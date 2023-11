Vor Kontrolle geflüchtet, Polizisten gefährdet und Unfall verursacht, Bundesstraße 49, Gemarkung Löhnberg / Leun-Biskirchen, (Mittelhessen) Donnerstag, 09.11.2023, 23:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat sich ein Mann bei Löhnberg mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug einer Verkehrskontrolle entzogen und auf der Flucht einen Polizeibeamten gefährdet sowie einen Unfall verursacht. Dem Fahrer gelang letztlich die Flucht. Am späten Abend hatten mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf der B 49 bei Löhnberg in Fahrtrichtung Wetzlar eine Kontrollstelle errichtet, um den Straßenverkehr zu überwachen. Hier wurden unter anderem auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gegen 23:40 Uhr wurde ein hochmotorisierter, blauer Audi SQ5, besetzt mit einem Mann, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Somit sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst verringerte der Pkw seine Geschwindigkeit und fuhr in die Kontrollstelle ein. Plötzlich beschleunigte dieser jedoch, missachtete sämtliche Beschilderungen und Anhaltezeichen der Beamten und fuhr davon. Ein Polizist, welcher den Fahrzeugführer ebenfalls zum Anhalten bewegen wollte und auf der Fahrbahn stand, musste dem Audi dabei zur Seite ausweichen. Auf der Flucht verursachte der Fahrer dann auf der B 49 im Bereich Leun-Biskirchen einen Unfall mit dem VW Golf einer 55-Jährigen. Der Golf befuhr die Bundesstraße ebenfalls in Richtung Wetzlar und wurde vom Audi von hinten touchiert, sodass der Golf mit einer Leitplanke kollidierte. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug dagegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Unfall animierte den Fahrer im Audi nicht zum Anhalten, sodass er seine Flucht in Richtung Wetzlar fortsetzte. Trotz der Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Mittelhessen, der Bundespolizei sowie Beamten aus Rheinland-Pfalz, gelang dem Unbekannten mit seinem Fahrzeug die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. Wer hat gegen Mitternacht auf der B 49 in Richtung Wetzlar den blauen sehr schnell fahrenden und später? beschädigten Audi SQ5 bemerkt oder kann sonstige Hinweise geben?

Einbrecher suchen Tankstelle auf,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 09.11.2023, 23:57 Uhr

(fh)Am Donnerstag kam es kurz vor Mitternacht zu einem versuchten Einbruch in eine Bad Camberger Tankstelle. Um 23:57 Uhr traten die Unbekannten an die Hintertür der Tankstelle in der Bahnhofstraße heran und versuchten diese mithilfe eines Werkzeugs aufzuhebeln. Da die Tür jedoch standhielt, suchten die Täter unverrichteter Dinge das Weite. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

Schmuck im Visier von Einbrechern,

Dornburg-Frickhofen, Birkenweg, festgestellt: Donnerstag, 09.11.2023, 17:50 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagnachmittag nutzten Einbrecher die bereits eingesetzte Dunkelheit aus und brachen in ein Wohnhaus in Dornburg-Frickhofen ein. Gegen 19:50 Uhr stellten Bewohner aus dem Birkenweg fest, dass bei ihnen eingebrochen worden war und informierten die Polizei. Anhand der Spurenlage am Tatort sowie der Auswertung einer Überwachungsaufnahme ergibt sich folgendes Bild: Um 17:50 Uhr betraten zwei Einbrecher das Grundstück und hebelten das Küchenfenster des Einfamilienhauses auf. Auf diesem Wege drangen sie in ins Innere des Hauses ein, durchsuchten dort mehrere Zimmer und flüchteten schlussendlich mit Schmuck in unbekannte Richtung. Einer der Männer war circa 180 cm bis 185 cm groß, schlank und mit einer schwarzen Hose, einer hellen Jacke mit Reflektoren, einer schwarzen Wollmütze und schwarz / weißen Sneaker bekleidet gewesen. Sein Komplize hatte eine ähnliche Statur und trug eine helle Hose, eine helle Jacke sowie eine graue Kopfbedeckung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu den beiden Tätern unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Falsche Wasserwerker unterwegs,

Limburg-Staffel, Hans-Wolf-Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 12:45 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag wurde ein Ehepaar aus der Hans-Wolf-Straße in Limburg-Staffel von drei falschen Handwerkern heimgesucht und bestohlen. Gegen 12:45 Uhr erschien ein Mann vor der Haustür der Geschädigten und erschlich sich wegen einer angeblichen Überprüfung der Wasserleitung Einlass ins Haus. Dort zog er einen „Kollegen“ zu Rate und gemeinsam mit der Familie begab man sich in den Keller des Hauses. Während die beiden Betrüger das Paar dort ablenkten, betrat mutmaßlich ein weiterer Komplize unbemerkt das Haus und entwendete aus dem Schlafzimmer und der Küche mehrere Hundert Euro Bargeld und ein Schmuckstück. Im Anschluss verließ die Bande das Haus. Der Diebstahl wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt.

Einer der Männer soll etwa 170 cm groß, schlank, mittleren Alters und dunkelhaarig gewesen sein. Auffällig seien viele Unreinheiten in seinem Gesicht gewesen. Er sprach deutsch mit „osteuropäischem Akzent“. Sein Komplize hingegen sprach ohne Akzent, war sehr kräftig und braunhaarig.

Die Limburger Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Personen vor der Tür stehen.

Vereinbaren Sie mit den Personen einen späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

eine Vertrauensperson anwesend ist. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei dem Unternehmen an und

Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn diese von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind.

selbst bestellt haben oder wenn diese von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter dem Notruf 110!

Graffitisprayer beobachtet,

Hünfelden-Dauborn, Nassauer Straße, Donnerstag, 09.11.2023, 20:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein unbekannter Sprayer bei seiner Tatausführung in Dauborn beobachtet, dennoch gelang ihm die Flucht. Gegen 20:30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie sich ein maskierter Mann zu einem Stromkasten und einem Verkehrsschild in der Nassauer Straße begab und diese mit weißer Farbe verunstaltete. Darüber hinaus brachte der Unbekannte mehrere Aufkleber an. Beim Eintreffen einer verständigten Polizeistreife war der Mann bereits geflohen. Er soll etwa 180 cm groß und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine graue Hose, weiße Sneaker sowie eine schwarze Gesichtsmaske.

Die Ermittlungen nach dem Mann führt die Polizeistation Limburg und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Jugendliche belästigt,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurden zwei Jugendliche in Hadamar beleidigt und belästigt. Der Polizei gelang es einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Den Angaben der 14 und 15 Jahre alten Mädchen zufolge hielten sie sich gegen 17:00 Uhr im Stadtpark in der Gymnasiumstraße auf, als plötzlich ein Mann erschienen sei und beide körperlich bedrängt und wüste Drohungen und Beleidigungen ausgesprochen habe. Anschließend flüchtete der Mann zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen geriet ein 43-Jähriger in Verdacht, der sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten muss.

Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Hünfelden, Bundesstraße 417 / Landesstraße 3448 (Mensfelder Straße), Donnerstag, 09.11.2023, 12:25 Uhr

(jb)Am Donnerstagmittag kam es bei Hünfelden zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 79-jähriger Fahrer aus Limburg befuhr mit seinem Renault die L 3448 (Mensfelder Straße) aus Richtung Bundesstraße 8 kommend und wollte nach links auf die Bundesstraße 417 in Richtung Hünfelden abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 34-jährigen VW-Fahrerin, die aus Richtung Hünfelden kommend die Bundesstraße B417 in Richtung Limburg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Sowohl der 79-Jährige als auch die 34-Jähirge wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

