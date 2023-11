Motorradfahrer übersehen

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Morgen des 07.11.2023 gegen 06:40 Uhr, kam es auf der L528 auf Höhe der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-Jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Tankstellengelände auf die L528 in Fahrtrichtung Speyer ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten 17-Jährrigen Motorradfahrer.

Dieser konnte gerade noch bremsen und ausweichen, stürzte jedoch infolgedessen und verletzte sich. Aufgrund der glücklicherweise nur leichten Verletzungen, musste der 17-Jährige nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Alleinunfall unter Alkohol

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Dienstag 07.11.2023 gegen 21:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K22 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Böhl-Iggelheim. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die K22 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim, kam von der Fahrbahn ab, sodass er die Kontrolle über seinen Pkw verlor, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Insasse konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort, stelle sich heraus, dass der Fahrzeugführer vermutlich keinen gültigen Führerschein besitzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille, sodass dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Strafverfahren wegen Verdacht von Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am 06.11.2023 gegen ca. 07:40 Uhr, kam es in der Speyerer Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Der 20-jährige Radfahrer befuhr die Speyerer Straße in Richtung Speyer. An der Einmündung zur Johann-Walter-Straße / Kilianstraße missachtete eine unbekannte Autofahrerin mit ihrem schwarzen Kombi die durch das Verkehrszeichen „Vorfahrt Achten“ angezeigte Vorfahrt des Radfahrers in der Speyerer Straße.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen woraufhin der 20-Jährige von seinem Pedelec stürzte und über die Motorhaube des Autos fiel. Anschließend stieg die Autofahrerin aus und erkundigte sich zunächst nach dem Wohlbefinden des Radfahrers. Nachdem der junge Mann bestätigte, dass er okay sei, ging die Frau wieder zu ihrem Auto, stieg ein und fuhr davon, ohne Personalien zu hinterlassen.

Der Radfahrer erlitt durch den Sturz an der linken Hand, einem Finger und dem rechten Ellenbogen eine Prellung. Das Pedelec wurde durch den Zusammenstoß und Sturz beschädigt, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Autofahrerin war ca. 50 Jahre alt und hatte schwarze Haare.

Wer hat den Unfall beobachtet, kann Angaben zu dem schwarzen Kombi oder zur Fahrerin machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Am 07.11.2023 gegen 08:15 Uhr, überquerte ein 33-Jähriger die Straße im Waldspitzweg auf Höhe der Polizeiinspektion Schifferstadt. Hierbei trat er gegen einen vorbeifahrenden silbernen Pkw, der in Fahrtrichtung Herzog-Otto-Straße fuhr. Gesucht wird der Fahrzeughalter des silbernen Pkw.

Hinweise bitte telefonisch unter 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.