Alleinunfall mit Motorrad

Speyer (ots) – Am 08.11.2023 gegen 12 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Industriestraße in Richtung des Flugplatzes. In einer Rechtskurve hinter dem Flugplatz kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Der Mann war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Der Umfang der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Betrüger erbeuten hochwertigen Schmuck

Speyer (ots) – Opfer von Telefonbetrügern wurde am späten Mittwochabend (08.11.2023) eine Frau aus Speyer. Gegen 23:30 Uhr hatte sie einen Anruf erhalten, bei dem die bislang unbekannte Täterin sich als Staatsanwältin vorstellte. Die vermeintliche Staatsanwältin täuschte der Seniorin einen Verkehrsunfall mit Todesfolge unter Beteiligung ihrer Tochter vor und verlangte eine Kaution. Andernfalls müsse die Tochter der Angerufenen in Untersuchungshaft.

Die Unbekannte forderte die Frau im weiteren Gesprächsverlauf auf, ihren gesamten Schmuck im Wert von circa 5.000-10.000 Euro in eine Tasche zu packen und vor ihrer Haustür zu deponieren. Die Geschädigte tat wie ihr geheißen. Am nächsten Morgen bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige, die Tasche mit ihrem Schmuck war da jedoch bereits abgeholt worden.

Wer hat im Zeitraum zwischen dem 08.11.2023, 23:30 Uhr und dem 09.11.2023, 08:00 Uhr in der Frankstraße eine Person gesehen, die eine Tasche mit sich trug?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel-Nr: 0621 963-1154.

Unfall mit einer verletzten Person auf Landstraße

Speyer (ots) – Am 08.11.2023 gegen ca. 15:30 Uhr, überholte ein 49-jähriger Mann mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger eine 17-jährige Rollerfahrerin auf der L528 von Speyer nach Böhl-Iggelheim. Beim Einscheren schätzte der Autofahrer die Länge seines Gespanns falsch ein und berührte mit seinem Anhänger die Rollerfahrerin.

Hierdurch stürzte die 17-Jährige auf den Randstreifen neben der Fahrbahn und verletzte sich am Daumen. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss mit dem Verdacht einer Fraktur im Daumen in ein Krankenhaus verbracht.

Am Roller entstand ein Schaden in Höhen von ca. 800 Euro. Der Anhänger wurde nicht beschädigt.