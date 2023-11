Auto gestohlen

Richelsdorf. Einen grünen BMW X5 mit den amtlichen Kennzeichen HEF-EY 31 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (09.11.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Straße „Vor der Gasse“. Der genaue Wert des BMW ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibenwischer abgeknickt

Ludwigsau. Am Donnerstag (09.11.), gegen 9 Uhr, knickte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw den Scheibenwischer des Fahrzeugs einer 62-jährigen Frau aus Rotenburg a.d. Fulda ab. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte die Dame den Sattelzug erst kurz zuvor überholt und war dann an einer Baustellenampel zum Stehen gekommen. Dort stieg der bislang unbekannte Fahrer aus dem Lkw aus und riss den Heckscheibenwischer des Pkw aus noch unklarer Ursache ab. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrzeug der 62-Jährigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Drei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Fahrschule

Bad Hersfeld. Der Polizei Bad Hersfeld gelang es am frühen Freitagmorgen (10.11.) drei Tatverdächtige festzunehmen, als diese versuchten in eine Fahrschule in der Bahnhofstraße einzubrechen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten ein 15-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger – alle aus Bad Hersfeld – an einer Zugangstür der Fahrschule. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld war schnell vor Ort und nahm die drei Bad Hersfelder fest. Am Tatort fanden die Polizistinnen und Polizisten zudem mehrere Hebelwerkzeuge, ein Messer und Tatkleidung auf und stellten diese Gegenstände sicher. An der Tür entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Die drei jungen Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Alleinunfall

Rotenburg. Am Freitag (10.11.), gegen 6 Uhr, fuhr eine 25-jährige Rotenburgerin mit ihrem E-Scooter von der Straße „Breitinger Kirchweg“ kommend in Richtung Campingplatz. Dazu wollte sie nach aktuellem Kenntnisstand die dortige Fuldabrücke überqueren. Auf der Brücke verlor sie aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Durch den Sturz wurde die 25-Jährige leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhau verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Unfallflucht

Rotenburg. Im Zeitraum von Mittwoch (08.11.), zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Celle seinen schwarzen Audi-A4-Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Hotels in der Heinz-Meise-Straße gegenüber des Haupteingangs. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte nach momentanem Kenntnisstand links neben diesem Pkw. Beim Ein- beziehungsweise Ausparken beschädigte der Verursacher vermutlich die Stoßstange des parkenden Pkw. Und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Romrod. Unbekannte lockerten in der Nacht zu Donnerstag (09.11.) die Radmuttern eines Rades eines weißen Nissan Micra. Zur Tatzeit stand das Auto in der Ferdinand-Richtberg-Straße. Die Fahrerin des Pkw erkannte das gelockerte Rad nach Fahrtantritt glücklicherweise frühzeitig und konnte ihren Nissan gefahrlos anhalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB7

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein – Am 10.11.2023, gegen 02:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/ West und Homberg/ Efze. Hier bildete sich ein Verkehrsstau wegen eines Pannenfahrzeugs. Ein 47-jähriger rumänischer Fahrzeugführer aus Hannover übersah mit einem in Deutschland zugelassenen Kleintransporter das Stauende und prallte augenscheinlich ungebremst in eine stehende Sattelzugkombination. Durch den staken Aufprall verstarb der Fahrer des Kleintransporters sofort. Bei dem Zusammenstoß entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von ca. 35.000EUR.

Während der Bergungsarbeiten wurde die BAB A7 voll gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung wurde eingerichtet.

Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Wittges

Fulda (ots)

Hilders – Am Donnerstag, 09. November gegen 12:00 Uhr, befuhr ein blauen Kleinwagen die K27 aus Richtung Hofbieber kommend in Richtung Wittges. In Wittges, kam der blaue Kleinwagen aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. Dabei entstand an dem blauen Kleinwagen Sachschaden im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der blaue Kleinwagen sich über den Kappellenweg in Wittges in Richtung Elters von dem Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die Angaben zum Unfallfahrzeug oder zu dem Fahrzeugführer haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders (Telefon: 06681/96120) zu melden.

Sattelzug löst Auffahrunfall aus; Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

Bad Hersfeld (ots)

BAB 4 Wommen; Am 09.11.2023, gegen 12:30Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld durch die Rettungsleitstelle Werra- Meißner Kreis ein Auffahrunfall mit 2 eingeklemmten Personen, auf der Bundesautobahn 4, zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen gemeldet. Bei Eintreffen der Streife am Unfallort waren bereits mehrere RTW, die freiwillige Feuerwehr Herleshausen mit 15 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 56jähriger bulgarischer Fahrer eines Sattelzuges den zweispurigen Baustellenbereich der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. In Höhe der Unfallstelle geriet der Sattelzug plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Ein nachfolgender PKW Mercedes, besetzt mit dem 54jährigen Fahrzeugführer und seiner 54jährigen Ehefrau aus dem Landkreis Offenbach, musste aufgrund dessen stark abbremsen. Ein ebenfalls nachfolgender PKW Audi, besetzt mit einem 60jährigen Fahrzeugführer und einer 61jährigen Beifahrerin aus Neustadt/ Hessen, erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer des Mercedes sowie die Fahrzeuginsassen des Audi leicht verletzt. Die Personen wurden nicht eingeklemmt und kamen zur weiteren Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser. Der eingesetzte Rettungshubschrauber beförderte zeitnah einen Notarzt an die Einsatzstelle und brauchte aufgrund der leichten Verletzungen nicht als Transportmittel genutzt werden.

Die BAB 4 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Frankfurt, für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000-EUR geschätzt.