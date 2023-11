Defibrillator aus Bahnhof entwendet

Wiesloch (ots) – Ein bisher unbekannter Täter entfernte im Tatzeitraum zwischen dem 31.10.2023, 12.00 Uhr und dem 08.11.2023, 12.20 Uhr, die Sicherheitsplombe des an der Gebäudewand des Bahnhofsgebäudes in der Staatsbahnhofstraße, Gleis 1, angebrachten Wandhalterund des Defibrillators.

Der unbekannte Täter öffnete die Abdeckung und entwendete den darin befindlichen Defibrillator. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Zeugen die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Defibrillators haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Autofahrerin kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch gegen 07:10 Uhr kollidierte eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin mit einem in der Biberbachstraße geparkten Auto und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Die Autofahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Sie musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde, da der Verdacht besteht, dass die Einnahme von Medikamenten unfallursächlich gewesen sein könnten. Die Ermittlungen dauern an.

Bundesstraße 45 – Pkw überschlägt sich, eine Person leicht verletzt

Sinsheim (ots) – Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam eine 68-jährige Renault-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen gegen 12:20 Uhr auf der B 45 von Sinsheim in Richtung Hoffenheim kurz nach der ersten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich hierbei, kam jedoch wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die 68-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht. Ein ebenfalls im Auto befindlicher Hund blieb unverletzt und konnte im Anschluss der Unfallaufnahme an den Sohn der Fahrerin übergeben werden. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung der der B 45/ B39 Sinsheim und B45/B 292, die gegen 13:30 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.