Main-Taunus: Die Polizei-News

Werkzeug bei Fahrzeugaufbruch gestohlen, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Hauptstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 09.11.2023, 09:00 Uhr

(jn)Im Bad Sodener Ortsteil Neuenhain wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Kfz aufgebrochen und Werkzeug daraus gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr in der Hauptstraße. Entwendet wurden hochwertige Bohrmaschinen, Werkzeugkoffer und weiteres Arbeitsmaterial im Wert von etwa 4.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0.

Pedelec aus Mehrfamilienhaus gestohlen, Hofheim am Taunus, Wallau, Nassaustraße, bis Donnerstag, 09.11.2023

(jn)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Hofheim ein angeschlossenes Pedelec aus einem Wohnhaus im Hofheimer Ortsteil Wallau gestohlen. Das Velo war im Hausflur des in der Nassaustraße gelegenen Mehrfamilienhauses abgestellt worden und hatte einen Wert von mindestens 2.000 Euro. Am Donnerstagmorgen war das Rad des Herstellers „Stevens“, Typ E-Gadino Lado in der Farbe „slate grey“ verschwunden.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Autoaufbrecher gehen leer aus,

Hochheim am Main, Burgeffstraße, Nacht zu Donnerstag, 09.11.2023

(jn)Auf einem Parkplatz in der Hochheimer Burgeffstraße haben unbekannte Täter in der Hoffnung auf Beute zwei Pkw aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag. In beiden Fällen schlugen sie jeweils ein Fenster der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes geparkten Fahrzeuge ein und machten sich im Innenraum auf die Suche nach potentiellem Diebesgut. Weder in dem angegangenen Opel noch in dem aufgebrochenen VW wurde etwas entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 erbeten.

Motorradfahrer vermeidet Kollision mit Bus und stürzt, Kelkheim (Taunus), Hornau, Gagernring, Adalbert-Stifter-Straße, Donnerstag, 09.11.2023, 21:23 Uhr

(jn)Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Kelkheim ist am Donnerstagabend im Ortsteil Hornau gestürzt, nachdem ihm von einem Linienbus die Vorfahrt genommen wurde. Um 21:23 Uhr befuhr der junge Zweiradfahrer den Gagernring in Richtung Bundesstraße 8. Zu dieser Zeit war ein 54-jähriger Busfahrer auf der Adalbert-Stifter-Straße von der Lessingstraße kommend unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Gagernring abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, der daraufhin einen Ausweichversuch unternahm, aber dennoch den Bus streifte und infolgedessen zu Boden stürzte. Dabei rutschte der 22-Jährige noch gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Mit glücklicherweise lediglich leichteren Verletzungen kam der Gestürzte zwecks medizinischer Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Bus, dem Krad und dem Anhänger entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Radlerin kollidiert mit Pkw,

Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3367, Landesstraße 3014, Donnerstag, 09.11.2023, 07:38 Uhr

(jn)Am Donnerstagmorgen kam es nahe Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-jährige Radlerin und eine 47-jährige Autofahrerin beteiligt waren. Das Kind musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr die 13-Jährige um 07:38 Uhr den Radweg von Neuenhain nach Schwalbach entlang der L 3367 und beabsichtigte die kreuzende L 3014 zu queren. Hierbei missachtete sie Zeugenaussagen zufolge die rote Ampel. Zeitgleich befuhr die 47-Jährige die L 3014 in Fahrtrichtung Bad Soden und beabsichtigte, nach rechts auf die L 3367 in Richtung Neuenhain abzubiegen. Hierbei bemerkte sie die kreuzende Radlerin zu spät und stieß mit dem Mädchen zusammen. Diese stürzte und musste nach einer ersten Untersuchung an der Unfallstelle mit leichteren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Zudem entstand leichter Sachschaden an dem Pkw.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.