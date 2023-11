Radlader fährt über Bundesstraße

Speyer (ots) – Am 07.11.2023 gegen 11:00 Uhr, musste die Polizei im Abfahrtsbereich Speyer-West der B9 in Richtung Germersheim ein aufgrund eines technischen Defekts leigengebliebenes Pannenfahrzeug bis zum Abschluss des Abschleppvorgangs absichern.

Während die Beamten das Fahrzeug absicherten, stellten sie plötzlich auf der B9 einen Radlader fest. Diesen konnten sie von der B9 leiten und einer Kontrolle unterziehen. Da das Fahrzeug über eine Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h verfügt wurde gegen den Fahrzeugführer ein Verwarnungsverfahren eingeleitet. Zu Gefährdungen oder Behinderungen kam es nicht.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Speyer (ots) – Am 06.11.2023 gegen 12:45 Uhr kontrollierte die Polizei einen PKW in der Waldseer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 23-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann gab an weder Alkohol getrunken noch Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Um dies zu untermauern wollte er einen Drogen- und Alkoholtest durchführen. Der Alkoholtest ergab 0,0 Promille, der Drogentest reagierte jedoch positiv auf Kokain. Folglich wurde dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ihm wurde auf der Polizeiinspektion von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.