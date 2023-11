Wiesbaden: Die Polizei-News

Dächer von Cabriolets aufgeschlitzt,

Wiesbaden, Winkeler Straße, Oestricher Straße, Im Boden, Nacht zu Mittwoch,

08.11.2023

(jn)In der Nacht zu Mittwoch hatten es bislang unbekannte Täter zum wiederholten

Male auf Cabriolets abgesehen, die in Wiesbaden parkten. Dabei schlugen die

Cabrio-Schlitzer in der Oestricher Straße und in der Winkeler Straße im

Rheingauviertel gleich dreimal sowie einmal an der Anschrift „Im Boden“ in

Erbenheim zu und verursachten einen Schaden, der sich auf deutlich mehr als

10.000 Euro belaufen dürfte. Zugleich wurden lediglich ein geringer

Bargeldbetrag, ein Ladekabel sowie ein Foto gestohlen. Unter den angegangenen

Fahrzeugen waren neben einem Fiat, einem Opel und einem Mini auch ein Porsche

Boxster.

Das Einbruchskommissariat in Wiesbaden übernimmt die Ermittlungen und bittet um

sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0

entgegengenommen werden.

Gemeinsam getrunken und geschlagen worden, Wiesbaden, Hasengartenstraße,

Donnerstag, 09.11.2023, 22:30 Uhr

(jn)Auf einem Parkplatz in der Hasengartenstraße ist am Donnerstagabend ein

36-jähriger Mann von mehreren Personen geschlagen worden. Er musste zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen 22:30 Uhr soll sich der

Geschädigte mit drei Personen im Bereich der Hasengartenstraße aufgehalten und

mit diesen gemeinsam Alkohol konsumiert haben. Im weiteren Verlauf sei es dann

zu einem zunächst verbalen Konflikt gekommen, welcher eskalierte und in Schlägen

zum Nachteil des 36-Jährigen mündete. Dabei sollen auch Quarzhandschuhe benutzt

worden sein. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten noch vor Ort von der Polizei

angetroffen werden. Die beiden 14 und 35 Jahre alten Männer kamen für weitere

Maßnahmen mit zum 1. Wiesbadener Polizeirevier. Gegen sie wird wegen

gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der noch unbekannte Täter soll ca. 25

bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Weitere Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345

2140 entgegen.

Vandale nach Tat aufgegriffen,

Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, Mittwoch, 08.11.2023, 16:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde ein wohnsitzloser Mann in Dotzheim kurz nach der

Zerstörung mehrerer Gegenstände festgestellt. Gegen 16:30 Uhr meldete sich der

Hausmeister eines ehemaligen Hotels aus der Stegerwaldstraße bei der Polizei, da

er soeben einen Mann beobachtet hatte, welcher mehrere Leuchteinheiten auf dem

Gelände sowie die Scheibe einer gegenüberliegenden Bushaltestelle zerstört

hätte. Die zum Tatort gerufene Streife traf vor Ort auf den Mitteiler sowie die

beschädigten Lampen und die Bushaltestelle. An den zerstörten Gegenständen

konnten frische Blutanhaftungen festgestellt werden. Kurz darauf stellten die

Beamten in unmittelbarer Nähe einen wohnsitzlosen und alkoholisierten

39-Jährigen fest, dessen Hände bluteten. Der Mann wurde einer Kontrolle

unterzogen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Im Anschluss der

Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis und zog von dannen.

Betrunkener landet nach Kontrolle in Waffenverbotszone im Gewahrsam,

Wiesbaden, Innenstadt, Mittwoch, 08.11.2023, 23:20 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der

Polizei nach seinem Verhalten bei einer Kontrolle in der Waffenverbotszone in

Gewahrsam genommen worden. Eine Streife wollte den 41-Jährigen im Rahmen der

polizeilichen Maßnahmen in der Wiesbadener Waffenverbotszone kontrollieren. Der

stark betrunkene Mann reagierte hochaggressiv auf die Beamten und verweigerte

jegliche Kooperation. Eine Durchsuchung nach Waffen war erst nach einer

Fesselung möglich. Trotzdem war der Mann weiter sehr aggressiv und beleidigte

unter anderem eine Angestellte der Stadtpolizei. Daher nahm die Polizei den

41-Jährigen zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Kontrollen in Wiesbaden,

Wiesbaden, Mittwoch, 08.11.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 09.11.2023, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Wiesbadener Polizei mit

Unterstützung der Bereitschaftspolizei mehrere Sonderkontrollen im Stadtgebiet

durchgeführt. Hierbei gingen Beamte des 2. und des 3. Polizeireviers auch auf

verschiedene Bürgerbeschwerden ein und kontrollierten an mehreren Orten, in

Spielotheken und auf der Theodor-Heuss-Brücke. Mit intensiven Fußstreifen wurde

in einigen Bereichen deutlich Präsenz gezeigt. Insgesamt wurden 93 Personen und

64 Fahrzeuge kontrolliert. Auf der Theodor-Heuss-Brücke musste ein Mann

vorläufig festgenommen werden, da er per Haftbefehl gesucht wurde. Nach der

Zahlung seiner ausstehenden Geldstrafe in Höhe von über 7.500 EUR wurde er

wieder auf freien Fuß gesetzt. Zudem erwischte die Polizei mehrere Personen

unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer ihrer Kraftfahrzeuge. Des Weiteren

war ein Mann ohne Führerschein gefahren. Entsprechende Strafverfahren wurden

eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Einbruchdiebstahl in Pkw,

Idstein, Dammühlenweg, Donnerstag, 09.11.2023, 00:55 Uhr

(jb)Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein geparktes Auto

einzubrechen. Gegen 00:55 Uhr kam es im Dammühlenweg zu einem versuchten

Einbruchdiebstahl in einen Tiguan. Die Täter traten an das Auto heran und

leuchteten mit einer Taschenlampe ins Innere. Im Anschluss versuchten sie mit

einer Bremsscheibe eine Seitenscheibe einzuschlagen. Bei der Tatausführung

wurden sie durch eine Zeugin beobachtet, welche die Polizei rief. Ein

35-jähriger Tatverdächtiger aus Idstein konnte von der Polizei festgenommen

werden. Ein zweiter Täter ist weiter flüchtig. Der Tatverdächtige wurde

erkennungsdienstlich behandelt, die Durchsuchung seiner Wohnung durch die

Staatsanwaltschaft angeordnet. Im Anschluss wurde er entlassen. Am Tiguan

entstand ein Sachschaden von geschätzten 300.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei

in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

Schwerer Unfall mit Sachschaden,

Taunusstein, Breslauer Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 14:56 Uhr

(jb)Am Mittwoch kam es in Taunusstein zu einem Verkehrsunfall mit hohem

Sachschaden. Um 14:56 Uhr befuhr ein 87-jähriger Mann aus Taunusstein mit seinem

VW Golf die Breslauer Straße in Richtung Aarstraße. Er übersah hierbei einen

vorfahrtsberechtigt von rechts aus der Kathrainerstraße einbiegenden Ford

(Fahrerin 69-jährige Frau aus Taunusstein) und fuhr auf dessen Heck auf. Danach

touchierte der Fahrer des Golfs einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel auf

dessen Fahrerseite. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von

insgesamt circa 24.000.- Euro.

Einbruchdiebstahl in Pkw,

Idstein, Siebenmorgenweg, Dienstag, 07.11.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch,

08.11.2023, 18:00 Uhr

(jb)Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Idstein zu einem Einbruch in ein

Auto. Die unbekannten Täter zerstörten mit einem nicht bekannten Werkzeug das

Fenster der Beifahrerseite eines geparkten BMW. Im Anschluss drangen sie in das

Auto ein und durchwühlten den Inhalt. Entwendet wurde ein Navigationsgerät im

Wert von circa 120.- Euro. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte

Richtung. Am BMW entstand ein Sachschaden von circa 200.- Euro. Hinweise nimmt

die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

Bad Schwalbach, An der Schmalmach, Dienstag, 07.11.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch,

08.11.2023, 07:45 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in Bad Schwalbach zu einem

Diebstahl aus einem Pkw. Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 07:45 Uhr traten die

Täter, an einen Kia in der Straße „An der Schmalmach“ heran. Sie öffneten die

vermutlich unverschlossene Tür und gelangten so ins Auto. Aus dem Kia

entwendeten sie ein Portemonnaie mit Inhalt. Im Anschluss entfernten sie sich in

unbekannte Rechnung. Diebesgut: Portemonnaie mit Ausweispapieren und

Kreditkarte. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

Diebstahl von Ladefläche eines LKW,

Eltville, Wilhelmstraße, Dienstag, 07.11.2023, 16.30 Uhr – Mittwoch, 08.11.2023,

06:45 Uhr

(jb) Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen

in Eltville Gegenstände von einem Lkw. Im Zeitraum vom 16:30 Uhr bis 06:45 Uhr

wurden im Wiesweg Gegenstände von der offenen Ladefläche eines Lkw gestohlen.

Die Täter betraten die offene Ladefläche und lösten hier einen Spanngurt,

wodurch sie an eine unverschlossene Kiste gelangten, aus der sie eine

Bohrmaschine und weitere Gegenstände stahlen. Im Anschluss entfernten sich die

Täter in unbekannte Richtung. Das Stehlgut hat einen Wert von circa 450.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-9090-0

entgegen.

Diebstahl aus PKW BMW,

Bad Schwalbach, Milchberg, Dienstag, 07.11.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch,

08.11.2023, 09:00 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in Bad Schwalbach zu einem

Diebstahl aus einem BMW. Die unbekannten Täter betraten in der Straße

„Milchberg“ zwischen 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr durch eine unverschlossene

Seitentür die Garage. Hier öffneten sie den ebenfalls unverschlossenen BMW und

durchsuchten ihn. Aus einem Portemonnaie entwendeten sie Bargeld. Anschließend

verließen sie die Garage und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Täterhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124-7078-0 entgegen. Die Redewendung „Gelegenheit macht Diebe“ trifft leider

häufig zu. Nehmen Sie ihre Wertgegenstände also immer beim Verlassen ihres

Fahrzeuges mit und verschließen sie ihr Fahrzeug.

Sachbeschädigung an PKW,

Bad Schwalbach, Milchberg, Dienstag, 07.11.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch,

08.11.2023, 08.30 Uhr

(jb)Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kam es in Bad Schwalbach zu einer

Sachbeschädigung an einem Auto. Die unbekannten Täter beschädigten im Zeitraum

von 18:00 Uhr bis 08:30 Uhr einen Mercedes, der in der Straße „Milchberg“

geparkt stand. Sie traten an das Fahrzeug heran und stachen vermutlich mit einem

Messer in den hinteren linken Reifen. Anschließend entfernten sie sich in

unbekannte Richtung. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von circa. 150.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124-7078-0 entgegen.