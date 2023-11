Main-Taunus: Die Polizei-News

Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck und Uhren, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Birkenweg, Dienstag, 07.11.2023, 08:00 Uhr bis 17:50 Uhr

(jn)Während des Dienstages sind Einbrecher in eine Wohnung im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim eingebrochen und haben Wertgegenstände gestohlen. Den Ermittlungen am Tatort im Birkenweg zufolge betraten die unbekannten Täter zwischen 08:00 Uhr und 17:50 Uhr das Grundstück des Mehrfamilienhauses im Birkenweg und hebelten die Balkontür der im Hochparterre gelegenen Wohnung auf. In den Wohnräumen machten sich die Unbekannten auf die Suche nach Beute und flüchteten letztlich mit Schmuck und Uhren im Wert von ca. 4.000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Balkontür in Höhe von circa 150 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

Laptop aus Kindergarten gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Montag, 06.11.2023, 18:45 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte in einem Schwalbacher Kindergarten zugange und haben einen Laptop gestohlen. Zudem entstand durch das gewaltsame Vorgehen der Kriminellen ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 07:00 Uhr morgens hatten sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude an der Anschrift „Am Weißen Stein“ verschafft, wo sie mehrere Zugangstüren aufbrachen. Bis dato ist nur bekannt, dass ein technisches Gerät im Wert von knapp 1.000 Euro gestohlen wurde.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2073 – 0.

20-Jähriger aus Personengruppe heraus geschlagen, Hochheim am Main, Ulmenstraße, Dienstag, 07.11.2023, 22:35 Uhr

(jn)In Hochheim ist am Dienstagabend ein 20-jähriger Heranwachsender aus Rüsselsheim infolge eines Disputes geschlagen worden. Um 22:35 Uhr sei der Geschädigte in der Ulmenstraße mit einem Jugendlichen in Streit geraten, woraufhin mindestens eine Handvoll weiterer jugendlich erscheinender Personen hinzugekommen seien. Einer dieser Unbekannten soll daraufhin dem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden stürzte und sich leichtere Verletzungen zuzog. Während die Personengruppe teilweise in einen Pkw gestiegen und geflüchtet sein soll, musste der Geschlagene vor Ort ambulant von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Geldbeutel aus Auto gestohlen,

Hochheim am Main, Ulmenstraße, Dienstag, 07.11.2023, 22:45 Uhr

(jn)Am Dienstagabend wurde aus einem Auto in Hochheim ein Geldbeutel gestohlen, in welchem ein höherer Geldbetrag war. Das Fahrzeug parkte in der Ulmenstraße, als die Geschädigte das Fahrzeug gegen 22:45 Uhr für einen kurzen Moment unverschlossen zurückließ. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein oder mehrere Langfinger den Pkw geöffnet und die Geldbörse mit einem vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen hatten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Schaufenster mit Kanaldeckel eingeschlagen, Eschborn, Berliner Straße, Montag, 06.11.2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 08:30 Uhr

(jn)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Eschborn ein Schaufenster in Eschborn eingeschlagen. Mit einem Kanaldeckel wurde dabei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro an dem Geschäft in der Berliner Straße verursacht. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

Hinweise nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Tödlicher Bahnunfall,

Hattersheim am Main, Bahnhof, Mittwoch, 08.11.2023, gegen 11:00 Uhr

(jn)Am Mittwochvormitttag kam es am Hattersheimer Bahnhof zu einem Bahnunfall mit tödlichem Ausgang. Ersten Erkenntnissen zufolge trat eine 39-jährige Frau gegen 11:00 Uhr auf die Gleise im Bahnhofsbereich, wo sie von einem durchfahrenden Zug erfasst wurde. Sie erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an dem Unglückort. Infolgedessen wurde der Zugverkehr vorübergehend gesperrt und der Bereich von der Polizei abgesperrt. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem suizidalen Hintergrund aus.