere im Firstbereich, durchgeführt? Wer hat an der beschriebenen Örtlichkeit etwas bemerkt und kann Hinweise zu der Identität des Unbekannten und/ oder zu einem Fahrzeug geben? (D.H.)

Wetzlar: E-Bike geklaut –

Wie die Polizei jetzt erfuhr, entwendete ein Unbekannter in der Helgebachstraße das E-Bike eines 40-jährigen Wetzlarers. Dieser hatte das schwarz/ weiße E-Mountainbike, der Marke Cube, dort am Freitag (03.11.2023), um 18.00 Uhr, im Hof abgestellt. Dabei hatte er es in sich mit einem Faltschloss gesichert. Als der Wetzlarer am Mittwoch (08.11.2023), um 13:00 Uhr, zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Bikes fest. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro beziffert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

Löhnberg und Leun-Biskichen: Vor Kontrolle geflüchtet, Polizisten gefährdet und Unfall verursacht, Donnerstag, 09.11.2023, 23:40 Uhr –

(Pressestelle PP Westhessen, fh)In der Nacht zum Freitag hat sich ein Mann bei Löhnberg mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug einer Verkehrskontrolle entzogen und auf der Flucht einen Polizeibeamten gefährdet sowie einen Unfall verursacht. Dem Fahrer gelang letztlich die Flucht. Am späten Abend hatten mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf der B 49 bei Löhnberg in Fahrtrichtung Wetzlar eine Kontrollstelle errichtet, um den Straßenverkehr zu überwachen. Hier wurden unter anderem auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gegen 23:40 Uhr wurde ein hochmotorisierter, blauer Audi SQ5, besetzt mit einem Mann, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Somit sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst verringerte der Pkw seine Geschwindigkeit und fuhr in die Kontrollstelle ein. Plötzlich beschleunigte dieser jedoch, missachtete sämtliche Beschilderungen und Anhaltezeichen der Beamten und fuhr davon. Ein Polizist, welcher den Fahrzeugführer ebenfalls zum Anhalten bewegen wollte und auf der Fahrbahn stand, musste dem Audi dabei zur Seite ausweichen. Auf der Flucht verursachte der Fahrer dann auf der B 49 im Bereich Leun-Biskirchen einen Unfall mit dem VW Golf einer 55-Jährigen. Der Golf befuhr die Bundesstraße ebenfalls in Richtung Wetzlar und wurde vom Audi von hinten touchiert, sodass der Golf mit einer Leitplanke kollidierte. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug dagegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Unfall animierte den Fahrer im Audi nicht zum Anhalten, sodass er seine Flucht in Richtung Wetzlar fortsetzte. Trotz der Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Mittelhessen, der Bundespolizei sowie Beamten aus Rheinland-Pfalz, gelang dem Unbekannten mit seinem Fahrzeug die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. Wer hat gegen Mitternacht auf der B 49 in Richtung Wetzlar den blauen sehr schnell fahrenden und später? beschädigten Audi SQ5 bemerkt oder kann sonstige Hinweise geben?