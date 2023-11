Wiesbaden: Die Polizei-News

31-Jähriger in Bar beraubt,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 10.11.2023, 03.20 Uhr bis 10.11.2023, 03.25 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Wellritzstraße wurde einem 31-jährigen Mann in der Nacht

zum Freitag eine Goldkette geraubt. Der 31-Jährige war gegen 03.20 Uhr im

Toilettenbereich der Bar mit einem Mann in Streit geraten. Im weiteren Verlauf

sei er von seinem Gegenüber geschlagen unter Vorhalt einer Schusswaffe zur

Herausgabe seiner Goldkette aufgefordert worden. Nachdem der Geschädigte dem

Täter daraufhin seine Kette aushändigte, ergriff dieser mit der Beute die

Flucht. Die verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

einen 29-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Dieser führte die geraubte Kette

sowie ein Tierabwehrspray mit sich, welches den Anschein einer Schusswaffe

erweckte. Beides wurde sichergestellt und der 29-Jährige festgenommen. Auf

Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Freitag

einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Mittlerweile Dächer von über zwei Dutzend Cabriolets aufgeschlitzt – Polizei

bittet um Mithilfe der Bevölkerung! Wiesbaden, Innenstadtbereich, seit Ende

Oktober,

(pl)Seit Ende Oktober wurden in der Wiesbadener Innenstadt mittlerweile die

Dächer von über zwei Dutzend geparkten Cabriolets aufgeschlitzt. Während die

Täter durch die mutwilligen Beschädigungen bereits schon einen Sachschaden von

rund 100.000 Euro verursacht haben, ist der Wert der Errungenschaften aus den

Fahrzeuginnenräumen verhältnismäßig gering. Die Taten ereigneten sich meist zur

Nachtzeit. Betroffen waren im Großteil Fahrzeuge, welche im Bereich

Rheingauviertel und rund um den Bahnhof abgestellt waren. Die Ermittlerinnen und

Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei arbeiten an der Aufklärung der Taten

und bitten um die Mithilfe der Bevölkerung. Zögern Sie nicht bei verdächtigen

Beobachtungen sofort die Polizei unter der Telefonnummer 110 zu verständigen.

Sollten Sie allgemeine Hinweise zu den Cabrio-Schlitzern haben, so nimmt diese

jederzeit die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag,

09.11.2023, 09:00 Uhr

(lt)In dem Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 09:00 Uhr kam es in

der Anna-Birle-Straße in Kastel zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten ein

Fenster an einem abgestellten Baucontainer auf und verschafften sich so Zutritt

zu dem Container. Dort entwendeten sie mehrere Arbeitsmaschinen. Anschließend

entkamen die Täter unerkannt. Der Gesamtwert des erbeuteten Diebesgutes sowie

des entstandenen Sachschadens beträgt circa 900EUR. Hinweise zu der Tat nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Häuser von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Bierstadt, Im Lindegewann, Wiesbaden, Freseniusstraße, Donnerstag,

09.11.2023, 09:15 Uhr bis 22:10 Uhr

(lt) Am Donnerstag wurden in Wiesbaden zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht.

Bei dem ersten Einbruch in der Straße „Im Lindegewann“ in Bierstadt ist ein

Täter gegen 09:15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem er eine

Balkontür des Hauses aufhebelte. Der Einbruch wurde jedoch von der Besitzerin

des Hauses vereitelt, da diese den Einbrecher erblickte, weshalb der Unbekannte

die Flucht ergriff. Der Täter soll männlich, circa 1,80m groß sein, eine sehr

schlanke Figur haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Zwischen 14:50 Uhr und

22:10 Uhr kam es dann in der Freseniusstraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in

die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Wieder hebelten die Unbekannten eine

Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Dieses Mal gelang

es den Tätern Schmuck zu erbeuten. Der Gesamtwert des erbeuteten Diebesgutes

sowie des entstandenen Sachschadens beträgt circa 6.000EUR. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Land Rover, Wiesbaden, Kröckelbergstraße,

Freitag, 10.11.2023, 02:15 Uhr

(jb)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter in

Wiesbaden in einen geparkten Land Rover einzubrechen. Gegen 02:15 Uhr schnitten

sie in der Kröckelbergstraße ein Loch in die Kofferraumklappe des Pkw. Als

jedoch die Alarmanlage am Fahrzeug auslöste, flüchteten sie in unbekannte

Richtung. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 1.000.- Euro. Zu einem

Eindringen in den Land Rover kam es nicht. Hinweise nimmt die Polizei in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Wiesbaden, Steinberger Straße, Donnerstag, 09.11.2023, 21:15 Uhr

(jb)Am Donnerstagabend kam es in der Steinberger Straße in Wiesbaden zu einem

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Um 21.15 Uhr parkte eine 21-jährige Frau aus

Wiesbaden mit ihrem VW Polo rückwärts aus einer Parklücke rechts neben der

Straße aus. Hierbei missachtete sie den von hinten aus Richtung 2. Ring

kommenden 29-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrollers. Der Fahrer bremste, kam

aber zu Fall. Sein Roller kollidierte mit dem Heck des Polos, während er über

das Lenkrad geschleudert wurde und einige Meter über die Straße rutschte. Der

Rollerfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

werden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand

ein Gesamtschaden von circa 3.500.- Euro.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die

kommende Woche:

Montag: A66 Ri. RÜD, zw. AS Frauenstein & AK Schierstein

Freitag: Rheinlandstr.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebstahl auf Baustellengelände,

Taunusstein-Hahn, Heinz-Hankammer-Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 14:00 Uhr –

19:00 Uhr

(jb)Am Mittwoch kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Diebstahl auf einem

Baustellengelände. Die Täter betraten zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr in der

Heinz-Hankammer-Straße die Baustelle und entwendeten aus einem Container einen

Schlagschrauber sowie einen Akku im Gesamtwert von circa 650.- Euro.

Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die

Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

Blitzerreport,

(jb)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Unten finden sie die Stellen für den

Rheingau-Taunus-Kreis. Dienstag: Bundesstraße 42, Gemarkung Oestrich-Winkel

Mittwoch: Bundesstraße 260, Gemarkung Heidenrod Donnerstag:

Taunusstein-Bleidenstadt, Stephanstraße Die beteiligten Behörden weisen

ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch

unangekündigten Messstellen geben wird.

Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots) – Rüdesheim, Eibinger Oberstraße, Donnerstag, 09.11.2023,

16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Im Laufe des heutigen Tages hat ein Mann in Rüdesheim einen größeren

Polizeieinsatz ausgelöst. Am Nachmittag erhielt die Polizei Kenntnis darüber,

dass ein 39-Jähriger aus Rüdesheim über ein Internetportal angedroht hatte, sich

selbst zu verletzen. Der Polizei gelang es den Mann, welcher seine Absichten

fortlaufend äußerte, zu lokalisieren. Gegen 19:15 Uhr wurde er von

Spezialkräften der Polizei in der Eibinger Oberstraße widerstandslos

festgenommen. Der Rüdesheimer wurde im Anschluss an eine medizinische Versorgung

in eine Fachklinik gebracht. Für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen musste

die Straße im betroffenen Bereich gesperrt werden. Es bestand zu keinem

Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte.