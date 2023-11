Handy aus Pkw geklaut; Polizei sucht Zeugen

Aus einem weißen Pkw VW Up haben unbekannte Diebe ein Handy im Wert von 100 Euro mitgehen lassen, welches im Innenraum des Autos abgelegt war. Ereignet hat sich der Diebstahl am Montag zwischen 16.20 Uhr und 16.50 Uhr, wo der Wagen in der Dünzebacher Straße vor einer Tierarztpraxis geparkt stand. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein 16-jähriger Schüler aus Eschwege muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der Schüler war den Beamten der Eschweger Polizei am Donnerstagmorgen aufgefallen, als er um 08.00 Uhr mit einem E-Scooter im Bereich Südring/Wacholderweg unterwegs war. Die Beamten hielten den 16-Jähriger zur Kontrolle an und mussten ihm letztlich die Weiterfahrt untersagen, weil für den Roller keine gültige Haftpflichtversicherung bestand und der Roller dementsprechend auch nicht mit Versicherungskennzeichen versehen war.

Polizei Sontra

Audi A 6 aus Garageneinfahrt geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen ist der Diebstahl eines Pkw von einem Privatgrundstück in Herleshausen-Unhausen gemeldet worden. Demnach haben Unbekannte den Wagen, einen Audi A 6 Avant in schwarz, aus einer Garageneinfahrt geklaut. Ereignet hat sich der Pkw-Diebstahl in der Arnsberger Straße. Hier gelang es den Unbekannten, zwischen Mittwochabend 20.30 Uhr und Donnerstag 05.30 Uhr die Elektronik des verschlossenen Autos zu überwinden und dieses im Anschluss komplett zu klauen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt in der Folge die Eschweger Kripo, die um Hinweise bittet unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw beschädigt Bauzaun auf Autohof; Polizei ermittelt gegen 66-jährigen Fahrer

Gegen einen 66-jährigen Mann aus Waiblingen haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau aus aktuellem Anlass Unfallermittlungen aufgenommen. Wie die Beamten aus Hessisch Lichtenau berichten, war der Mann am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger auf dem Autohof in der Leipziger Straße unterwegs. Beim Rangieren mit seiner Fahrzeugkombination blieb der Fahrer offenbar mit einem am Fahrzeugheck transportierten Gabelstapler an einem Bauzaun hängen und verursachte dabei einen Schaden von 150 Euro. Der 66-Jährige fuhr dann zunächst davon, meldete den Unfall aber später der Polizei, die nun weitere Ermittlungen in der Sache aufgenommen hat.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Im Eilse“ in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte eine Seitenwand der Großsporthalle mit zwei Graffitis besprüht. Festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Mittwoch, die Tatzeit kann aber bis letzten Samstag zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Haustür; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch ist zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Korbsgasse in Wichmannshausen die Eingangstür eines Einfamilienhauses mutwillig von Unbekannten beschädigt worden. Der entstandene Schaden, der mittels eines spitzen Gegenstands oder Werkzeugs verursacht wurde, liegt bei 200 Euro. Die Polizei in Sontra ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist am Mittwochabend gegen 18.08 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als sie auf der Landesstraße L 3401 von Hubenrode in Richtung Kleinalmerode unterwegs war. Dabei entstand am Wagen der 22-Jährigen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.