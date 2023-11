Wohnhausbrand – 3-Jähriger verstorben

Worms-Rheindürkheim (ots) – Am 05.11.23 gegen 06 Uhr, brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 9 Personen durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und in umliegende Kliniken verbracht. Ein 3-jähriger Junge ist gestern in der Universitätsklinik Mainz verstorben.

Die Ermittlungen zur Todesursache wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz aufgenommen und werden durch die Kriminalinspektion Mainz geführt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen und werden ebenfalls im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz durch die Kriminalinspektion in Worms geführt.

Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen, ein Gutachten zur Brandentstehung liegt noch nicht vor. Aktuell liegen keine Erkenntnisse für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Kreis Alzey-Worms

Erhöhtes Unfallaufkommen und Wenden auf der Autobahn

Wörrstadt (ots) – Am Morgen des 10.11.2023 kommt es an der Anschlussstelle Biebelnheim, BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz, zu insgesamt 4 Verkehrsunfällen, darunter einer mit Personenschaden (leicht verletzt) und zwei mit anschließender Unfallflucht. Offensichtlich erkannten und beachteten die Verkehrsteilnehmer nicht die in der Nacht geänderte Verkehrsführung. Dies führte zu den Unfällen.

Durch den Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es zur einer Vollsperrung der Auffahrt und einer Sperrung des rechten Fahrstreifens. Während der Sperrung wurden insgesamt acht Fahrzeuge festgestellt, die in der Auffahrt wendeten und entgegen der Fahrtrichtung fuhren. Diese acht Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Die Polizei veranlasste mit der zuständigen Autobahn GmbH eine Überprüfung der Beschilderung.