Buseck: Waren es dieselben Täter? Zwei Einbrüche in einer Nacht in Alten-Buseck

In der Straße „Fischbach“ schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag Einbrecher zu. Am Montag gegen 23.45 Uhr kletterten zwei Unbekannte auf ein Werkstattdach. Von dort hebelten sie das Fenster eines Bürogebäudes auf. Aus dem Gebäude warfen sie einen Tresor, stiegen über das Dach wieder hinunter und flüchteten mit dem Diebesgut. In der selben Nacht kam es dann ein paar Gebäude weiter zu einem weiteren Einbruch. Über gestapelte Paletten gelangten Unbekannte, möglicherweise dieselben Täter, auf das Vordach eines Bürogebäudes. Anschließend brachen die Diebe ein Fenster auf. Nachdem sie ins Gebäude einstiegen, durchwühlten sie mehrere Räume und öffneten einen Tresor. Mit Bargeld in unbekannter Höhe suchten sie anschließend das Weite. Wer hat in der Nacht von Montag (06.11.23) auf Dienstag (07.11.23) bzw. am Montag gegen 23.45 Uhr verdächtige Personen und/oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Buseck: Mobiltelefon aus PKW gestohlen

Im „Schwarztorweg“ in Alten-Buseck brach ein Unbekannter am Dienstag (07.11.23) zwischen 13.30 und 14.00 Uhr einen Ford auf, durchwühlte eine auf der Rückbank liegende Tasche und entwendete daraus ein Mobiltelefon. Der graue Mondeo stand dort im fraglichen Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes. Der unbekannte Tatverdächtige soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, schlank und etwa 30 Jahre alt sein. Er hat dunkle kurze Haare und ein „Pony“ und trug eine dunkle Jeansjacke sowie eine dunkle Jeans. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Verboten auf Toilette fotografiert

Währende eine 23-Jährige am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Unibibliothek der THM in der Wiesenstraße die Toilette benutzte, bemerkte sie, dass sie von einem Mann fotografiert wurde. Nachdem sie laut schrie, verließ der Unbekannte die Toilette und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist etwa 1,85 Meter groß, zwischen 40 und 60 Jahre alt, hellhäutig und hat eine schlanke Figur sowie graue Haare. Er trug ein dunkles Basecap, eine dunkelblaue Daunenjacke, eine dunkelblaue Jeans und dunkle Schuhe. Wem ist der beschriebene Mann im Gebäude der THM oder auf seiner Flucht in Richtung Schwanenteich oder Ostanlage aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Fernwald: Fahrzeugbatterie ausgebaut und entwendet

Nachdem Unbekannte in der Oppenröder Straße in Steinbach einen Mitsubishi aufbrachen, öffneten sie die Motorhaube und entwendeten daraus das Batterie. Der schwarze PKW stand zwischen 20.00 Uhr am Freitag (03.11.23) und 08.50 Uhr am Dienstag (07.11.23) auf dem Parkplatz der Fernwaldhalle. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.