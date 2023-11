Festnahme am Hauptbahnhof

Karlsruhe-Hauptbahnhof (ots) – Ein wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe festgenommen worden. Am frühen Donnerstagmorgen 09.11.2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Karlsruher Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gesucht. Der 32-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen und wurde für die 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Widerstand bei Festnahme – Polizeibeamte dienstunfähig

Karlsruhe (ots) – Drei Polizeibeamte wurden am Dienstagabend bei der Festnahme eines offenbar psychisch auffälligen Mannes in einer Wohnung in Karlsruhe dienstunfähig verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verständigten Nachbarn des 31-Jährigen gegen 21:55 Uhr die Polizei, da dieser offenbar in seiner Wohnung in der Nowackanlage randalierte, herumschrie und gegen die Wohnungstür schlug.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten zerschlug der 31-Jährige unvermittelt ein Glasgefäß, welches er in der Hand hielt und ging damit drohend auf die Streife zu. Nachdem ein Beamter den Mann aufforderte den Gegenstand wegzulegen und ihm den Schusswaffengebrauch androhte, flüchtete der Beschuldigte mit dem Glasgefäß in sein Zimmer, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt noch eine weitere Person aufhielt.

Als der Tatverdächtige daraufhin festgenommen werden sollte, setzte er sich massiv gegen die Polizeibeamten zur Wehr. Gemeinsam mit einer zur Unterstützung hinzugezogenen Polizeistreife gelang es schließlich dem Randalierer Handschellen anzulegen und diesen zu fixieren. Hierbei mussten die Beamten auch den Schlagstock einsetzen.

Drei Polizeibeamte wurden bei den Widerstandshandlungen dienstunfähig verletzt. Auch der 31-Jährige trug Prellungen und Frakturen davon, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Begleitend zu den ärztlichen Behandlungen musste der Beschuldigte zeitweise von der Polizei bewacht werden.

Nach seiner Entlassung soll der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. Da sich bei dem Einsatz Hinweise darauf ergaben, dass der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der L559

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Freitag auf der Landesstraße 559 zwischen Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen wurden 2 Autofahrerinnen verletzt. Ersten Feststellungen zufolge fuhr eine Citroen-Fahrerin gegen 08:10 Uhr auf der L559 von Stutensee kommend in Richtung Leopoldshafen.

Nahe der Einmündung der Straße „Am Schröcker Tor“ erkannte die Autofahrerin im stockenden Verkehr offenbar nicht rechtzeitig, dass der vor ihr fahrende Skoda abbremste und fuhr auf den Pkw auf.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen. Die vermeintliche Unfallverursacherin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt. Beide Frauen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die L559 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in Richtung Westen gesperrt. Daraufhin staute sich der Verkehr in beide Richtungen.

Kreis Karlsruhe

Mehrere Pkw in Bruchsal aufgebrochen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag 3 Pkw im Stadtgebiet von Bruchsal sowie in Bruchsal-Heidelsheim aufgebrochen und hochwertige Lenkräder und Navigationssysteme entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine aufmerksame Anwohnerin am frühen Donnerstag 09.11.2023 gegen 01:35 Uhr, auf verdächtige Geräusche aufmerksam und beobachtete, wie 2 unbekannte Täter sich an einem in der Zähringerstraße in Heidelsheim am Straßenrand geparkten BMW zu schaffen machten.

Als die Diebe die Zeugin bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Die beiden Tatverdächtigen seien komplett schwarz gekleidet gewesen und hätten einen Rucksack mit sich geführt. Zwar gelang es den Tätern offenbar nicht in den Innenraum des Pkw einzudringen, jedoch verursachten sie einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem Fahrzeug.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr, brachen Unbekannte in der Florian-Geyer-Straße ebenfalls einen am Straßenrand geparkten BMW auf und entwendeten das Lenkrad sowie das festeingebaute Navigationssystem.

Anschließend flüchteten sie unerkannt von der Tatörtlichkeit. Die Höhe des entstandenen Diebstahl-und Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Auch in der Franz-Siegel-Straße hatten es Unbekannte zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 06:20 Uhr, auf einen geparkten BMW abgesehen. Sie verschafften sich über eine Fahrzeugtür Zugang zum Fahrzeuginnenraum und nahmen das Lenkrad an sich.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel: 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.