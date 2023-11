Gießen: Wasserbüffel entlaufen

Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen heute zwei im Feld freilaufende Kühe in der Karl-Benz-Straße. Die folgenden Ermittlungen ergaben zum einen, dass es sich um Wasserbüffel handelt, zum anderen konnte die Besitzerin erreicht werden. Bisherige Einfangversuche scheiterten, inzwischen ist ein Berechtigter mit einem Betäubungsgewehr verständigt. Wo genau sich die zwei Tiere gerade aufhalten oder wie sie von ihrer umzäunten Weide kamen, ist nicht bekannt. Wer die Tiere sieht, wird gebeten, umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen. Zudem bittet die Polizei eindringlich darum, von Annäherungs- oder Einfangversuchen abzusehen.

Gießen- Lützellinden: Bronzekreuze entwendet

Auf dem Friedhof in der Straße Am Faltergarten brachen Unbekannte elf Kreuze mit Namen von Kriegsgefallenen ab und entwendeten diese. Das Fehlen der Kreuze stellten Zeugen am Mittwoch, 8. November, gegen 11.30 Uhr fest. Wann genau das Diebesgut im Wert von etwa 2.000 Euro abhandenkam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Diebe beim Umspannwerk

Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte in der Krofdorfer Straße. Zwischen 18 Uhr am Dienstag, 7. November, und 7 Uhr am Mittwoch gelangten die Diebe auf das Gelände des Umspannwerks und machten sich unter anderem an einem verschlossenen Container zu schaffen. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Mitteilung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Lollar- Ruttershausen: BMW entwendet- an Mercedes gescheitert

In der Nacht auf Mittwoch, 8. November, entwendeten Diebe in der Gartenstraße einen BMW, der auf der Straße vor einem Wohnhaus stand. Wie genau sie zwischen 20 Uhr und 8 Uhr in den PKW gelangten und diesen starteten, ist bislang nicht bekannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarzen BMW 530 X Drive im Wert von etwa 39.000 Euro, an dem die Kennzeichen GI-TK 239 angebracht waren. In der gleichen Nacht nahm eine Überwachungskamera zwei Männer auf, die zwischen 0.20 Uhr und 0.50 Uhr in der Heckenbergstraße in Lollar- Odenhausen um einen Mercedes AMG herumschlichen. Auf den Aufnahmen ist erkennbar, wie sie offenbar mit einem technischen Gegenstand versuchten, den PKW im Wert von etwa 40.000 Euro zu öffnen, daran aber scheiterten und abzogen. Ein Schaden entstand durch das Vorgehen nicht. Ein Tatzusammenhang zwischen dem BMW- Diebstahl und dem versuchten Mercedes-Diebstahl erscheint wahrscheinlich, Näheres werden die Ermittlungen zeigen. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo Gießen Zeugen, die Verdächtiges an den beiden Tatorten bemerkt haben. Die Männer an dem AMG können wie folgt beschrieben werden: Beide sind hellhäutig, einer hat eine kräftige Statur und trug eine schwarze Wintermütze, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Jacke, Schuhe und Handschuhe und eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite. Der zweite hatte eine schlanke Statur, kurze, dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Auch er trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, dazu eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise zu den Fällen bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Dieb in Bar

Aus einer Bar in der Goethestraße flüchtete ein unbekannter Mann mit etwa 1.000 Euro. Durch die Überwachungskamera ist erkennbar, wie am Mittwoch, 8. November, gegen 6 Uhr ein Mann mit dunkler Jacke und darunter einem grauen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze durch ein vermutlich nicht komplett geschlossenes Fenster in die Bar einsteigt, den Thekenbereich absucht und flüchtet. Ein Schaden entstand durch das Vorgehen offenbar nicht. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).