Rollerfahrer angefahren und zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag im Kapellenweg von einem Auto angefahren worden. Der 55-Jährige kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon. Zu dem Unfall kam es kurz nach 14 Uhr, als der Rollerfahrer in Richtung Friedenstr. unterwegs war.

Eine 59-jährige Autofahrerin wollte in diesem Moment mit ihrem Renault Twingo einen Parkplatz verlassen und auf den Kapellenweg auffahren, dabei übersah sie jedoch den von rechts kommenden Roller und stieß mit ihm zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich am Oberkörper. An seinem Fahrzeug sowie am Pkw der Verursacherin entstanden leichte Schäden.

Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. |cri

Mit angeblichem Sturmgewehr hantiert

Kaiserslautern (ots) – Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ist am Donnerstag ein 27-Jähriger mit einem mutmaßlichen Sturmgewehr aufgefallen. Zeugen alarmierten die Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem angeblichen Sturmgewehr um eine sogenannte Anscheinswaffe.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann am Nachmittag vorübergehend fest und durchsuchten seine Wohnung. Im Wohnzimmer fanden die Beamten ein Softair-Gewehr, das einer echten Waffe zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein Sturmgewehr wurde nicht gefunden. Wegen des Führens einer Anscheinswaffe kommt auf den 27-Jährigen jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. |erf

Wie kam es zu der Platzwunde?

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann mit einer blutenden Wunde am Kopf ist der Polizei am Donnerstag aus der Rosenstraße gemeldet worden. Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde waren gegen 11.45 Uhr auf den Verletzten aufmerksam geworden und hatten sowohl die Polizei als auch den Rettungsdienst verständigt.

Wie sich vor Ort herausstellte, war der 36-Jährige alkoholisiert. Wie es zu der Verletzung kam – ob er zu Fuß oder mit seinem Fahrrad gestürzt war oder ob möglicherweise Dritte ihm die Wunde zugefügt hatten, ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen, da der Mann kein Deutsch sprach. Zeugen konnten vor Ort nicht ausfindig gemacht werden.

Eine medizinische Versorgung lehnte der 36-Jährige ab und gab zu verstehen, dass er sich auf den Heimweg machen wolle. Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern und sicherzustellen, dass der Mann gut zu Hause ankommt, wurde er von der Streife begleitet. An seiner Wohnung angekommen, konnte der 36-Jährige auch ein Ausweisdokument vorlegen und seine Identität damit nachweisen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Diebe nehmen Solaranlage mit

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls ermittelt die Polizei in der Straße „Im Klosterfeld“. Unbekannte Täter verschafften sich hier unbefugt Zutritt zu einem Privatgrundstück und stahlen eine Solarplatte inklusive Wechselrichter und Schaltanlage im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tatzeit vermutlich am Mittwochvormittag war. Den Hinweisen zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben.

Zeugen, denen die Unbekannten aufgefallen sind, oder die gesehen haben, mit welchem Transportmittel die Beute abtransportiert wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Auf Kita-Parkplatz Pkw beschädigt

Sembach (ots) – Auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Marktstraße ist am Donnerstagmorgen ein Pkw beschädigt worden. Eine Mitarbeiterin stellte gegen 7 Uhr fest, dass an ihrem Dacia Logan der Außenspiegel herunterhing und die vordere Tür auf der Beifahrerseite Kratzer im Lack hatte. Das Fahrzeug hatte die Frau erst 20 Minuten vorher auf dem Parkplatz abgestellt.

Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Kaminbrand in einer Holzhütte

Frankenstein (ots) – In einer Waldhütte ist es am Donnerstag zu einem Kaminbrand gekommen. Eine Wand des Holzhäuschens wurde in Mitleidenschaft gezogen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich zwei Menschen in der Hütte. Sie blieben unverletzt. Ihre Löschversuche waren erfolglos.

Die alarmierte Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Einen fahrlässigen Umgang mit Feuer schließt die Polizei als Brandursache aktuell nicht aus. Den Schaden schätzen die Beamten auf einen vierstelligen Betrag. |erf

Fahrmanöver löst Unfall aus

Weilerbach (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines hellen Pkw, der am frühen Donnerstagmorgen in der Hauptstraße unterwegs war. Kurz vor 07 Uhr verließ der junge Mann mit seinem Fahrzeug das Gelände einer Tankstelle und fuhr auf die Hauptstraße auf. Offenbar bemerkte er nicht, dass er dabei einer Autofahrerin in die Quere kam, die aus der Ortsmitte kommend in Richtung Rodenbach fuhr.

Wie die 58-Jährige später bei der Polizei zu Protokoll gab, musste sie wegen des anderen Fahrzeugs nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie jedoch mit ihrem Toyota Yaris gegen den Bordstein, die Folge: ein Reifen platzte und der Pkw musste abgeschleppt werden.

Der eigentliche Verursacher des Unfalls setzte unterdessen seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise auf das helle Fahrzeug mit dem jungen Mann am Steuer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri