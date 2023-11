Landkreis ## Gießen: Anlagebetrüger erbeuten über 95.000 Euro

Mit dem Versprechen einer Gewinnausschüttung erbeuteten Betrüger 95.500 Euro. Ein Senior aus dem Landkreis Gießen hatte in den Jahren von 2014 bis 2017 in BitCoin Aktien investiert. Anfang November erhielt er den Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin der Aktiengesellschaften. Sie gaukelte dem 70-Jährigem vor, dass seine Investitionen einen Gewinn von 776.000 erwirtschaftet hätten. Via WhatsApp schickte sie die Kopie ihres Personalausweises, welcher vermutlich gefälscht war, und forderte den Senior in einem Video-Call auf, sich mit seinem Ausweis und Aufnahmen seines Gesichtes zu identifizieren. Anschließend sollte der Mann bei einer Bank ein Konto eröffnen, damit die Gewinnausschüttung dorthin überwiesen werden kann. Dabei „unterstützte“ die Anruferin, die über eine Fernwartungssoftware Zugriff auf den Computer hatte, den Senior. Anschließend gab die Frau an, vor der Gewinnausschüttung seien Steuern in Höhe von 95.500 nötig. Der Senior überwies den Betrag in drei Raten auf ausländische Konten, zu einer Gewinnausschüttung kam es jedoch nicht. Nachdem der 70-Jährige bei seiner Recherche im Internet auf eine Betrugswarnung stieß, erstattet er Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei gibt folgende Tipps

Geben sie Fremden keinen Fernzugriff auf Ihren Computer!

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten von sich heraus!

Vorsicht vor zukünftigen Betrugsversuchen! Wenn Sie bereits

Opfer wurden und in einen Betrug investiert haben, werden die

Betrüger Sie wahrscheinlich wieder ins Visier nehmen oder Ihre Daten

an andere Kriminelle weiterverkaufen.

Gießen: Drogentest positiv

In der Gabelsberger Straße erwischten Beamte einen berauschten Autofahrer. Sie stoppten ihn am Freitag (10.11.23) gegen 02.45 Uhr. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Der 30-Jährige pustete 0,55 Promille. Sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und THC. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte er wieder gehen.

Gießen: Roller weg

Einen schwarzen Roller ließen Unbekannte im Kropbacher Weg mitgehen. Die Diebe machten sich am Dienstag zwischen 03.00 und 06.00 Uhr an dem schwarzen Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 071 MUI zu schaffen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Ebelstraße

In der Ebelstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen Audi. Den Schaden an dem A1 schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Der Unfall ereignete sich bereits an dem letzten Wochenende im Oktober, zwischen 19.00 Uhr am 27.10.23 und 09.00 Uhr am 29.10.23. Hinwiese zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.