Zwei Verletzte nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – Eine 32-jährige Autofahrerin missachtete am Mittwochnachmittag 08.11.2023, an einer Einmündung der K3/A650 die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers und verursachte einen Frontalzusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit und anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von 17.000 Euro. Die K3 musste im Einmündungsbereich zur A650 teilweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. 15 Fahrzeugführer folgten nicht der Ableitung und wendeten verbotswidrig im Bereich einer Sperrfläche zur Autobahnauffahrt. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhoben.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 04.11.2023 bis zum 06.11.2023 in ein Wohnhaus im Bereich Am Herrschaftsweiher einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen am Mittwoch 08.11.2023, die Scheiben von zwei Autos ein und durchwühlten beide Fahrzeuge. Aus einem Auto wurde ein 50 Euro Schein entwendet. Beide Fahrzeuge waren in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße abgestellt.

In der Nacht von Dienstag 07.11.2023 auf Mittwoch 08.11.2023, wurde die Heckscheibes eines Sprinters eingeschlagen und Werkzeug im Gesamtwert von 3.400 Euro entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Fürstenstraße geparkt.

Werkzeug im Wert von 2.000 Euro war auch die Beute eines Diebstahls aus einem Transporter im Tatzeitraum vom 06.11.2023 – 08.11.2023. Hier schlugen Unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten einen Bohrhammer. Der Transporter war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Bereich In der Mörschgewanne abgestellt.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch 08.11.2023 zwischen 08.30 Uhr und 16 Uhr, in eine Dachgeschosswohnung in der Edigheimer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurden ein Laptop und Smartphone entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Dieseldiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag (07.11.2023) auf Mittwoch (08.11.2023) wurden insgesamt 950 Liter Diesel im Gesamtwert von 2.000 Euro aus zwei LKW abgezapft. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum im Bereich Hoher Weg abgestellt.

30.000 Euro erbeutet – Falsche Tochter am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 08.11.2023, meldete sich eine unbekannte Frau bei einer Seniorin per Telefon und gab sich als Tochter aus. Angeblich wäre sie in einem Polizeigewahrsam, da sie eine Frau bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt habe. Das Telefonat wurde anschließend von einem vermeintlichen Staatsanwalt aus Mannheim übernommen.

Mit diesem wurde eine Summe von 30.000 Euro vereinbart, die als Kaution übergeben werden sollte. Im Anschluss übergab die Seniorin einem unbekannten Mann, der bereits in der Freinsheimer Straße wartete, das Bargeld.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, 1,70m groß, bräunlicher Teint, schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am 08.11.2023, zwischen 10 und 13 Uhr, eine verdächtige Person im Bereich der Friesenheimer Straße gesehen?

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.