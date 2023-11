Einbruch in Schulgebäude

Tatzeit: Freitag, 03.11.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in eine Schule in der Straße „Am Schwenkeborn“ in Schwalmstadt-Treysa eingebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen mittels Steinen mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes ein und gelangten so in die Innenräume. Hier randalierten die unbekannten Täter und beschädigten willkürlich Gegenstände.

Durch den Einbruch und den Vandalismus entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Versuchter Einbruch in Waldkindergarten

Tatzeit: Montag, 06.11.2023, 15:30 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht in den Waldkindergarten in der Hans-Staden-Allee in Homberg einzubrechen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei erfolglos an der vorderen sowie der hinteren Eingangstür. Weiterhin versuchten sie mittels eines unbekannten Gegenstandes die Scheibe eines Toilettenfensters einzuschlagen. Da alle Einbruchsversuche fehlschlugen, flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort, ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude – Pflegeschule betroffen

Tatzeit: Montag, 06.11.2023, 18:20 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:25 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Obertorstraße in Homberg/Efze eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine Zugangstür des Gebäudes auf und gelangten so in den Innenbereich. In dem betreffenden Bürobereich mit Schulungsräumen einer Pflegeschule brachen die unbekannten Täter weitere Türen und Schränke auf. Schlussendlich erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages, mehrere Laptops und einen Tresor.

Zur Gesamthöhe des Stehlgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Bei einer ebenfalls im Gebäude befindlichen Arztpraxis versuchten die unbekannten Täter erfolglos die Zugangstür aufzuhebeln.

Der geschätzte Gesamtsachschaden wird mit circa 5000,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Erneut Schockanrufe im Landkreis

Tatzeit: Dienstag, 07.08.2023 – Mittwoch, 08.11.2023

Aktuell kommt es wieder vermehrt zu sogenannten Schockanrufen im Schwalm-Eder-Kreis mit dem Hintergrund „falscher Polizeibeamte“.

In den letzten Tagen waren vermehrt die Bereiche Niedenstein und Spangenberg betroffen.

In den Telefonanrufen wird angeben, dass die Kriminalpolizei am anderen Ende der Leitung sei und das es im Umfeld der Angerufenen zu einem Einbruch gekommen sei.

Man habe die Täter aber festgenommen und hierbei habe man eine Liste mit weiteren möglichen Einbruchszielen aufgefunden, worunter auch die Anschrift der Angerufenen auftauchen würde. Im weiteren Verlauf werden die Angerufenen dann konkret nach Bargeld oder Schmuck im Haus befragt.

Machen die Opfer dann Angaben und es sind entsprechende Werte im Haus verfügbar, werden die vermeintlichen Opfer aufgefordert die gesamten Wertgegenstände zusammen zu tragen, damit die Polizei diese Wertgegenstände „abholen und sichern“ kann.

Bei den aktuellen Anrufen im Schwalm-Eder-Kreis kam es nicht zu einer Übergabe von Wertgegenständen, sodass glücklicherweise kein Schaden entstanden ist. Allerdings kam es bei einem Fall einer 74-Jährigen Dame aus Niedenstein zu längeren Telefonaten mit den unbekannten Tätern. Hierbei machte das vermeintliche Opfer auch Angaben über Wertgegenstände. Schlussendlich fiel der Betrug aber auf und die 74-jährige Dame schaltete rechtzeitig die richtige Polizei ein.

So schützen Sie sich vor Betrug durch falsche Polizisten:

Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab! Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt bzw. vorgibt anzurufen.

Wichtig: