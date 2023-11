Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hünfeld. In der Zeit von Montag (06.11.) bis Donnerstag (08.11.), gegen 9:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, mutmaßlich auf dem Parkstreifen in der Hersfelder Straße, Höhe Hausnummer 5. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkstreifen abgestellten, schwarzen BMW X3. Dieser wurde hierdurch im linken Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (07.11.), gegen 14.15 Uhr, wollte eine VW-Passat-Fahrerin aus Rotenburg von einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße nach aktuellem Kenntnisstand nach links in diese einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Kleinbus aus Heringen und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Gesamtschaden von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda, Schmitz

Alleinunfall

Kirchheim. Am Dienstag (07.11.), gegen 9:40 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines Kia die B 454 zwischen Kirchheim und Kleba. Auf gerader Strecke kam er aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und kam in einem Flutgraben des Radweges zum Stehen. Es wurden mehrere Weidezaunelemente und Bäume beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.400 Euro.

Täterfestnahme nach Diebstahl aus Pkw

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hilders (ots)

Hilders. Nach einem Zeugenhinweis gelang es der Polizei Hilders am vergangenen Samstagmittag (04.11.) zwei Tatverdächtige festzunehmen, die für zwei kurz zuvor begangene Diebstähle aus Pkw in Betracht kommen.

Gegen 16.45 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass sie gerade zwei Unbekannte beobachtet habe, die sich im Bereich einer Pferdekoppel bei Eckweisbach an ihrem Auto zu schaffen gemacht und offensichtlich ihr Portemonnaie gestohlen hatten.

Beamtinnen und Beamten der Polizei Hilders konnten kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 29 Jahren im Bereich der Landstraße zwischen Eckweisbach und Hilders festnehmen.

Durch einen weiteren Zeugenhinweis ergab sich außerdem der Verdacht, dass die Männer bereits gegen 14.30 Uhr im Ellerweg in Eckweisbach eine Geldbörse aus einem Pkw gestohlen hatten.

Zwecks der Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zur Polizeidienststelle transportiert. Dort leistete der 22-Jährige Widerstand und verletzte dadurch drei Polizistinnen und Polizisten leicht.

Beide müssen sich nun wegen des Verdachts von Diebstählen aus Pkw, der 22-Jährige außerdem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

VW Golf beschädigt

Fulda. Durch unbekannte Täter wurde am Montag (06.11.), zwischen 17 und 21 Uhr, ein grauer VW Golf durch Kratzer und eine Beule beschädigt. Das Fahrzeug stand im Brunnenweg in Lehnerz. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte besprühten in nicht bekanntem Zeitraum eine Hausfassade in der Bahnhofstraße und einen Glascontainer in der Lindenstraße mit Farbe. Die Schmierereien wurden am Montag (06.11.) der Polizei gemeldet und stehen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rosenbäumchen entwendet

Fulda. Zwischen dem 28. Oktober und 1. November entwendeten Unbekannte aus einem Geräteschuppen einer Kleingartenanlage in der Birkenalle einen Rechen sowie Sparten und gruben zudem zwei Rosenbäumchen aus. Mit dem Diebesgut im Wert von rund 120 Euro flüchteten die Langfinger. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (07.11.), gegen 22.55 Uhr, geriet ein Gliederzug, der auf der A 7 in Richtung Süd in Höhe des Parkplatzes „Am Pommer“ unterwegs war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand, wir berichteten.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich auf dem Lkw geladenes Pflanzenschutzmittel Propyzamid immer wieder entzündete. Diesbezüglich wurde auch die zuständige Wasserschutzbehörde benachrichtigt.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten durch Feuerwehr und THW war die Autobahn voll gesperrt, eine Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsstrecke ab der Anschlussstelle Homberg/Efze wurde geschaltet.

Zwischen Brandort und der Anschlussstelle Homberg/Efze bildete sich aufgrund der Vollsperrung ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Einsatzkräfte bemühten sich die Verkehrsbehinderung und die Wartezeit für die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Gegen 2 Uhr war es – mitunter auch aufgrund der mittlerweile verminderten Hitzeentwicklung – möglich, den linken von drei Fahrstreifen zu öffnen und die im Stau stehenden Fahrzeuge kontrolliert abfließen zu lassen. Dies dauerte bis circa 5 Uhr an. Danach musste die Fahrbahn zwecks der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wieder voll gesperrt werden. Der Verkehr floss weiterhin über die Umleitungsstrecke. Gegen 8.30 Uhr wurde der linke, gegen 10.15 Uhr auch der mittlere von drei Fahrstreifen freigegeben.Osthessen: Die Polizei-News Die aufwendige Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei wird sich voraussichtlich bis 12 Uhr hinziehen.

Verkehrsmaste umgeknickt

Vogelsbergkreis (ots)

Lautertal. Zwischen Freitagmittag (03.11.) und Sonntagmorgen (05.11.) wurden durch Unbekannte zwei Verkehrsmaste, die mittels Schraubbuchse im Boden verankert waren, durch enorme Gewalteinwirkung umgeknickt. Betroffen waren Maste im Einmündungsbereich eines Gehwegs in der Eichelhainer Straße / Schottener Straße in Engelrod, die in unmittelbarer Nähe zueinander standen. Die jeweils angebrachten Verkehrszeichen blieben unbeschädigt. Der Höhe des Gesamtsachschadens beträgt rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (03.11.) und Montagmorgen (06.11.) zwei große blaue Baucontainer von einem Gelände einer Lehrbaustelle in der Kerschensteinerstraße. Der Abtransport muss vermutlich mit einem Lkw erfolgt sein. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Folgemeldung zur Geldautomatensprengung in Heringen: Polizei bittet um Hinweise

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen. Am frühen Mittwochmorgen (08.11.), gegen 2.30 Uhr, kam es in einer Bank in der Hauptstraße zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sprengten mindestens vier unbekannte Täter einen Geldautomaten der Filiale und erbeuteten dadurch eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend flüchteten die Personen in einem dunklen Fahrzeug – vermutlich der Marke Audi, Modell A8 – mit den angebrachten amtlichen Kennzeichen FD-JH 29 in Richtung Heimbolzhausen. Die Kennzeichen waren erst kurz zuvor von einem Audi Q5 im Fürstenecker Weg in Eiterfeld gestohlen worden.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Täter. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist der Tatort aktuell weiträumig abgesperrt. Bereits heute Nacht waren Experten des Hessischen Landeskriminalamts vor Ort. Auch momentan führen Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Durch die Sprengung entstand an dem Gebäude nach ersten vorläufigen Schätzungen Schaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen – auch im Hinblick auf den Kennzeichendiebstahl in Eiterfeld – gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Brennender Gliederzug sorgt auf der BAB A7, zwischenOsthessen: Die Polizei-News den AS Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West für stundenlange Vollsperrung

Bad Hersfeld (ots)

Am Dienstag (07.11.) befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Osnabrück gegen 22.55 Uhr mit seinem Lastzug die BAB A7 aus Kassel kommend in Richtung Fulda auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz nach dem Parkplatz „Am Pommer“ bemerkte der Fahrer starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Der Fahrzeugführer reagierte sofort und lenkte sein Lastzug auf den dortigen Standstreifen. Bereits beim Aussteigen bemerkte der Fahrzeugführer, dass bei seinem Lkw Betriebsstoffe aufgrund eines Motorplatzers unter dem Führerhaus austraten. Diese entzündeten sich am Motorblock, so dass das Führerhaus nach kurzer Zeit Feuer fing. Der Fahrzeugführer brachte sich daraufhin in Sicherheit und setzte den Notruf ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lkw bereits in Vollbrand. Mit Beginn der Löscharbeiten, musste die BAB 7 in Fahrtrichtung Fulda voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungungsstrecke wurde geschaltet.

Die Löscharbeiten waren nach ca. 60 Minuten zunächst beendet. Da der Lkw jedoch mit Stückgut, unter anderem auch mit dem Pflanzenschutzmittel Propyzamid, beladen war, kam es immer wieder zum Entzünden des Feuers.

Vor dem Abtransport / Bergung des ausgebrannten Lkw, muss dieser durch den THW mittels Radlader entleert werden, um den Brandherd einzudämmen.

Verletzte Personen gibt es zum Glück nicht. Durch die extreme Hitze entstand ebensfalls Sachschaden am Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden beträgt ca. 60.000 Euro.

Neben den Feuerwehren aus Homberg/Efze, Bebra, Friedlos, Bad Hersfeld war eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, das THW und die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

Durch die nicht ordnungsgemäße gebildete Rettungsgasse der Verkehrsteilnehmer, wurden die Arbeiten der o.a. Einsatzkräfte extrem behindert bzw. erschwert.

Die BAB A7 bleibt ab der AS Homberg / Efze in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr / Abschleppdienst wird die Bergung noch bis in die Morgenstunden andauern.

Geldautomaten-Sprengung in einer VR-Bank-Filiale in Heringen

Heringen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen wurde durch mehrere Täter um 02:30 Uhr der Geldautomat der VR-Bank in 36266 Heringen in der Hauptstraße gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw Audi Kombi. Die Fahndung der Polizei dauert an. Die Bank wurde durch die Sprengung stark beschädigt.

Die Polizei erbittet Hinweise unter 0661/105-0, wem im Bereich der Bank in Heringen verdächtige Personen oder ein schnell fahrendes dunkles Fluchtfahrzeug aufgefallen sind.

Brand in Ebersburg-Ried, Sandgasse

Fulda (ots)

Ebersburg-Ried. Am Dienstag (07.11.) kam es im Ebersburger Ortsteil Ried in der Sandgasse gegen 19 Uhr zum Brand einer Hausfassade und angrenzenden Garagen verbunden mit starker Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache an in Kartons und Säcken gelagerten Textilien aus, die an der Gebäuderückseite abgestellt waren. Das Feuer griff auf die Hausfassade über und zerstörte hier auch die Holz-Balkongeländer und Fenster. Zudem brannte weiterer Hausrat in den Garagen, der aktuell noch von den Feuerwehren herausgeholt und gelöscht wird. Außerdem wurde ein in der Nähe abgestellter Transporter beschädigt.

Die Hausbewohner des Zweifamilienhauses stellten den Brand fest, konnten sich alle selbstständig retten und versuchten zunächst vergeblich, das Feuer zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehren aus Ried, Thalau, Schmalnau und Ebersberg mit 65 Einsatzkräften hatten den Brand schnell unter Kontrolle und führen noch Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durch. Zudem war noch ein RTW vor Ort.

Durch den Brand wurde das gesamte Gebäude verraucht und ist zumindest bis morgen nicht mehr bewohnbar.

Eine Sachschadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.