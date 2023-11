Frankfurt – Innenstadt: Räuber ziehen alle Register

Frankfurt (ots) – (py) Gestern Nachmittag (07. November 2023) raubten ein Mann

und eine Frau in der Lange Straße den Rucksack eines 24-Jährigen und gingen

äußerst rabiat vor.

Nach aktuellen Erkenntnissen passierte der junge Mann gegen 16:10 Uhr einen

Kiosk in der Lange Straße, als aus dem Kiosk ein Mann herauskam und an ihn

herantrat. Der Fremde sprach den 24-Jährigen an, richtete eine Schusswaffe auf

ihn und forderte den Rucksack. Eine Frau kam dazu, nahm den Rucksack an sich und

die beiden Täter flüchteten in eine Straßenbahn.

Der Beraubte folgte den Beiden. Der männliche Räuber wollte ihn nun unter

Einsatz eines Pfeffersprays am Einsteigen hindern, was jedoch scheiterte.

Stattdessen warf er daraufhin eine offene Dose nach dem 24-Jährigen, verfehlte

ihn und schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin entfernte sich

der Beraubte und verständigte die Polizei während die Räuber auf der

Fischerfeldstraße in Richtung Innenstadt flüchteten.

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, korpulente Statur, trug eine schwarze Kappe,

schwarze Brille und eine Jacke. Täterin: Weiblich, Tätowierung am Oberarm/an der Schulter und

trug ein Kurzarmshirt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten

sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 zu melden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Kfz auf den Gleisen zwingt eine VIAS zur Schnellbremsung

Babenhausen; Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über einen Vorfall am Bahnübergang

Darmstädter Straße in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in Kenntnis

gesetzt.

Ersten Erkenntnissen nach, kam ein Mercedes-Benz Vito mittig auf den Gleisen des

Bahnübergangs zum Stehen, als sich die Halbschranken schlossen. Die Hintergründe

hierfür sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Triebfahrzeugführer einer herannahenden VIAS, auf ihrer Fahrt von Hanau Hbf

nach Babenhausen, erkannte das Kfz rechtzeitig, leitete unmittelbar eine

Schnellbremsung ein und gab einen Achtungspfiff ab. Der Fahrzeugführer setzte

das Kfz daraufhin wenige Meter nach vorne, sodass lediglich noch das

Fahrzeugheck im Gefahrenbereich stand.

Durch die eingeleitete Schnellbremsung kam die VIAS noch vor dem Fahrzeug zum

Stehen. Weder der Fahrzeugführer noch die 20 Reisenden in der VIAS wurden somit

verletzt.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrzeugführer vom Ereignisort, wurde jedoch

im Nachgang ermittelt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Durch den Vorfall kam es bei drei Zügen zu insgesamt 29 Minuten Verspätung.

Frankfurt – Dornbusch: Versuchter Zetteltrick – 89-jährige Frau durchschaut Täter im letzten Moment

Frankfurt (ots) – (ha) Am Dienstag, den 07.11.2023 kam es im Frankfurter

Dornbusch zu einem versuchten Diebstahl aus der Wohnung einer älteren Dame. Der

Täter nutzte den „Zetteltrick“, die Frau wurde jedoch misstrauisch, weshalb der

Täter vorzeitig ohne Diebesgut die Örtlichkeit verließ.

Am 07.11.2023 gegen 12:30 Uhr passte ein Mann eine 89-jährige Frau vor ihrer

Wohnung in der Fritz-Tarnow-Straße im Frankfurter Dornbusch ab. Er „half“ ihr

unaufgefordert ihre Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen und schaute sich dann in

ihrer Wohnung um. Schließlich nutzte er eine bekannte Masche, um die Frau

abzulenken. Er fragte, ob Sie einen Zettel für ihn habe, da er dringend etwas

aufschreiben wolle. Die Frau wurde jedoch misstrauisch, da er ihr nicht folgte,

als sie im Begriff war den Zettel zu holen. Sie sprach ihn darauf an, woraufhin

er umgehend die Wohnung ohne Diebesgut verließ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.170 cm groß, dunkle Haare, dunkler Schnauzer, schwarze Basecap,

schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus oder ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor Handwerker, hilfebedürftig, hilfsbereit oder von

der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme eines erfolglosen Handydiebes – Zweite Tat misslingt

Frankfurt (ots) – (ha) Gestern Morgen (07.11.2023) versuchte ein 32-jähriger

Mann in der Düsseldorfer Straße einem 42-jährigen Mann sein Mobiltelefon aus der

Hosentasche zu entwenden. Doch dieser bemerkte den Diebstahl. Nach kurzer

Rangelei und anschließender Flucht des Täters, nahmen Polizeibeamte ihn im

Nahbereich fest. Eine zweite Person versuchte die Situation auszunutzen und den

Mann während der Rangelei ebenfalls zu beklauen. Der Diebstahl misslang, die

Person flüchtete vom Tatort.

Gegen 08:00 Uhr hielt sich ein 42-jähriger Mann mit seinem Reisekoffer im

Bahnhofsgebiet Frankfurt, in der Düsseldorfer Straße auf. Ein 32-jähriger Mann

näherte sich ihm von hinten und versuchte sein Mobiltelefon aus der Hose zu

ziehen, was jedoch misslang. Der Besitzer bemerkte den Versuch und setzte sich

zur Wehr, es kam zu einem Gerangel der Beiden.

Ein zweiter Täter versuchte die Gelegenheit zu nutzen und den Reisekoffer zu

entwenden, während der Besitzer gerade sein Handy verteidigte und den ersten

Diebstahl verhinderte. Der Versuch gelang ebenfalls nicht und der Mann flüchtete

mittels Fahrrad in unbekannte Richtung.

Im Anschluss gelang es dem angegriffenen Mann den ersten Täter, der Richtung

Mainzer Landstraße flüchtete, zu Fuß zu verfolgen und parallel die Polizei zu

verständigen. Dieser konnte kurz danach von einer Streife festgenommen werden.

Der zweite Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß,

dunkle Hautfarbe, ca. 70 kg, bekleidet mit einer hellen Kapuzenjacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem noch gesuchten Täter machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/75510400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.