Frankfurt am Main: Polizei-News

Frankfurt – Westend: Davidsstern auf Fassade

Frankfurt (ots) – (py) In der Nacht von Mittwoch (08.11.2023) auf Donnerstag

(09.11.2023) wurde an die Fassade eines Bankinstituts in der Bockenheimer

Landstraße ein Davidstern aufgemalt.

Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der 1,5 m x 1,5 m große Davidstern in den

späten Abendstunden mit roter Kreide im Bereich der Südpassage aufgetragen.

Gegen 00.55 Uhr bemerkte der hauseigene Sicherheitsdienst die Zeichnung an der

Fassade und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt – Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall – Fahrerflucht – Festnahme

Frankfurt (ots) – (yi) Gestern Abend (08.11.2023) ereignete sich auf der

Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Oberursel in Höhe der Anschlussstelle

Frankfurt Ost ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Personen blieben

unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-jährige Fahrer eines VW Caddy gegen

18.55 Uhr die BAB 661 in Fahrtrichtung Oberursel und beabsichtigte auf die

Hauptfahrbahn einzufahren. Hierbei missachtete der 33-Jährige die Vorfahrt des

durchgängigen Verkehrs und fuhr seitlich gegen das Auto einer 71-jährigen

Fahrerin eines Opel Meriva.

Durch den Aufprall wurde der Opel Meriva nach links geschleudert, prallte gegen

einen Ford Focus, welcher von einem 26-Jährigen gefahren wurde.

Der Fahrer des VW Caddy entfernte sich von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife das flüchtige Fahrzeug samt

Fahrer auf der Bundesstraße 3 fest.

Bei dem 33-jährigen Fahrer des VW Caddy wurde ein Atemalkoholwert von 2,25

Promille festgestellt. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis.

Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau von vier Kilometern Länge.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren

fünfstelligen Bereich.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen. Er

muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Rauschgift sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Als Zivilfahnder am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) einen

jungen Mann in der Innenstadt kontrollieren wollten, nahm dieser umgehend seine

Beine in die Hand und rannte weg. Doch die Polizei nahm umgehend die Verfolgung

und verhaftete ihn.

Gegen 17:45 Uhr fiel Polizeibeamten im Bereich der Bleichstraße eine verdächtige

Person auf, welche sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Doch der junge Mann

ergriff umgehend die Flucht, bei der er sich seines mitgeführten Rucksacks

entledigte. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen. In dem

weggeworfenen Rucksack fanden sie 600 Gramm einer Marihuana-Kräutermischung auf,

die sie sicherstellten. Sie verbrachten den 21-Jährigen zunächst auf die

Dienststelle.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn mangels

vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Frankfurt – Bockenheim: Schock-SMS -Betrüger schlagen zu – Polizei warnt

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montag (06. November 2023) kam es im Laufe des Abends

zu einem Trickbetrug zum Nachteil eines 66-jährigen Mannes. Die unbekannten

Täter erbeuteten rund 1.000 Euro.

Gegen 19.50 Uhr erhielt der 66-Jährige eine SMS von seiner vermeintlichen

Tochter, die angab, eine neue Handynummer zu haben und sich in einer

finanziellen Notlage zu befinden.

Die vermeintliche Tochter bat um Geld. Der Geschädigte ging darauf ein und

tätigte im Laufe des Abends mehrere Sofortüberweisungen in Höhe von rund 1.000

Euro. Erst im Nachhinein wurde der 66-Jährige misstrauisch und der Betrug flog

auf.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche nutzen hochprofessionell agierende Täter gezielt

emotionale Beziehungsstrukturen, aber auch Schockwirkungen aus, die durch die

Nachrichtenübermittlung beim Opfer ausgelöst werden.

In diesem Fall eine angebliche finanzielle Misslage des vermeintlichen Kindes.

Die Betrüger sind äußerst kreativ und flexibel. Lassen Sie sich daher nicht

durch angebliche Notlagen unter Druck setzen. Führen Sie keine

Sofortüberweisungen (Echtzeitüberweisungen) durch. Versuchen Sie in solchen

Fällen, Ihre Angehörigen oder Ihr soziales Umfeld zu kontaktieren und

verständigen Sie die Polizei.

Vier Haftbefehle an einem Tag vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei verhafteten am Mittwoch

(09.11.) zwei Personen im Hauptbahnhof Frankfurt am Main und konnten so

insgesamt vier Haftbefehle vollstrecken.

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde ein 30-jähriger Mann einer

polizeilichen Kontrolle unterzogen und hierbei eine Ausschreibung zwecks

Strafvollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Kassel wegen Diebstahls

festgestellt. Der Mann wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 20 Tagen

verurteilt. Zur Abwendung der Freiheitsstrafe wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe

von 200 Euro auferlegt, die er jedoch nicht aufbringen konnte. So wurde der Mann

zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die

Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main-Preungesheim überstellt.

Am Nachmittag stellten die Beamten dann einen 26-jährigen Mann im Rahmen eines

Fahrausweisbetruges fest, gegen den gleich drei Strafvollstreckungshaftbefehle

vorlagen. Sowohl die Staatsanwaltschaft München als auch die Staatsanwaltschaft

Stuttgart suchten den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand

eine Ausschreibung wegen Erschleichen von Leistungen der Staatsanwaltschaft

Osnabrück. Die in Summe auferlegte Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zur

Abwendung der Freiheitsstrafe konnte auch der 26-Jährige nicht aufbringen. Auch

er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main-Preungesheim

eingeliefert.