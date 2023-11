Bergstrasse

Lampertheim: Auto am Waldfriedhof aufgebrochen

Lampertheim (ots) – Ein Auto, das auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in der

Forsthausstraße abgestellt war, ist am Freitag (10.11.), in der Zeit zwischen

11.00 und 11.25 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen

durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine Autoscheibe Zugang zum

Innenraum verschafft hatten, ließen sie einen Rechen, eine Laterne und ein

Feuerzeug mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Hessische Wasserschutzpolizei probt mit spezialisierten Kräften für Gefahrenlagen auf dem Wasser

Wiesbaden (ots) – Wie arbeitet die Polizei, wenn es auf hessischen Gewässern zu

Einsätzen wegen Gefahrenlagen kommt? Wie greifen die verschiedenen

Organisationseinheiten ineinander, wer übernimmt welche Aufgabe? Am 7. November

2023 hat dazu eine gemeinsame Übung der hessischen Wasserschutzpolizei mit

weiteren spezialisierten Kräften mit mehr als 150 Teilnehmern im Gebiet des

Schiersteiner Hafens stattgefunden. Der Schwerpunkt der Übungslage lag darauf,

Einsätze bei Gefahrenlagen auf dem Wasser zu trainieren und dabei verschiedene

Organisationseinheiten der hessischen Polizei zu koordinieren und so für eine

reibungslose Zusammenarbeit zu sorgen. Stefan Sauer, Staatssekretär im

Hessischen Innenministerium, besuchte die Übung und überzeugte sich vor Ort vom

Können der Einsatzkräfte.

„Bei der Übung der Wasserschutzpolizei mit hessischen Spezialkräften und Kräften

der Feuerwehr konnte ich mich davon überzeugen, dass unsere hessische Polizei

dank gezielter Investitionen auch zu Wasser sehr gut aufgestellt ist, um für

Sicherheit zu sorgen. Das schnelle und klug abgestimmte Handeln der beteiligten

Kräfte in der Übung hat gezeigt, dass die organisations- und

behördenübergreifende Zusammenarbeit funktioniert. Hierfür wird der Ernstfall

regelmäßig geübt, um stets noch besser zu werden. Ich danke den beteiligten

Beamtinnen und Beamten aller Einheiten sowie den Feuerwehrkräften für ihre

professionelle Arbeit“, sagte Stefan Sauer, Staatssekretär im Hessischen

Innenministerium.

Da der Einsatz bei Gefahrenlagen auf dem Wasser aufgrund unterschiedlicher

Zuständigkeiten ein ganzheitliches und vor allem koordiniertes Vorgehen

erfordert, kommt es entscheidend auf das zügige und reibungslose Zusammenwirken

aller beteiligten Behörden und Dienststellen an.

Um auf diesem hochkomplexen Gebiet handlungssicher zu bleiben und die

Fähigkeiten hierfür weiter auszubauen, bereiten sich in Hessen die

Wasserschutzpolizei und die hessischen Spezialkräfte bereits seit dem Jahr 2019

gemeinsam im Rahmen unterschiedlicher Übungsszenarien auf dem Wasser vor.

Neben der Wasserschutzpolizei nahmen in diesem Jahr ein Spezialeinsatzkommando,

eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, das Überfallkommando des

Polizeipräsidiums Frankfurt am Main sowie die Polizeifliegerstaffel Hessen und

Höhenretter der Berufsfeuerwehr Wiesbaden teil.

Darüber hinaus waren Vertreter der Wasserschutzpolizeien aus Baden-Württemberg,

Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als Übungsbeobachter anwesend.

Die nun anstehende, von Teilnehmern und Beobachtern gemeinsam durchzuführende

Auswertung der Übung wird nicht nur neue Erkenntnisse zum Einsatz bei

Gefahrenlagen auf dem Wasser bringen: Darüber hinaus wir der Fokus auf der

weiteren Optimierung des Zusammenwirkens der verschiedenen beteiligten Behörden

liegen.

Aufgaben der Wasserschutzpolizei

Die hessische Wasserschutzpolizei betreut mit ihren sieben regionalen

Dienststellen sowie einer zentralen Ermittlungsgruppe die verschiedenen

Bundeswasserstraßen im Land Hessen. Insgesamt gehören rund 530 Flusskilometer

mit dazugehöriger Infrastruktur zum Dienstbereich der Wasserschutzpolizei.

Dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz als Wasserschutzpolizei obliegt die

Erfüllung polizeilicher Aufgaben auf Wasserflächen, die in erheblichem Umfang

mit Wasserfahrzeugen befahren werden oder auf denen Güterumschlag betrieben

wird, einschließlich Wasserbauwerken, Werften, Kai- und Umschlaganlagen.

Sie ist unter anderem zuständig für die Ausübung der schifffahrtspolizeilichen

Vollzugsaufgaben auf den Binnenwasserstraßen des Bundes, die Wahrnehmung der

polizeilichen Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung für Häfen, die

Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen, die

Untersuchung von Unfällen im Schifffahrtsbetrieb und Schiffsumschlag sowie die

Sachbearbeitung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Die hessische Wasserschutzpolizei verfügt insgesamt über acht schwere

Streifenboote sowie 13 leichte Streifenboote.

Heppenheim: Bewaffneter erbeutet Geld in Tankstelle/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag (09.11.) hat ein maskierter Krimineller gegen

20.20 Uhr eine Tankstelle in der Ludwigstraße überfallen. Der bislang unbekannte

Täter hat den Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und forderte die Herausgabe

von Wertsachen. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit Geld und Zubehör für

E-Zigaretten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Täter wird als circa 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Er hat eine

normale Figur und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug zur Tatzeit eine

dunkelblaue Daunenjacke, dunkle Jogginghose, schwarze Turnschuhe, weiße Socken

und hatte auf dem rechten Handrücken ein Tattoo bzw. eine Art Markierung.

Es werden Zeugen gesucht, die den Täter gesehen haben oder Hinweise zu ihm geben

können. Diese werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 10 in Heppenheim unter

der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Bürstadt: Hundewaschanlage im Visier Krimineller

Bürstadt (ots) – Der Automat einer Hundewaschanlage in der Mainstraße geriet am

Mittwochabend (08.11.), gegen 21.40 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter

brachen den Automaten auf und flüchteten anschließend mit rund 100 Euro. Zudem

verursachten die Unbekannten einen Schaden von etwa 400 Euro an dem Automaten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu

melden.

Lorsch: Kriminelle erbeuten Geld mit Schockanruf/Polizei warnt vor Masche

Lorsch (ots) – Kriminelle haben am Donnerstag (09.11.) mit der

„Schockanruf“-Masche Beute gemacht und eine Seniorin um ihren Schmuck gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter

die Lorscherin gegen 15.30 Uhr und machten ihr weis, dass ihre Enkelin einen

Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Frau zu Tode kam. Um eine

Inhaftierung der Enkelin zu verhindern, forderten die Unbekannten eine Kaution

in Höhe von 30.000 Euro. Die Telefonbetrüger setzten die Dame psychisch enorm

unter Druck und brachten sie schließlich dazu, Schmuck im Wert von mehreren

tausend Euro an einen Komplizen zu übergeben. Es wurde ein Verfahren

eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger.

Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu

erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren

Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht

verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und

rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer

die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder

Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Bensheim: Glühweinkessel und Crepes-Platte in Verkaufsstand erbeutet

Bensheim (ots) – Ein Verkaufsstand im Berliner Ring rückte zwischen

Dienstagmittag (07.11.) und Donnerstagabend (09.11.) in das Visier unbekannter

Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt

zum Verkaufsstand und entwendeten im Anschluss unter anderem einen

Glühweinkessel und eine Crepes-Platte.

Insgesamt werden die Schäden auf rund 1800 Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen,

die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich

beim Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu

melden.

SPORT-LIMOUSINE KRACHT IN BAUSTELLEN-FAHRZEUG

Lorsch (ots) – In den späten Abendstunden des Donnerstag, 09.11.2023, gegen 23

Uhr kam es im Bereich der BAB 67 zwischen Viernheim und Lorsch zu einem schweren

Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei krachte ein

34-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis mit seiner Sportlimousine im

Baustellenbereich gegen ein Baustellenfahrzeug und verletzte sich hierbei

schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Sein 22-jähriger

Beifahrer, ebenfalls aus dem Main-Taunus-Kreis, kam mit leichten Verletzungen

davon. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Die Autobahn wurde für

die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für 2 Stunden voll gesperrt. Eine

weiträumige Umleitung für den Fernverkehr wurde eingerichtet. Die Feuerwehr aus

Lorsch, Notarzt und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Die Autobahnpolizei

Südhessen führt die Ermittlungen.

Darmstadt

Darmstadt: Unbekannte Person entwendet Fahne / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem eine bislang unbekannte Person am Donnerstagabend

(9.11.) auf dem Luisenplatz eine Fahne entwendet hat, sucht die Polizei nach

Hinweisgebern.

Ersten Erkenntnissen zufolge begab sich die unbekannte Person gegen 19.30 Uhr

zum dortigen Fahnenmast. Nach jetzigem Stand holte die Person die dort gehisste

israelische Fahne herunter und entfernte sich mit dieser vom Luisenplatz.

Die flüchtige Person verdeckte zum Tatzeitpunkt ihr Gesicht mit einer Maske.

Bekleidet war diese mit einem Kapuzenpullover, der im oberen Bereich hell und im

unteren Bereich dunkel war. In Brusthöhe befanden sich zwei Embleme. Darüber

hinaus soll die Person eine dunkle Hose und helle Schuhe getragen haben. Ob es

sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat, muss noch

ermittelt werden.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen hat in diesem

Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche

Hinweise geben? Wer hat sich zur Tatzeit am Luisenplatz befunden und kann

Angaben zur Tat und zur unbekannten Person geben? Zeugen werden gebeten, sich

bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Scheibe zerstört und Rucksack entwendet / Polizei rät wiederholt: Lassen Sie keine Taschen und Wertgegenstände im Auto zurück!

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen (9.11.) entwendeten noch unbekannte

Kriminelle einen Rucksack samt Inhalt von dem Beifahrersitz eines weißen Fiats

in der Noackstraße. Zwischen 8.30 und 11 Uhr zerstörten die Diebe die

Autoscheibe und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. In dem

Rucksack befanden sich unter anderem Lebensmittel, Dokumente sowie ein

Ladegerät.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Darmstadt: Kabeldiebstahl am Autobahnkreuz

Darmstadt (ots) – Eine Großbaustelle am Autobahnkreuz Darmstadt, im Bereich der

A 5 aus Richtung Basel zur A 67 in Richtung Büttelborn, geriet in der Nacht zum

Donnerstag (09.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich Zugang auf das Areal und ließen anschließend mehrere

oberirdisch zur Stromversorgung der Baustelle verlegte Stromkabel in einer Länge

von insgesamt rund 250 Meter mitgehen. Zum Abtransport der Beute dürften die

Unbekannten ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der

Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Darmstadt-Dieburg

Otzberg: Schafe verletzt / Wer hat etwas bemerkt?

Otzberg (ots) – Nachdem Zeugen zwei verletzte Schafe im Stadtteil Nieder-Klingen

gemeldet haben, ermittelt die Polizei in Dieburg jetzt wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Besitzer einer Schafherde im Bereich „Über

dem Sandgraben“ hatten gegen 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen (9.11.) festgestellt,

dass die Tiere aus der umzäunten Freifläche ausgebüxt seien. Beim Einfangen fiel

bei einem Schaf schwere Verletzungen an den Ohren auf, die nach ersten

tierärztlichen Erkenntnissen von einem Hundebiss herrühren könnten. Zeugen,

denen im Umfeld der Örtlichkeit Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Roßdorf-Gundernhausen: Unbekannte flüchten vor Verkehrskontrolle / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – In der Nacht zum Freitag (10.11.) flüchteten drei noch

Unbekannte fußläufig vor der Polizei, nachdem sie mit einem Auto fuhren und

kontrolliert werden sollten. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt

wollte den blauen Volkswagen Golf gegen 2 Uhr im Bereich der Nordhäuser Straße

kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, fuhren die Unbekannten mit überhöhter

Geschwindigkeit weiter und überquerten dabei auch Grünflächen sowie Fußwege.

Kurz darauf stoppte das Auto und die drei Insassen flüchteten zu Fuß. Die sofort

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Nach bisherigen Erkenntnissen trug ein Insasse bei der Flucht eine weiße

Daunenjacke und eine schwarze Hose. An dem Auto war zur Tatzeit das Kennzeichen

„F-EY 48“ angebracht. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um ein

entwendetes Kennzeichen, das nicht an den Golf gehört. Die weiteren Ermittlungen

in dem Fall dauern an.

Hinweise zu den drei geflüchteten Personen werden von der Polizei in

Ober-Ramstadt unter der 06154 / 6330-0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Trebur-Astheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mit Geld und Uhren suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch in der Zeit zwischen Mittwochmittag (08.11.) und der Nacht zum Donnerstag (09.11.) unerkannt das Weite. In der Zeit zwischen 12.00 und 0.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen zuvor Zutritt in das Wohnhaus im Bernhard-Lichtenberg-Weg.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Rüsselsheim: Mehrere Transporter aufgebrochen

Sechs in der Grabenstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Haßlocher Straße, Liebigstraße und im Hessenring abgestellte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (10.11.) auf. Abgesehen hatten es die Kriminellen in allen Fällen auf in den Fahrzeug gelagerte Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Ginsheim-Gustavsburg: Lagerplatz im Visier/Wer hat den Abtransport der Gasflaschen bemerkt?

Der Lagerplatz einer Firma in der Adam-Opel-Straße ist in der Nacht zum Freitag (10.11.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Areal und entwendeten dort zahlreiche mit Wasserstoff gefüllte Gasflaschen samt Kältemittel. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein Fahrzeug verwendet haben. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden?

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rüsselsheim: Aktionswoche ROADPOL „Bus&Truck“/LKW-Kontrollen der Polizei

Auf dem Parkplatz der Großsporthalle Rüsselsheim kontrollierten Beamte der Verkehrskontrollgruppe der Polizeidirektion Groß-Gerau, mit Unterstützung der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, der Stadtpolizei, des Zolls und des Bundesamtes für Logistik und Mobilität am Donnerstag (09.11.), in der Zeit zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 17 Lastkraftwagen.

Hierbei wurden sowohl Fahrzeuge aus dem Stadtbereich Rüsselsheim aufgenommen und der Kontrollstelle zugeführt als auch Fahrzeuge von den umliegenden Autobahnen zu der Kontrollstelle geleitet.

Neben der Überprüfung der Fahrzeuge mit Hinblick auf die Ladungssicherung, die Fahrzeugabmessungen und den allgemeinen technischen Fahrzeugzustand, standen die Überprüfung von Vorschriften des Aufenthalts-, Arbeitsgenehmigungs- und Sozialversicherungsrechts sowie die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten und das Auffinden von Schmuggelware im Fokus.

Ein LKW-Fahrer aus dem Landkreis Offenbach zeichnete seine Lenk- und Ruhezeiten an 25 der vergangenen 29 Tage falsch oder gar nicht auf. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und er muss mit einem Bußgeld von knapp 1900 Euro rechnen. Das Unternehmen wird zudem mit einem Bußgeld von über 3000 Euro belegt.

Bei einem türkischen Gespann wurde die Ladungssicherung sowie nicht eingehaltene Bestimmungen zum Fahrpersonalrecht bemängelt, der Verstoß der mangelhaften Ladungssicherung wurde vor Ort in bar erhoben, bei dem Verstoß zu den Bestimmungen des Fahrpersonalrechts wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei einem deutschen Brummifahrer fehlte die erforderliche Abfalltafel und das Gespann muss aufgrund von nicht eingetragenen technischen Veränderungen zur Abnahme beim TÜV vorgeführt werden.

Bei einem polnischen Latswagenfahrer war die Unternehmersperre im Kontrollgerät nicht gesetzt, es wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung rund 150 Euro erhoben. Zudem wurde ihm aufgrund mangelhafter Reifenprofile eine Mängelkarte ausgehändigt. Er muss nun zeitnah die Behebung der Mängel nachweisen.

Ein Gespann aus Luxemburg wies Mängel bei der Ladungssicherung auf, weshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 90 Euro erhoben wurde. Nach erfolgter Nachbesserung bei der Ladungssicherung durfte der Fahrer seine Fahrt aber fortsetzen.

Bei einem weiteren polnischen Fahrer wurde bei der Kontrolle eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h festgestellt und daraufhin an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung von 180 Euro erhoben.

Bei zwei weiteren Fahrern konnte durch die Kontrolleure eine falsch angebrachte TÜV-Plakette bemerkt werden. Die Fahrer wurden nach Aushändigung einer Mängelkarte vor Ort entlassen.

Sieben Lastwagen konnten ihre Fahrt ohne Beanstandungen wieder fortsetzen.

Rüsselsheim: Einbruch in Wettbüro

Ein Wettbüro in der Löwenstraße geriet in der Nacht zum Freitag (10.11.), gegen 3.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Ladenkasse anschließend mehrere tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960.