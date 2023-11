Landau: Die Polizei-News

Versuchter Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Nacht vom 06.11.2023 auf den 07.11.2023, drangen unbekannte Täter in der Wieslauterstraße in Landau in den Garten des Geschädigten ein. Im Garten befand sich ein E-Bike, welches augenscheinlich entwendet werden sollte. Da das E-Bike jedoch mittels Schloss an einer Regenrinne befestigt war, scheiterte der Diebstahlsversuch. Die Sachschadenshöhe beträgt 300 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Landau (ots) – Am 04.11.2023 wurde gegen 00:10 Uhr in der Jahnstraße in Landau ein 32-jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm in der Vergangenheit aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen.

Alkoholgeruch konnte ebenfalls festgestellt werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.