Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Einbruch in Supermarkt gescheitert, Polizei sucht Zeugen

In einen Supermarkt in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen wollten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag (7. November) auf Mittwoch (8.November) einbrechen.

Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Schloss zu einem Container. Da sich in diesem lediglich Rollwagen befanden, konnten sie hier nichts entwenden.

Anschließend versuchten sie eine Tür zu dem Gebäude des Supermarkts aufzuhebeln. Da dies erfolglos blieb, mussten sie ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Bad Arolsen – Scheibe von Auto eingeschlagen, Spielkonsole gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein unbekannter Täter eine Spielkonsole der Marke Nintendo mit Zubehör aus einem in der Dr.-Georg-Groscurth-Straße parkenden Auto.

Der Täter hatte eine Scheibe des grauen Skoda eingeschlagen. Aus dem Fußraum entwendete er eine Tasche, in der sich die Spielkonsole mit mehreren Spielen und anderem Zubehör befand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.