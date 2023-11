Straßenbahn missachtet Sperrsignal und kollidiert mit PKW

Mannheim (ots) – Eine Straßenbahn der Linie 7 befuhr gestern gegen 07 Uhr die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Eine 27-jährige BMW-Fahrerin befuhr ebenfalls die Feudenheimer Straße in die gleiche Fahrtrichtung.

Auf Höhe der Dudenstraße missachtete der 44-jährige Straßenbahnfahrer das für ihn geltende Sperrsignal und kollidierte in der Folge mit der bei Grünlicht wendenden 27-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Trickdiebin versucht Seniorin zu bestehlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine 86-jährige Frau lief am Donnerstag nach einem Termin in der Kußmaulstraße in Richtung ihres in der Gabelsberger Straße geparkten Autos, als sie gegen 09:30 Uhr von einer Unbekannten angesprochen wurde. Diese erklärte auf Englisch, dass sie Hilfe bei der Arbeitssuche benötige.

Der Seniorin kam die Sache nicht ganz geheuer vor, weshalb sie sich auf kein Gespräch einließ und weiterging. Als die 86-Jährige in ihrem Auto saß, tauchte die Unbekannte erneut auf, lehnte sich durch die offene Seitenscheibe weit ins Innere des Fahrzeugs und suchte auffällig den Körperkontakt. Es gelang der Seniorin die aufdringliche Fremde so lange von sich zu halten, bis diese ihr Bemühen einstellte und davonging.

Nachdem die 86-jährige kurz innehielt, kam sie zu dem Schluss, dass es die unbekannte Frau wohl auf ihre hochwertige Armbanduhr abgesehen hatte, weshalb sie die Polizei verständigte. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Trickdiebstahls auf.

Die Täterin wird als junge Frau mit einem osteuropäischen Phänotyp beschrieben. Sie war knapp 170 cm groß und hatte glatte, leicht rötlich wirkende Haare. Sie trug eine beige-graue Steppweste, einen cremefarbenen Pullover und sportliche Freizeitschuhe mit dicker Sohle. Sie trug Ohrstecker von Cartier und sprach nur Englisch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls von der Frau angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

Die Polizei rät generell beim Ansprechen durch unbekannten Personen:

Bleiben Sie wachsam, wenn Sie unvermittelt durch Unbekannte angesprochen werden

Halten Sie Abstand zu unbekannten Personen

Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte den direkten Körperkontakt suchen

Achten Sie auf Ihre Wertsachen

Lassen Sie niemals unbeaufsichtigt Unbekannte in Ihre Wohnung oder in ihr Fahrzeug.

Tragen Sie möglichst wenige Wertsachen bei sich, vermeiden Sie die Mitnahme größerer Barmittel oder unersetzlicher Wertgegenstände.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und flüchten

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter gab sich Donnerstag als Handwerker aus, wodurch er sich Zutritt zu einem Anwesen einer 87-Jährigen und deren Ehemann im Gothaer Weg verschaffte. Er klingelte gegen 15 Uhr an deren Haustür und ihm wurde durch das Ehepaar geöffnet. Hiernach gab er sich als Handwerker eines ansässigen Energieunternehmens aus, der die Wasserleitungen im Haus überprüfen müsse.

Die 87-Jährige begleitete den unbekannten Täter daraufhin in die Küche. Nach einer kurzen Inaugenscheinnahme der Wasserleitung sollte daraufhin die Leitung des Bads im Obergeschoss überprüft werden. Auch hier begleitete die Eigentümerin den Unbekannten ins Obergeschoss.

Hier stellte sie überrascht eine weitere männliche Person fest, welche sie nicht ins Haus gebeten hatte und sprach diesen an. Beide unbekannten Täter rannten daraufhin die Treppe hinunter, flüchtete aus dem Haus und fuhren mit einem weißen Transporter in unbekannte Richtung davon.

Die 87-Jährige stellte im Nachgang fest, dass die Nachttischschubladen im Schlafzimmer neben dem Bett offen stand und der darin befindliche Gold- und Silberschmuck entwendet wurde. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 35 Jahre, ca.170 cm groß, schlanke Statur, akzentfreies Deutsch, braunes lichtes Haar, schwarzer Parka.

Täter 2: ca. 40-45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, akzentfreies Deutsch, kurze rötliche Haare, dunkle Kappe und schwarzer Parka.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

60-jähriger Autofahrer verunfallt nach medizinischem Notfall

BAB 659 (ots) – Am Donnerstag gegen 14:20 Uhr verlor ein 60-jähriger Autofahrer auf der BAB 659 von Mannheim kommend in Richtung Viernheim, kurz nach der Anschlussstelle Viernheim-Mitte, aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Zuvor befuhr der Mann den Standstreifen mit ca. 70 km/h und kam daraufhin plötzlich von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Grünstreifen und prallte hier gegen eine Hecke sowie mehrere kleine Bäume. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug.

Der 60-Jährige musste von einem Notarzt medizinisch versorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.