Streit beim Gassi-Gehen eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch ging eine 21-Jährige mit ihrem Hund in der Edinger Straße spazieren. Sie hatte ihr Haustier, wie es die Allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Heidelberg vorschreibt, an der Leine. Das galt aber nicht für eine Frau, die ihr gegen 8 Uhr mit einem kleinen weißen Hund entgegen kam. Nachdem sich beide Tiere offensichtlich nicht ganz grün waren, bat die 21-Jährige die Hundebesitzerin darum, dass auch sie das Tier an die Leine legen möge.

Doch der Hund ließ sich nicht anleinen und schien auch nicht zu folgen. Als er sich immer mehr dem Hund der 21-Jährigen näherte, stellte sich diese schützend vor ihren Liebling. Dieses Verhalten veranlasste die unbekannte Hundebesitzerin zu einem Angriff auf die 21-Jährige.

Sie schubste sie und schlug ihr auf die Nase.

Die Polizei ermittelt daher wegen Körperverletzung und dem Verstoß gegen die Leinenpflicht.

Die Täterin wurde als ungefähr 45 Jahre alt, knapp 170 cm groß und mit langen dunklen Haaren beschrieben. Sie trug eine Brille, eine schwarze Winterjacke und eine graue Strickmütze.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Seniorin im Drogeriemarkt bestohlen- Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr befand sich eine 79-jährige Dame in einem Drogeriemarkt in der Sandhofer Straße, um ihren Einkauf zu tätigen. Währenddessen wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und abgelenkt, damit eine zweite Unbekannte diesen Moment ausnutzen konnte, um aus dem Rollator der Dame ihren Beutel und ihre Geldbörse zu entwenden.

Erst, als die Seniorin ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Sie wendete sich dann an eine Angestellte, die ihr unterstützend zur Seite stand. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von mehr als 100 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die vor allem zu den Täterinnen sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Geldstrafe bezahlt

Mannheim (ots) – Ein wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmittel mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen worden. Am Mittwochmorgen 08.11.2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den syrischen Staatsangehörigen im Mannheimer Hauptbahnhof.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht. Der 28-Jährige blieb auf freien Fuß, da er die Geldstrafe von 717,50 Euro bezahlen konnte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Zusammenstoß mit Schutzplanke – kurzfristig Fahrlachtunnel gesperrt

Mannheim (ots) – Aufgrund eines Fahrfehlers geriet am Mittwoch um 17:50 Uhr ein 25-Jähriger im Fahrlachtunnel in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit seinem BMW zunächst nach links an die Schutzplanke und fuhr daraufhin nach rechts an den hohen Bordstein.

Die Kollision hatte zur Folge, dass der BMW des 25-Jährigen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Hierzu musste der Fahrlachtunnel kurzfristig gesperrt werden. Verletzt wurde der 25-Jährige glücklicherweise nicht, am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rund 12.000 Euro nach Unfall

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend um 19 Uhr ereignete sich in der Steinzeugstraße ein Unfall, bei dem ein 43-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 23-Jährige Fiat-Fahrer fuhr aus einer Grundstücksausfahrt in die Steinzeugstraße ein, um anschließend in den Langlachweg einzubiegen.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 43-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt die Steinzeugstraße entlangfuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß zog sich der 43-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Straße, aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe gereinigt.

Nach Diebstahl von Geldkassetten klickten die Handschellen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 08.11.2023 um 06:30 Uhr, verstaute ein Fahrer eines Geldunternehmens die Einnahmen einer Parkuhr in K 7 in den Laderaum seines Transporters. Als er um 06:40 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er einen Mann, der sich an den Transporter geschlichen hatte und aus dem Laderaum, welcher noch nicht gesichert war, zwei Geldkassetten entwendete.

Der Fahrer bemerkte dies und verständigte die Polizei. Der Mann indessen flüchtete in

Richtung der I-Quadrate. Ein Zeuge teilte in der Folge mit, dass er zufällig einen Mann gesehen habe, der in der Holzstraße gerade im Begriff war, eine Geldkassette aufzubrechen.

Durch eine in die Fahndung eingebundene Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt wurde der Tatverdächtige hierauf festgenommen.

Dem Tatverdächtigen war es nicht gelungen, die Geldkassetten zu öffnen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Durch einen Richter wurde die Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt – Unfall

Mannheim (ots) – Ein Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 15.45 Uhr den Radweg der Akazienstraße. Im Einmündungsbereich wollte ein Autofahrer links auf die vorfahrtsberechtigte Akazienstraße abbiegen. Hierbei missachte dieser die Vorfahrt des Radfahrers, sodass es im Bereich der Einmündung zu einem Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer wurde seitlich von der Fahrzeugfront erfasst und fiel zu Boden. Hierbei verletzte er sich und musste durch einen Rettungswagen erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.