Gartenhüttenbrand

Bad Hersfeld. Im Bereich der B62/Fuldabrücke kam es am Donnerstagmittag (09.11.), gegen 12.30 Uhr, auf dem Gelände einer Kleingartenanlage zum Brand einer Gartenhütte.

Als die Feuerwehr Bad Hersfeld am Brandort eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand, sodass die Einsatzkräfte nur noch ein kontrolliertes Abbrennen gewährleisten konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Ob Personen verletzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei in Bad Hersfeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kind unsittlich berührt

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hosenfeld. Am Dienstagmorgen (31.10.) der vergangenen Woche war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Kind in einem Schulbus der Linie 65 – zwischen Großenlüder und Hosenfeld – von einer Person unsittlich berührt worden.

Die Staatsanwaltschaft Fulda und die Kriminalpolizei Fulda haben nach Bekanntwerden Anfang November umgehend die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Hierbei konnte innerhalb weniger Tage ein tatverdächtiger Mann ermittelt werden, der am Montagmorgen (06.11.) vorläufig festgenommen wurde.

Die genauen Hintergründe und Umstände des Sachverhalts sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns – aufgrund der laufenden Ermittlungen und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes – nicht näher zur Sache äußern. Wir bitten in diesem Zusammenhang auch darum, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten.

Aktuell betrügerische Telefonbandansagen in Osthessen

Osthessen. Telefonbandansagen – vermeintlich von der Bundesfinanzverwaltung – erreichen aktuell vermehrt Osthessinnen und Osthessen. Bürgerinnen und Bürger berichten der osthessischen Polizei, dass ihr Telefon klingelte und sich beim Annehmen des Gesprächs eine Bandansage der angeblichen Bundesfinanzverwaltung einschaltete. Anschließend sei den Angerufenen suggeriert worden, dass die Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer Aktennummer des Betroffenen stehe und man für weitere Angaben zu persönlichen Daten die Ziffer 1 auf dem Telefondisplay drücken solle. Sollte man dieser Aufforderung nicht nachkommen, werde in der Tonbandansage mit der Weitergabe von Daten an eine dritte Institution gedroht.

Ihre Polizei Osthessen warnt:

Bei diesen Bandansagen von Behörden oder Bezahldiensten handelt es sich um betrügerische Anrufe! Wer einen sollen Anruf erhält, sollte umgehend das Telefonat beenden und keine Taste drücken. Behörden und Bezahldienste kontaktieren Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich nicht durch automatisierte Bandansagen.

Verkehrsunfall – eine Person leicht verletzt

Petersberg. Ein 46-jähriger VW-Fahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (08.11.) leicht verletzt. Ein 56-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer befuhr gegen 10:50 Uhr in Petersberg die Straße „Am Ziegelberg“ in Richtung Petersberger Straße. Im Kreuzungsbereich „Am Ziegelberg / Brüder-Grimm-Straße“ kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden VW-Fahrer. Der VW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.11.), gegen 15:30 Uhr, befuhren eine 63-jährige Fahrerin eines BMW aus Kirchheim und ein 36-jähriger Fahrer eines Toyota aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. In Höhe des Eichhof-Kreisels musste die Fahrerin des BMWs abbremsen, der Fahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Bebra. Ein 68-jähriger BMW-Fahrer aus Cuxhagen befuhr am Donnerstag (08.11.), gegen 8.45 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 50-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Bruchsal fuhr in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer aus Cuxhagen wendete sein Fahrzeug auf der Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw aus Bruchsal. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 50-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000 Euro.

Auffahrunfall

Bebra. Am Mittwoch (08.11.), gegen 7.10 Uhr, befuhren eine Renault-Fahrerin aus Sontra und eine Polo-Fahrerin aus Cornberg die B 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Bebra. Im Bereich der Unfallstelle musste die Fahrerin aus Sontra verkehrsbedingt bremsen, die nachfolgende Fahrerin aus Cornberg bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Rüttelplatte entwendet

Lauterbach. Unbekannten Tätern gelang es zwischen Montagmittag (06.11.) und Mittwochmorgen (08.11.) eine Rüttelplatte der Marke Weber mit einem Wert von rund 9.500 Euro aus einem Lager in der Fuldaer Straße zu entwenden. Um an die Baumaschine zu gelangen, brachen die Unbekannten gewaltsam mehrere Schlösser auf. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld aus Kasse entwendet

Feldatal. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (08.11.), zwischen 14.30 Uhr und 15.20 Uhr, vermutlich über die Hintertür eines Blumengeschäfts im Plattenweg in Ermenrod Zutritt zum Inneren. Dort entwendeten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus einer Kasse und flüchteten unbemerkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Kirchheim. Von einem Lkw und einem Ford entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (05.11.) jeweils ein Kennzeichen „SLÜ-PI 1960“ und „SLÜ-RI 80“. Die Fahrzeuge waren in der Teichstraße in Willingshain geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zaun entwendet

Niederaula. Unbekannte entwendeten in einem nicht bekannten Zeitraum rund 25 Felder eines Stabmattengitterzauns, der ein Gewerbegrundstück in der Straße „Am Friedrichsfeld“ in Kleba umzäunt hat. Der Diebstahl ist am Mittwoch (08.11.), gegen 11.50 Uhr, aufgefallen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Fulda. Unbekannte zerkratzen in der Nacht zu Mittwoch (08.11.) die Beifahrerseite eines am Straßenrand im Brunnenweg im Stadtteil Lehnerz abgestellten grauen Seat Ibiza. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Eichenzell. In der Turmstraße öffneten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (08.11.), gegen 3.45 Uhr, mehrere Pkw und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Anhänger gestohlen

Fulda. Ein Pkw-Anhänger mit Plane und der Aufschrift „Globus Baumarkt“ sowie dem amtlichen Kennzeichen FD-XW 396 wurde zwischen Samstagabend (04.11.) und Sonntagmittag (05.11.) zum Ziel Unbekannter. Diebe entwendeten den in einer Grundstückseinfahrt in der Straße „Am Schafacker“ im Ortsteil Sickels abgestellten Anhänger im Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (08.11.) in eine Kindertagesstätte in der Straße „Am alten Schlachthof “ ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere Laptops und hinterließen rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Am Mittwochmorgen (08.11.), zwischen 10.45 Uhr und 11.50 Uhr, brachen Unbekannte einen braunen VW Tiguan auf, der auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße „Am Rosengarten“ abgestellt war und stahlen ein Handy im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Starke Rauchentwicklung in Schnellimbiss – keine Verletzte

Fulda (ots)

Am Mittwochabend (08.11.2023) ging bei der Rettungsleitstelle gegen 18.00 Uhr die Meldung über eine starke Rauchentwicklung in einem Schnellimbiss in der Frankfurter Straße in Fulda ein. Die Feuerwehr Fulda war mit einem Großaufgebot und einem Rettungswagen zügig vor Ort. Der Betreiber, seine beiden Angestellten sowie zwei Kunden hatten den Imbiss bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Ursächlich für die strake Rauchentwicklung war vermutlich der mit Holzkohle betriebene Grill des Imbisses. Ermittlungen zufolge gerieten Funken der Holzkohle die Abzugshaube und lösten so eine starke Rauchentwicklung aus. Es kam zu keinem offenen Feuer bzw. Brand. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand auf der BAB A5 aus – Fahnbahnsperrung

Bad Hersfeld (ots)

Am Mittwoch (08.11.2023) geriet ein PKW Mercedes Benz gegen 15.40 Uhr auf der Bundesautobahn A5, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld-Ost, vermutlich durch einen technischen Defekt, in Brand. Die 35-jährige Fahrerin aus Mainz und ihr 36-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr Alsfeld konnte der Brand gelöscht werden, obwohl dieser mehrfach wieder aufflammte. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. für etwa 90 Minuten komplett gesperrt werden. Ab 18.20 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.