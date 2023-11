Zeugenaufruf nach Diebstahl von ca. 100 m Kupferkabel

Daxweiler (ots) – Am Freitag 10.11.2023 um 05:55 Uhr, kam es im Baustellenbereich auf der A61 in Höhe der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück zu einem Diebstahl von ca. 100 m Kupferkabel.

Unbekannte Täter schafften sich, auf ein mit Bauzaun umzäuntes Baustellengelände, zutritt und trennten das Stromkabel ab. Anschließend wurde das Kabel entmantelt und entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 8.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/919-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall im Kurvenbereich K5

Oberhausen b. Kirn (ots) – In der Nacht von Donnerstag 09.11.23 – Freitag 10.11.23,befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die K5 von Oberhausen in Fahrtrichtung Kirn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn kollidierte er in einer Linkskurve mit der dortigen Schutzplanke.

Ohne um sich den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Sachschaden an den Schutzplankenelementen beläuft sich auf einen mindestens 4-stelligen EUR-Betrag.

Die Polizei Kirn bittet um Mithilfe. Wer den Verkehrsunfall beobachtet oder ein beschädigtes Fahrzeug auf der Strecke gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei in Kirn unter Telef: 06752/1560 melden.