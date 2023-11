PKW überschlägt sich in Baustelle

A 61/Daxweiler (ots) – Glück im Unglück hatte 64-jähriger Fahrer eines PKW, der am 08.11.2023 gegen 08:45 Uhr auf der A 61 in der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West einen Verkehrsunfall hatte. Der Mann, der die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen befuhr, kam im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Auto auf die Fahrbahnbegrenzung.

Diese wirkte wie eine Rampe und der PKW des 64-Jährigen überschlug sich seitlich. Das Auto kam nach dem Überschlag wieder auf den Rädern zum Stehen und blieb im Anschluss quer über beide Fahrstreifen liegen, so dass der übrige Verkehr zunächst vollständig blockiert war.

Es wurde mit Unterstützung von Kräften der Polizeiinspektion Simmern und der Polizeiautobahnstation Mendig eine Umleitung ab Rheinböllen über die B 50 und L 214 eingerichtet. Das Auto, an dem ein Totalschaden von 40.000 Euro angenommen wird, wurde zunächst mittels eines Baggers von der Baustelle zur Seite gezogen und anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der 64-Jährige hatte indes einen Schutzengel. Er gab an, nicht verletzt zu sein. Die Sperrung konnte nach ca. einer Stunde und 15 Minuten wieder aufgehoben werden. Dennoch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem erheblichen Rückstau. Warum der Mann auf die Fahrstreifenbegrenzung auffuhr ermittelt nun die Polizei.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Beteiligten

Bad Kreuznach (ots) – Am Montag 06.11.2023 gegen 14.32 Uhr, bog eine 46-jährige PKW-Fahrerin von der Stromberger Straße in Bad Kreuznach nach links in den Brückes ein. Hierbei missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt eines 33-jährigen PKW-Fahrers, der den Brückes aus Richtung Hochstraße kommend in Richtung B41 befuhr.

Durch den Zusammenprall geriet der bevorrechtigte PKW ins Schleudern, kollidierte mit einer Verkehrsinsel und kippte schlussendlich auf die Fahrerseite. Der PKW-Fahrer konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien.

Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erhielt augenscheinlich einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden.