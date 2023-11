Bergstrasse

Wald-Michelbach: Trickbetrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Wald-Michelbach (ots) – Über mehrere Trickbetrugsfälle mit der Masche „Falsche

Polizeibeamte“ wurde die Polizei in Wald-Michelbach am Donnerstagmorgen (9.11.)

innerhalb kürzester Zeit in Kenntnis gesetzt. Mit der altbekannten Geschichte,

dass Einbrecher in der Nähe gefasst wurden und auf einer Opfer-Liste die Daten

des Angerufenen stehen, melden sich die Kriminellen telefonisch bei meist

älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Sie Täter geben sich als Polizeibeamte

aus und drängen darauf, Geld oder Wertgegenstände vorsorglich sicherstellen zu

wollen, um diese vor der angeblichen Gefahr zu schützen. Drei Bürgerinnen

alarmierten innerhalb weniger Minuten die Beamten der Polizeistation

Wald-Michelbach und meldeten gleichgelagerte Fälle, bei denen die Masche sofort

aufflog. Da nicht auszuschließen ist, dass die Täter es weiter versuchen werden,

warnt die Polizei vor der Betrugsmasche und rät:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich

zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen

lassen.

Bensheim: Brand in Mehrfamilienhaus/Eine Person leblos geborgen

Bensheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen (09.11.) wurde der

Rettungsleitstelle gegen 5.20 Uhr ein Wohnungsbrand in der Mozartstraße

gemeldet. Mehrere Hausbewohner mussten für die Dauer der derzeit noch

andauernden Lösch- und Rettungsmaßnahmen ihre Wohnungen verlassen. Im Zuge der

Löscharbeiten wurde in einer Wohnung eine leblose Person geborgen.

Die Frage, wie es zu dem Brand kommen konnte, zur Identität der tot

aufgefundenen Person und auf welche Summe sich der Schaden belaufen wird, ist

Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Diese werden durch die

Kriminalpolizei in Heppenheim aufgenommen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Am Dienstag (07.11.) beschädigte ein noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer zwischen 12 und 15 Uhr einen schwarzen Audi Q7, der in der

Oberschultheiß-Schremser-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher fuhr nach dem

Unfall von der Unfallstelle weg. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer 06206-94400.

Polizei sucht Unfallzeugen

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (08.11.) kam es gegen 21:15 Uhr zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem PKW und einem LKW bis 3,5 t im

Kreuzungsbereich der L3111 im Bereich „Viernheim Ost“. Der PKW befuhr hierbei

die A659 aus Richtung Weinheim kommend und beabsichtigte im Bereich der

Autobahnabfahrt Viernheim Ost nach links in Richtung Muckensturm zu fahren. Hier

kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen seinem PKW Skoda und

einem kreuzenden LKW bis 3,5 t der Marke Fiat. Es entstand erheblicher

Sachschaden an beiden Fahrzeugen, bei dem Verkehrsunfall wurde ein 63 Jahre

alter Mann aus Düsseldorf verletzt und zur weiteren medizinischen Begutachtung

in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Um den Unfallhergang zu

ermitteln, bittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Tel.Nr.

06206-94400 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt / Groß-Umstadt: Polizeistreifen nehmen Trio nach Bedrohung fest / Schreckschusswaffe sichergestellt

Darmstadt / Groß-Umstadt (ots) – Eine Streife der Polizeistation Dieburg hat am

späten Mittwochabend (8.11.) mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen

Bereitschaftspolizei drei Tatverdächtige nach einer Auseinandersetzung auf dem

Gelände eines Supermarktes in Darmstadt festgenommen und eine Schreckschusswaffe

sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Männer im Alter

von 25, 27 und 30 gegen 23.20 Uhr auf dem Parkplatz in der Leydheckerstraße auf

einen 20-Jährigen eingeschlagen und mit einem Messer in seine Richtung gestochen

haben. Laut Zeugenaussagen zückte der 30-Jährige im weiteren Verlauf eine

Schusswaffe und richtete sie in die Richtung des jungen Mannes sowie weiterer

Zeuginnen. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Beziehungsstreitigkeiten

gewesen sein. Das Trio flüchtete im Anschluss und konnte im Rahmen der Fahndung

auf der Bundesstraße 45 auf Höhe des „Semder Kreuz“ gestoppt und festgenommen

werden. In dem Auto stellten die Polizeikräfte eine Schreckschusswaffe sicher.

Gegen die drei Männer aus Groß-Umstadt wurde ein Verfahren wegen des Verdachts

der Bedrohung, Körperverletzung und versuchten gefährlichen Körperverletzungen

eingeleitet.

Groß-Zimmern: Tresor bei Einbruch erbeutet / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Mit einem Tresor haben Kriminelle nach einem Einbruch in

der Nacht zum Mittwoch (8.11.) das Weite gesucht. Zwischen 0.45 Uhr und 1.50 Uhr

verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu der

Garage eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Kästner-Straße. Hier demontierten

sie den Tresor, der in der Garage verbaut war, und suchten mit ihrer Beute das

Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft hierbei

auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen

oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegengenommen.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am 02.11.2023 gegen 17:44 Uhr kam es im Herdweg 10 in 64285

Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei wurde eine

68-Jährige Darmstädterin schwer verletzt. Des Weiteren wurde ein 70-Jähriger

Darmstädter leicht verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete von der

Unfallstelle in unbekannte Richtung. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um

einen schwarzen Motorroller handeln. Dieser sei mit zwei Personen besetzt

gewesen. Zeugen, welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben und sich bislang

noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben und sachdienliche

Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden

gebeten, sich mit dem 2.Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151 / 969 -41210) oder

mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Zwei Sattelauflieger im Visier Krimineller

Zwei auf einem Firmengelände „Am Kupferwerk“ abgestellte Sattelauflieger gerieten in der Zeit zwischen dem 2. November und Dienstagnachmittag (07.11.) in das Visier Krimineller.

Die Täter bauten jeweils die Achsmodulatoren der Lastwagenanhänger aus und entwendeten die Bauteile. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Riedstadt-Goddelau: Bewohnerin überrascht Einbrecher/Krimineller flüchtet mit Schmuck

Ein Wohnhaus in der Straße „Rosenhof“ geriet am Mittwochabend (08.11.), kurz vor 18.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Einbrecher verschaffte sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude und wurde dort anschließend offenbar von einer Bewohnerin bei der Tat gestört. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit dem zuvor im Haus erbeuteten Schmuck.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Flüchtige ist 1,75 Meter groß und hat laut der Zeugin ein südländisches Erscheinungsbild. Er war mit einer schwarzen Jacke, dunkler Mütze und einer Arbeits-Latzhose bekleidet.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Raunheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Am Mittwoch (08.11.) ereigneten sich in Raunheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Trofarellostraße. Was die Einbrecher genau erbeuteten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte zudem in der Zeit zwischen 8.00 und 21.00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gottfried-Keller-Straße. Den ungebetenen Gästen fielen auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die Hände.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.