Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 07.11.2023,

(pl)Am Dienstag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus von

Einbrechern heimgesucht. In der Oestricher Straße brachen unbekannte Täter

zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in eine

Wohnung ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten

einen Goldring sowie Bargeld. Gegen 18.10 Uhr hatte sich ein Einbrecher

erfolglos an einem Wohnungsfenster in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu

schaffen gemacht und hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Der flüchtende Mann wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank

und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Im Mohnweg verschafften sich

Unbekannte zwischen 17.20 Uhr und 22.50 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür

Zutritt zu einem Einfamilienhaus, durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen

und erbeuteten unter anderem eine hochwertige Armbanduhr, Schmuckstücke sowie

Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Erneut Cabrios im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Nacht zum

07.11.2023,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum

Dienstag erneut auf Cabriolets abgesehen. Die bislang unbekannten Täter

schnitten die Stoffverdecke von mindestens acht Cabrios auf und durchsuchten die

Fahrzeuginnenräume, wobei bereits durch das gewaltsame Vorgehen ein Sachschaden

im fünfstelligen Bereich entstand. Die Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller

parkten im Bereich Alexandrastraße, Albrecht-Dürer-Straße, Grillparzerstraße,

Yorckstraße, Klopstockstraße, Adelheidstraße sowie Kaiser-Friedrich-Ring.

Während die Täter in einigen Fällen mit leeren Händen flüchteten, ließen sie aus

den anderen Fahrzeugen unter anderem eine Tasche, Bargeld sowie Dokumente

mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Assistenzsysteme aus Fahrzeug ausgebaut, Wiesbaden, Stegerwaldstraße,

06.11.2023, 23.00 Uhr,

(pl)Am Montagabend war in der Stegerwaldstraße ein Fahrzeugteiledieb zugange.

Der Täter montierte gegen 23.00 Uhr von den Frontstoßstangen zweier Fahrzeuge

die Assistenzsysteme ab und ergriff anschließend mit der Beute im Gesamtwert von

rund 4.000 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Autofahrende Person nach Zusammenstoß mit 7-jährigem Fahrradfahrer gesucht,

Wiesbaden, Wiesbaden, Homburger Straße, Lorcher Straße, 07.11.2023, 07.30 Uhr

bis 07.40 Uhr,

(pl)Nachdem es am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 07.40 Uhr im Bereich Homburger

Straße/Lorcher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

7-jährigen Fahrradfahrer kam, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei nach der Autofahrerin oder dem Autofahrer. Der Junge war mit seinem

Fahrrad von der Holzstraße kommend auf dem Gehweg der Homburger Straße

unterwegs. Als er dann die Lorcher Straße überquerte, um danach weiter auf dem

rechten Gehweg der Lorcher Straße in Richtung Schule zu fahren, wurde er von

einem einbiegenden Pkw erfasst und stürzte. Die am Steuer sitzende Person

wartete im Fahrzeug bis das gestürzte Kind wieder aufstand und fuhr dann in

Richtung Schule davon, ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern. Der

7-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Die

autofahrende Person konnte nicht näher beschrieben werden. Bei dem Fahrzeug soll

es sich um einen grauen SUV gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des

Unfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem Regionalen

Verkehrsdienst der Wiesbadner Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus,

Eltville, Grauburgunderstraße, Dienstag, 07.11.2023, 10:15 Uhr – 18:53 Uhr

(jb)Am Dienstag kam es in Eltville zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die

Täter betraten das Grundstück in der Grauburgunderstraße und hebelten mit einem

unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie die Räume,

öffneten Schränke und Schubladen. Nach der Tat verließen sie das Haus und

entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie entwendeten Wertgegenstände sowie

Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 250.- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06123-9090-0 bei der

Polizeistation Eltville zu melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Lagerhalle, Geisenheim, Industriestraße,

Dienstag, 07.11.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 08:00 Uhr

(jb)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Geisenheim zu einem versuchten Einbruch

in eine Lagerhalle. Die unbekannten Täter versuchten zwischen Dienstag, 19:00

Uhr bis Mittwoch, 08:00 Uhr die Tür einer Lagerhalle in der Industriestraße mit

einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Dies gelang nicht und die Unbekannten

entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06772-9112-0

entgegen.

Person randaliert im Bahnhofsgebiet,

Eltville, Wilhelmstraße, Dienstag, 07.11.2023, 20:30 Uhr,

(jb)Am Dienstag kam es in Eltville zu einer versuchten Körperverletzung,

Sachbeschädigungen und Beleidigungen durch einen 35-jährigen Mann. Der Mann

schlug gegen 20:30 Uhr zunächst das Fenster eines Geschäftes in der

Wilhelmstraße ein. Im Anschluss warf er in einem weiteren Geschäft einen

Zeitschriftenständer um, attackierte einen Angestellten mit Schlägen und Tritten

und beleidigte ihn. Der Mitarbeiter blieb dabei unverletzt. Der Täter konnte

durch die Polizei festgenommen und in einem psychiatrischen Krankenhaus

aufgenommen werden.

Falscher Polizist am Telefon,

Dienstag, 07.11.2023, Hohenstein

(jb)Am Dienstagnachmittag kam es in Hohenstein zu einem „Schockanruf.“ Ein

lebensälterer Mann wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als

seine Tochter ausgab. Sie gab an einen Unfall verursacht zu haben, bei dem

jemand gestorben sei. Unmittelbar danach kam ein Mann ans Telefon und gab sich

als Polizeibeamter aus. Der Mann forderte 45.000.- Euro als Kaution, da seine

Tochter ansonsten ins Gefängnis müsste. Der Angerufene nahm das Telefonat ernst

und wollte bezahlen, was glücklicherweise durch eine aufmerksame

Bankmitarbeiterin konnte verhindert werden konnte. Die hochprofessionelle

Vorgehensweise der Betrüger, die sich als Mitarbeiter von Polizei,

Staatsanwaltschaften oder Gerichten ausgeben und die gezielt die

Hilfsbereitschaft der geschockten Bürgerinnen und Bürger ausnutzen, führt

regelmäßig dazu, dass die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände an eine

abholende Person übergeben.

Wenn sie einen solchen Anruf erhalten, gehen sie nicht auf die Forderungen ein,

beenden sie das Gespräch und wenden sich an die nächste Polizeidienststelle.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr,

Heidenrod, Bundesstraße 260, Dienstag, 07.11.2023, 08:15 Uhr

(jb)Am Dienstag kam es in Heidenrod zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 08:15 Uhr

befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Mainz mit seinem Skoda die B 260 aus Richtung

Heidenrod-Kemel in Richtung Bad Schwalbach. Aus der Gegenrichtung kam ein rotes

Fahrzeug entgegen, das über die Mittellinie gefahren sein soll. Der Skoda-Fahrer

wich daraufhin nach rechts aus und fuhr in den Straßengraben. Der oder die

Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda

entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.300.- Euro. Bei dem flüchtigen

Fahrzeug soll es sich um einen roten Kombi gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06124-9090-0 bei der

Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.