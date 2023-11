Beleuchtungskontrollen

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 07.11.2023 wurden im Dienstbezirk der Polizei Edenkoben verschiedene Verkehrskontrollen hinsichtlich Beleuchtungsmängel durchgeführt. Hierbei wurden 15 Fahrzeugführer festgestellt, die entsprechende Mängel hatten und aufgefordert wurden, einen Nachweis über die Beseitigung zu bringen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 06.11.2023 im Zeitraum von 10-11:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz im Woodbachweg ein geparktes Fahrzeug an dessen Fahrzeugfront beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.