55-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole auf 2 Personen

Weinheim (ots) – Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr gerieten in der Draisstraße mehrere Personen in einen Streit, wonach ein 55-Jähriger mit einer Schreckschusspistole auf drei Beteiligte schoss. Zuvor versuchte er einen 50-jährigen Mann zu attackieren, wonach der Angreifer aus wenigen Metern Entfernung auf den 50-Jährigen und dessen beide 61-jährigen und 22-jährigen Begleiter schoss.

Der Auslöser des Streits ist derzeit noch nicht geklärt. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Mehrere Polizeistreifen befanden sich im Einsatz und konnten den Täter widerstandslos festnehmen. In der Wohnung des 55-Jährigen konnten die eingesetzten Beamten mehrere verboten Schuss- und Hiebwaffen sicherstellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von fast 1,2 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.

Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Neckargemünd

Neckargemünd (ots) – Am Dienstag 12.09.2023 ist es am Bahnhof Neckargemünd zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten weitere Tathandlungen aufgedeckt werden. Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach einem Geschädigten. Gegen 07:45 Uhr geriet der Beschuldigte auf Bahnsteig 1 mit seiner Lebensgefährtin in eine verbale Auseinandersetzung welche im weiteren Verlauf in massive Handgreiflichkeiten überging.

Der auf Grund seiner Körpergröße überlegene Mann schlug der Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Als die junge Frau auf dem Boden lag, schlug der 22-Jährige weiterhin auf die wehrlose Geschädigte ein. Eine Zeugin eilte dem Opfer zur Hilfe und wurde daraufhin ebenfalls vom Beschuldigten angegangen.

Ein der Bundespolizei unbekannter Mann, welcher sich im Bereich der Bushaltestelle aufgehalten hatte forderte den Beschuldigten auf die beiden Damen in Ruhe zu lassen. Daraufhin packte der Beschuldigte den Mann um ihn über das Geländer zu ziehen. Im Anschluss schubste er den ca. 40-Jährigen heftig zur Seite. Der geschädigte Mann stieg daraufhin in ein Taxi und fuhr in Richtung Stadtmitte Neckargemünd.

Der Geschädigte wird nun gesucht.

Es handelt sich um einen ca. 40 Jährigen, 175 cm großen Mann. Er trug einen dunkelroten Pullover.

Wir bitten den Gesuchten sowie weitere Geschädigte oder Zeugen, sich mit der sachbearbeitenden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Suchmaßnahmen nach Vermisster werden fortgesetzt – PM 2

Wiesloch (ots) – Am Donnerstag werden die laufenden Suchmaßnahmen nach einer sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindlichen Frau fortgesetzt. Auch am heutigen Morgen unterstützt ein Polizeihubschrauber die Suche.

Die Frau ist 79 Jahre alt, 155 cm groß und schlank. Sie trägt schulterlange, graue Haare und eine lilafarbene Jogginghose.

Falls die Gesuchte angetroffen werden sollte, wird darum gebeten, die Polizei über das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621-174-4444 oder den Notruf 110 zu verständigen. Selbstverständlich kann man sich mit Hinweisen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Angebliche Gewinnausschüttung; 52-Jähriger um mehrere Tausend Euro betrogen

Edingen-Neckarhausen (ots) – Über einen Internetlink wurde ein 52-Jähriger aus Edingen-Neckarhausen bereits am Dienstag 31.10.2023, auf eine angebliche Ausschüttung eines Zusatzlohns aufmerksam. Nachdem sich der Mann auf der Internetseite registrierte, wurde er daraufhin durch mehrere Anrufe eines geschickten Betrügers überzeugt, einen Bargeldbetrag im hohen 5-stelligen Bereich auf ein Bankkonto zu überweisen.

Hiernach soll ihm eine Gewinnausschüttung im niedrigen 6-stelligen Bereich zugesagt worden sein. Eine Auszahlung des versprochenen Geldbetrags erfolgte jedoch nicht. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät dringend, Gewinnversprechen zu hinterfragen, sobald eine finanzielle Vorleistung erbracht werden soll. Im Internet sind Informationen aller gängigen Betrugsmaschen unter

www.polizei-beratung.de abrufbar.

Frontalzusammenstoß – 2 verletzte Personen – Rund 20.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen (ots) – Donnerstag um 06:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die L 597 in Richtung Friedrichsfelder Landstraße entlang. Als dieser nach links abbiegen wollte, übersah er den ebenfalls auf der L 597 in Richtung Schwetzingen fahrenden 24-jährigen Suzuki-Fahrer. Die Autofahrer stießen in der Folge frontal zusammen.

Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.

BMW verursacht Unfall und flüchtet

Leimen (ots) – Am Donnerstag überholte um kurz nach 11:35 Uhr ein BMW auf der K 4156 auf Höhe des Waldfriedhofs Leimen in einer Linkskurve mehrere Fahrzeuge, darunter ein Linienbus. Durch das gefährliche und grob verkehrswidrige Fahrmanöver befand sich der BMW noch auf der Gegenspur, als ihm ein Kleinlaster entgegenkam.

Dessen 42-Jähriger Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm zwar, aber die beiden Fahrzeuge streiften sich noch, als der BMW am Laster vorbei raste. Der Kleinlaster verlor in der Folge die Spur und schrammte seitlich am Linienbus vorbei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

Der BMW flüchtete von der Unfallstelle. Weitere Details zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin sind derzeit nicht bekannt. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174411 zu melden.