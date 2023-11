Bergstrasse

Bensheim: Sperrung der Bundesstraße 3 nach Gefahrgutunfall

Bensheim (ots) – Nach einem Gefahrgutunfall vor einem Firmengelände im Bereich

der Darmstädter Straße am Mittwochnachmittag (8.11.) ist die Bundesstraße 3 im

Stadtteil Auerbach aktuell noch halbseitig gesperrt. Gegen 15 Uhr alarmierten

Zeugen Feuerwehr und Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein

Gefahrgutcontainer beim Entladen umgefallen, weshalb Klebstoff austrat und auf

die Fahrbahn sowie den Gehweg lief. Umgehend wurde die Bundesstraße voll

gesperrt, Teile des Stoffes entfernt und der Rest durch die Feuerwehr

abgestreut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach der Aushärtung des

Klebstoffs soll dieser entfernt werden. Bis dahin ist die Fahrbahn von Bensheim

kommend in Richtung Auerbach gesperrt. Das Zentralkommissariat 20 hat die

Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen.

Pfungstadt: Werkzeug aus Peugeot gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Aus einem im Rollweg abgestellten Peugeot haben bislang

Unbekannte zwischen Montagnachmittag (6.11.) und Dienstagmorgen (7.11.) Werkzeug

gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Kriminellen an einem Fenster des

Wagens zu schaffen. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Werkzeuge, unter

anderem eine Kettensäge und einen Akkuschrauber. Mit ihrer Beute suchten sie das

Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 1.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der

Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

aufzunehmen.

Bensheim: Ohne Führerschein und Heroin dabei

Bensheim (ots) – Einen 57 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte am

Montag (06.11.) in der Innenstadt.

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der Mann ohne Führerschein am

Straßenverkehr teilnahm. Zudem fanden die Ordnungshüter rund 20 Gramm Heroin und

ein Messer bei ihm. Der 57-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die

Drogen und das Messer wurden beschlagnahmt. Der Autofahrer wurde nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun

entsprechende Ermittlungsverfahren.

Bürstadt: Raser mit 65 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 47 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (07.11.) auf der

Bundesstraße 47. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind,

passierte der 47-Jährige mit 165 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun ein Punkt in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein

zweimonatiges Fahrverbot.

Lampertheim Ortsteil Hüttenfeld – Radfahrer leblos aufgefunden – kein Hinweis auf Fremdverschulden

Lampertheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (08.11.), um 01:37 Uhr, meldete ein

Passant einen leblosen Radfahrer auf der Fahrbahn der Lampertheimer Straße im

Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld. Eine sofort entsandte Streife der örtlichen

zuständigen Polizeidienststelle traf noch vor dem ebenfalls verständigten

Rettungswagen ein und begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden

durch die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte fortgeführt, blieben aber

leider erfolglos. Ob der 64-jährige Radfahrer aus Lampertheim durch einen

medizinischen Notfall oder einen Sturz zu Tode kam, ist Gegenstand der

andauernden Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein

Fremdverschulden ausgeschlossen werden. gefertigt: PHK Rüddenklau, Pst.

Lampertheim, Tel. 06206-94400 / EPHK Bowitz, PvD, Tel.:06151/969-40312

Darmstadt

Pfungstadt-Hahn: Geld und Medikamente gefordert / Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Apotheke / Wer kann Hinweise

geben?

Pfungstadt-Hahn (ots) – Nachdem sich am Mittwochmorgen (8.11.) ein Raub in einer

Apotheke im Kirchweg zugetragen hat, hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K10)

die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 8.30 Uhr

das Geschäft. Im Anschluss soll der Unbekannte von einer Mitarbeiterin die

Herausgabe von Medikamenten und Geld gefordert haben. Um seiner Forderung

Nachdruck zu verleihen, hielt er nach derzeitigem Kenntnisstand eine schwarze

Waffe in der Hand. Im Anschluss flüchtete er mit mehreren Medikamenten. Die

Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Flüchtige soll blaue Augen gehabt haben, circa 1,75-1,85 Meter groß und um

die 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sein Gesicht bedeckte er mit einem dunklen

Tuch. Er trug eine dunkle Strickmütze, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle,

eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Arbeitshose.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen

und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Büttelborn: Zivilfahnder stoppen mutmaßliche Tankbetrüger auf der A 67/“Autobahngold“ sichergestellt

Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen, stoppten Zivilfahnder der Polizei, unterstützt von Fahndern des Polizeipräsidiums Unterfranken und weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (07.11.), zahlreiche Fahrzeuge und nahmen hierbei mehrere Personen genauer unter die Lupe. Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter „unattraktiv“ zu machen.

Unter anderem stoppten die Fahnder gegen 13.00 Uhr auf der A 67 bei Büttelborn einen 37 Jahre alten Autofahrer und seine 33-jährige Beifahrerin. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, wurden die Insassen wegen mehrerer Tankbetrügereien im Bereich Unterfranken, Kassel und Baden-Württemberg gesucht. Im Fahrzeugschein befand sich zudem ein gefälschter TÜV-Stempel und bei der Durchsuchung des Autos fanden die Fahnder einen Beutel mit 16 Goldketten und zwei Goldringen, die allem Anschein nach Goldattrappen darstellten. Der Schmuck wurde aufgrund des Verdachts, dass es ich hierbei um sogenanntes „Autobahngold“ handelt, von der Polizei sichergestellt.

Die beiden Autoinsassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Odenwaldkreis

Erbach: Auto mutwillig beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Einen auf einem Parkplatz „Am Brühl“ abgestellten schwarzen VW Golf beschädigten Unbekannte am Dienstag (07.11.), in der Zeit zwischen 6.00 und 10.00 Uhr. Die Täter zerbrachen das Glas eines Außenspiegels. Der Wagen geriet in jüngster Vergangenheit schon einmal in das Visier von Vandalen. Vermutlich in der letzten Woche wurde der Heckscheibenwischer des Autos abgerissen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.